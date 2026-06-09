Tricouri cu istorie și ambiții uriașe la Cupa Mondială: Franța, Norvegia și SUA își prezintă echipamentele pentru turneul verii

Kylian Mbappé, considerat unul dintre cei mai rapizi atacanți din lume, şi Erling Haaland, recunoscut ca unul dintre cei mai buni fotbalişti din lume. Sursa colaj foto: Facebook/Kylian Mbappé & Erling Haaland

În mai puţin de 48 de ore începe FIFA World Cup 2026, cea mai urmărită competiție sportivă a planetei. Dincolo de lupta pentru trofeu, atenția se îndreaptă și spre noile echipamente ale naționalelor, unele inspirate din momente istorice sau simboluri naționale, care promit să atragă toate privirile pe teren. Franța, Norvegia și SUA intră în turneu cu designuri inspirate din istorie.

Două zile – atât ne mai despart de startul pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026. Ne așteaptă turneul final FIFA 2026, cu mai multe echipe, meciuri şi goluri ca niciodată.

Astăzi, 9 iunie, continuăm analiza celor mai frumoase tricouri pe care fotbaliștii le vor îmbrăca la turneul din această vară. Franța vrea să reediteze succesul de la Campionatul din 1998 cu un echipament similar. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé și Michael Olise vor încerca să câștige cel mai râvnit trofeu din fotbal îmbrăcați în tricouri albastre cu model în zigzag și guler alb.

O referință la echipamentul din 1998 reprezintă și modelul ales de Norvegia. Erling Haaland își va reprezenta țara într-un tricou inspirat de steagul acesteia. De menționat, norvegienii sărbătoresc întoarcerea la World Cup după 28 de ani de absență.

Încheiem cu echipamentul gazdelor. Statele Unite își iau revanșa în acest an după ce în Qatar echipa a fost aspru criticată pentru tricoul ales. Lucrând însă alături de jucători la un model nou, americanii au reușit să creioneze un design pe care fanii din lumea întreagă au ajuns să îl aprecieze.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre Cupa Mondială 2026 intră pe site-ul as.ro. Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY difuzează în această vară cea mai mare competiție de fotbal din istorie: Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Meciurile-spectacol din Canada, SUA şi Mexic se văd, în exclusivitate, în universul Antena.

Grupele de la Cupa Mondială, după jucarea barajelor din Europa

Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.