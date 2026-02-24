Un bărbat de 31 ani a murit, în Vrancea, după ce a fost împuşcat accidental cu arma pe care voia să o cumpere

Autospecială de Poliție Sursa foto: Agerpres Foto

Un bărbat de 31 de ani a murit luni seara, în comuna Câmpuri, după ce arma pe care voia să o cumpere s-a descărcat accidental, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea, notează Agerpres.

"La data de 23 februarie, în jurul orei 18:31, prin apel 112, în comuna Câmpuri, poliţiştii din cadrul IPJ Vrancea au stabilit, din primele verificări, că incidentul s-ar fi produs la domiciliul unui bărbat, în vârstă de 33 de ani. Din cercetările efectuate până în acest moment a reieşit că, în timp ce acesta ar fi manevrat o armă pe care intenţiona să o înstrăineze, s-ar fi produs declanşarea accidentală a unui foc de armă, fiind împuşcat mortal un bărbat de 31 de ani, aflat la locaţie", au precizat reprezentanţii IPJ Vrancea.

Totodată, din verificările efectuate nu au rezultat indicii cu privire la existenţa unor conflicte anterioare între cele două persoane.

Bărbatul de 33 de ani se află în custodia poliţiei, fiind audiat în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

Poliţiştii efectuează verificări pentru stabilirea provenienţei şi legalităţii deţinerii armei, precum şi pentru stabilirea situaţiei de fapt, sub coordonarea unităţii de parchet competente.