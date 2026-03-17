„Deschidem cea mai mare piață din lume pentru produsele românești”: România începe să exporte alimente în China

1 minut de citit Publicat la 12:09 17 Mar 2026 Modificat la 12:18 17 Mar 2026

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu și omologul său chinez, Huan Jun, 17 martie 2026. Sursa foto: Facebook/ Florin Barbu

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat marți semnarea unui memorandum de înțelegere cu omologul său din Republica Populară Chineză, Han Jun, care deschide noi oportunități de export pentru produsele agroalimentare românești pe una dintre cele mai mari piețe din lume.

Potrivit oficialului, documentul vizează consolidarea poziției României ca furnizor de produse cu valoare adăugată, facilitarea accesului fermierilor români pe piața chineză și atragerea de investiții în sectorul de procesare.

În baza memorandumului, autoritățile române au stabilit deja detaliile tehnice pentru trei protocoale de colaborare care vor permite exportul de carne de pasăre tratată termic, produse lactate și produse acvatice. Aceste documente urmează să fie semnate în cursul zilei de miercuri.

De asemenea, Ministerul Agriculturii se află într-un stadiu avansat de pregătire a documentației necesare pentru deschiderea exporturilor de cereale și produse procesate din carne de porc către China.

Florin Barbu a subliniat că asigurarea unor piețe de desfacere stabile reprezintă un element esențial în contextul actual dificil pentru sectorul agricol, marcat de provocări economice și comerciale.

Memorandumul semnat deschide totodată perspective de colaborare între România și China în domenii precum securitatea alimentară, procesarea produselor agroalimentare, cercetarea, inovarea și schimbul de tehnologii moderne.

Anunțul integral făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Deschidem cea mai mare piață din lume pentru produsele românești Am semnat astăzi alături de omologul meu din R. P. Chineză un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii, document în baza căruia vom facilita fermierilor noștri exportul produselor agroalimentare. Astfel, ne consolidăm poziția ca furnizor de produse cu valoare adăugată, deschidem piețe noi și atragem investiții în procesare. Am stabilit deja detaliile tehnice pentru trei protocoale de colaborare prin care vom începe exportul de carne de pasăre tratată termic, produse lactate și produse acvatice. Aceste documente vor fi semnate mâine. În plus, suntem într-un stadiu avansat de pregătire a documentelor pentru începerea exportului de cereale și produse procesate din carne de porc către China. Asigurarea unei piețe de desfacere stabile este cel mai important element din fluxul comercial, mai ales în această perioadă extrem de complicată pentru afacerile din agricultură. Memorandumul semnat astăzi deschide calea unei colaborări între cele două state în ceea ce privește securitatea alimentară, procesarea produselor agroalimentare, cercetarea și inovarea și schimbul de tehnologii moderne. Mulțumesc E.S. Dan-Horia Maxim, ambasadorul României în Republica Populară Chineză, președintelui ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, și tuturor celor implicați în această reușită pentru fermierii și procesatorii români!