Incendiu într-un bloc din București: Zeci de locatari au fost evacuați de urgență după ce flăcările s-au extins

<1 minut de citit Publicat la 18:55 14 Mar 2026 Modificat la 18:57 14 Mar 2026

Au fost alertate șapte autospeciale de stingere și două echipaje SMURD. Foto: Captură video/Antena 3 CNN

Un bloc din Capitală a fost avacuat de urgență sâmbătă în urma unui incendiu puternic care s-a produs la un centru comercial situat la parter, potrivit Antena 3 CNN.

Au fost alertate șapte autospeciale de stingere și două echipaje SMURD, în urma incendiului care s-a manifestat la blocul de pe șoseaua Pantelimon.

Pentru că flăcările s-au extins, iar fumul a pătruns în scara blocului și s-a propagat pe toata casa scării, locatarii au fost evacuați de urgență.

A ars o suprafață de până la 100 de m2, respectiv fațada blocului pe o suprafață de 5-10 m2. Toate persoanele din blocul afectat de incendiu au fost evacuate. Este vorba de câteva zeci de locatari.

O persoană, în vârstă de 90 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a suferit un atac de panică.