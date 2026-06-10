Statele Unite ar trebui să-şi reevalueze politica referitoare la migraţie, înainte de Cupa Mondială 2026, avertizează ONU

ONU: Statele Unite ar trebui să-şi reevalueze politica referitoare la migraţie. Foto: Getty Images

Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului a cerut miercuri Washingtonului să revadă "în profunzime" aplicarea politicii sale privind migraţia în contextul Cupei Mondiale de fotbal, pe măsură ce tensiunile pe această temă se înmulţesc, notează Agerpres.

"Sper cu adevărat că va exista o reevaluare în profunzime a modului în care aplicarea politicilor privind migraţia afectează drepturile omului şi demnitatea umană şi că, în special în contextul Cupei Mondiale, vom regândi politicile care, din păcate, par să prevaleze în prezent, mai ales în Statele Unite", a declarat Volker Turk într-o conferinţă de presă la Geneva.

Istorie și ambiții uriașe la CM 2026

Dincolo de lupta pentru trofeu, atenția se îndreaptă și spre noile echipamente ale naționalelor, unele inspirate din momente istorice sau simboluri naționale, care promit să atragă toate privirile pe teren. Franța, Norvegia și SUA intră în turneu cu designuri inspirate din istorie.

Două zile – atât ne mai despart de startul pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026. Ne așteaptă turneul final FIFA 2026, cu mai multe echipe, meciuri şi goluri ca niciodată.

Franța vrea să reediteze succesul de la Campionatul din 1998 cu un echipament similar. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé și Michael Olise vor încerca să câștige cel mai râvnit trofeu din fotbal îmbrăcați în tricouri albastre cu model în zigzag și guler alb.

O referință la echipamentul din 1998 reprezintă și modelul ales de Norvegia. Erling Haaland își va reprezenta țara într-un tricou inspirat de steagul acesteia. De menționat, norvegienii sărbătoresc întoarcerea la World Cup după 28 de ani de absență.