Ministrul Dulceață, propus la Mediu într-un posibil Guvern Tomac, are trei joburi și încasează 27.000 de lei lunar

Potrivit declarației sale de avere, Teodor Dulceață deține trei terenuri și două apartamente. FOTO: Agerpres

Ministrul propus pentru portofoliul Mediului, Teodor Dulceață, cumulează trei surse de venit, atât din sectorul public, cât și din mediul privat, cu un total de aproximativ 27.000 de lei lunar, potrivit Antena 3 CNN.

Potrivit declarației sale de avere, acesta deține trei terenuri și două apartamente, iar la capitolul împrumuturi figurează cu peste 525.000 de lei acordați cabinetului de avocatură al soției sale.

În ceea ce privește veniturile anuale, Dulceață a raportat încasări de 134.000 de lei de la Ministerul Mediului, 95.210 lei de la Asociația Forestierilor din România și aproximativ 89.000 de lei de la RetuRO, suma totală ajungând la 318.756 de lei.

În parcursul său profesional, el a coordonat direcția juridică din Ministerul Mediului într-o perioadă marcată de un litigiu pierdut de statul român cu OMV, în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro.

Eugen Tomac a început luni consultările oficiale cu reprezentanții partidelor. După o primă rundă de discuții cu PNL, USR și PSD. La finalul discuțiilor, Ilie Bolojan (PNL) a anunțat că guvernul propus de Tomac nu este „o soluție pentru România”, Dominic Fritz (USR) a spus că e „greu” să vadă o susținere a partidului pentru Cabinetul propus de Tomac, în timp ce PSD i-a pus nouă condiții în schimbul unui vot „pentru” în Parlament.

Premierul desemnat a negat marți seara că ar intenționa să își depună mâine mandatul în fața Președintelui Nicușor Dan. Acesta a declarat că va merge până la votul Parlamentului. „Sunt încrezător, totuși, așa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil”, a scris Tomac pe Facebook.

Premierul desemnat a anunțat încă din prima zi de la nominalizare că intenționează să propună un cabinet format din specialiști, nu unul construit pe criterii politice. În ultimele zile, lista miniștrilor pe care o pregătește Eugen Tomac pentru a o prezenta partidelor a mai suferit modificări, potrivit surselor Antena 3 CNN.În guvernul Tomac sunt propuși miniștri tehnocrați, dar și miniștri care deși nu mai au sau nu au o apartenență politică sunt văzuți a fi apropiați de partide din fosta coaliție.



