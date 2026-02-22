Surse: Văduva lui Gabriel Cotabiță a fost reținută într-un dosar de proxenetism. Rețeaua era condusă de o femeie de 80 de ani

Conform informațiilor Antena 3 CNN, Alina Cotabiță a fost audiată de procurori. Foto: captură imagini DGPMB

Văduva lui Gabriel Cotabiță și alte șapte persoane au fost reținute într-un dosar de proxenetism, după ce polițiștii au descins la două saloane de masaj din București, în care se practica prostituția. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Alina Cotabiță ar fi administrat unul dintre saloane și s-ar fi ocupat, de asemenea, de promovarea saloanelor și a fetelor pe rețelele sociale și diverse alte site-uri. Lidera rețelei ar fi o femeie în vârstă de 80 de ani, care nu a fost reținută.

Polițiștii au descins, sâmbătă, la două saloane de masaj erotic din Capitală, care ar fi paravane pentru practicarea prostituției.

„Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada aprilie 2025 - prezent, nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, activitatea fiind desfășurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din municipiul București.

În acest context, persoanele bănuite, prin crearea unei aparențe de legalitate a desfășurării activităților în respectivele saloane, ar fi înlesnit practicarea prostituției prin disimularea realizării, în mod ilegal, de către persoanele vătămate, a unor servicii de masaj erotic, în scopul obținerii de foloase materiale”, se arată în comunicatul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale Sector 5.

Unul dintre aceste saloane este administrat de Alina Cotabiță. De asemenea, aceasta s-ar fi ocupat de promovarea tinerelor care practicau prostituția pe diverse site-uri și a saloanelor de masaj pe rețelele sociale.

Conform informațiilor Antena 3 CNN, Alina Cotabiță a fost audiată de procurori. Ulterior, ea și alte șapte persoane au fost reținute.

„Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de opt persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în fața magistraților cu propunere legală”, potrivit unui comunicat al DGPMB.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, nouă persoane, manageri și angajați ale celor două localuri de masaj erotic, le permiteau fetelor să se și prostitueze acolo. Lidera rețelei ar fi o octogenară, care nu a fost reținută, dar care a fost chemată în instanță.

Anterior reținerilor, polițiștii au efectuat percheziții și la domiciile suspecților. Agenții au găsit bani, laptop-uri, telefoane, jucării sexuale și prezervative.

„Au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză, inclusiv sume de bani în lei și valută, respectiv aproximativ 370.000 de lei, aproximativ 86.000 de euro, 15.000 de dolari și aproximativ 3.000 de lire sterline”, se arată în comunicatul citat.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism în formă continuată.