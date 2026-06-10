Antena 3 CNN Politică Victor Ponta, alături de doi deputați S.O.S România, s-au afiliat grupului parlamentar Uniţi pentru România

Victor Ponta, alături de doi deputați S.O.S România, s-au afiliat grupului parlamentar Uniţi pentru România

Andrei Paraschiv
<1 minut de citit Publicat la 16:08 10 Iun 2026 Modificat la 16:08 10 Iun 2026
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parlamentul romaniei
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Parlamentul României - Camera Deputaților / Facebook

Deputaţii Victor Ponta, Raisa Enachi şi Mariana Vârgă s-au afiliat grupului parlamentar Uniţi pentru România. Cei trei au depus informări la Biroul permanent al Camerei, conform cărora se vor alătura Grupului parlamentar nou-înfiinţat, scrie Agerpres.

Victor Ponta a menţionat că, începând cu data de 27 mai, îşi încetează activitatea în calitate de deputat al grupului parlamentar PSD şi va activa în cadrul grupului parlamentar Uniţi pentru România.

Ponta este deputat de Dâmboviţa şi a fost ales pe listele electorale ale PSD.

La rândul său, Raisa Enachi s-a alăturat grupului Uniţi pentru România începând cu data de 5 iunie. Este deputat de Vaslui şi a fost aleasă pe listele electorale ale S.O.S. România.

Mariana Vârgă este deputat de Bucureşti şi a fost aleasă tot pe listele electorale ale S.O.S. România, însă și ea a anunțat trecerea la Uniți pentru România.

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Etichete: Victor Ponta uniti pentru romania grup parlamentar

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