Comisia Europeană a publicat „Codul de bune practici” privind folosirea AI: Conținutul de tip „Deepfake” va trebuie clar etichetat

Pe lângă marcarea ca atare a conținutului DeepFake, utilizatorii trebuie, de asemenea, să fie informaţi atunci când interacţionează cu un sistem de IA interactiv, cum ar fi un robot de chat. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a publicat miercuri Codul final de bune practici privind marcarea şi etichetarea conţinutului generat de Inteligenţa Artificială (IA), care este voluntar şi stabileşte măsuri practice pentru a ajuta furnizorii şi operatorii de sisteme de IA generativă să îndeplinească obligaţiile de transparenţă prevăzute în Regulamentul privind IA, care se vor aplica de la 2 august 2026, informează Agerpres.

De la acea dată, Regulamentul privind IA va impune o etichetare clară în cazurile-cheie. Deepfake-urile şi textele generate sau manipulate de IA publicate cu privire la chestiuni de interes public trebuie să fie etichetate în mod clar, potrivit unui comunicat al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Utilizatorii trebuie, de asemenea, să fie informaţi atunci când interacţionează cu un sistem de IA interactiv, cum ar fi un robot de chat. Aceste cerinţe de transparenţă ajută oamenii să recunoască atunci când conţinutul a fost generat sau modificat de IA, reducând riscul de înşelăciune şi manipulare.

Codul a fost elaborat de şase experţi independenţi, cu contribuţii din partea a peste 180 de părţi interesate, precizează executivul comunitar. Printre participanţi s-au numărat furnizori şi operatori de sisteme şi modele de IA interactive şi generative, asociaţii care reprezintă operatorii, întreprinderi mici şi mijlocii, mediul academic, sectorul public şi organizaţiile societăţii civile.

Codul cuprinde două secţiuni, una adresată furnizorilor şi cealaltă operatorilor.

Secţiunea dedicată furnizorilor se axează pe obligaţiile furnizorilor de sisteme de IA generativă. Acesta stabileşte modul în care se poate asigura faptul că materialele audio, imaginile, materialele video sau textele generate sau manipulate de IA sunt marcate într-un mod care poate fi citit automat şi pot fi detectate ca fiind generate sau manipulate artificial.

Cealaltă secţiune explică modul în care operatorii de sisteme de IA generativă trebuie să eticheteze clar deepfake-urile şi textul generat sau manipulat de IA publicat pentru a informa publicul cu privire la chestiuni de interes public atunci când nu a existat o revizuire umană sau un control editorial.

Aceste norme privind transparenţa completează normele Regulamentului privind IA referitoare la modelele de IA de uz general şi la sistemele cu grad ridicat de risc, având drept obiectiv sprijinirea dezvoltării şi utilizării responsabile a IA în UE.

Codul este acum deschis pentru semnături, Comisia invitând toţi furnizorii şi operatorii să semneze. Odată ce Comisia şi Comitetul pentru IA aprobă codul ca fiind adecvat, furnizorii şi implementatorii care îl semnează vor putea demonstra conformitatea cu obligaţiile relevante prevăzute în Regulamentul privind IA, care încep să se aplice de la 2 august 2026. Codul va fi completat de orientările Comisiei. Orientările vor clarifica domeniul de aplicare al obligaţiilor legale şi vor aborda aspecte care nu sunt reglementate de cod. Acestea vor fi practice şi vor sprijini furnizorii şi implementatorii de IA să îndeplinească cerinţele de transparenţă, potrivit comunicatului citat.