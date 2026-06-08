Marea bătaie cu roșii Tomatina din Columbia 2026: Imaginile distracției, cu zeci de mii de localnici și turiști împroșcați cu „bulion”

2 minute de citit Publicat la 12:55 08 Iun 2026 Modificat la 12:55 08 Iun 2026

Bătaia cu roșii Tomatina din Columbia, 7 iunie 2026. Sursa foto: Hepta

Zeci de mii de localnici și turiști s-au adunat duminică în orașul Sutamarchán din Columbia pentru a participa la cea de-a 16-a ediție a Marelui Festival Tomatina, unul dintre cele mai spectaculoase și neobișnuite evenimente din America de Sud.

Potrivit organizatorilor, aproximativ 20.000 de persoane au luat parte la tradiționala bătălie cu roșii, în timpul căreia peste 40 de tone de roșii au fost aruncate pe străzile orașului. Participanții, acoperiți din cap până în picioare cu suc și pulpă de roșii, au transformat centrul localității într-un adevărat covor roșu.

Festivalul s-a desfășurat pe 7 iunie 2026 și a reunit atât locuitori ai regiunii, cât și turiști veniți din diferite zone ale Columbiei și din străinătate pentru a lua parte la eveniment.

› Vezi galeria foto ‹

Un omagiu adus fermierilor care trăiesc din cultivarea roșiilor

Tomatina din Sutamarchán nu este doar o atracție turistică, ci și o celebrare a economiei locale. Orașul este cunoscut pentru producția de roșii, agricultura reprezentând principala sursă de venit pentru numeroase familii din zonă.

Primarul localității, Miguel Andrés Rodríguez, declara anul trecut că între 70% și 80% dintre familiile din Sutamarchán își câștigă existența din cultivarea și comercializarea roșiilor.

„Acest festival este un tribut adus lor”, a explicat edilul, subliniind importanța sectorului agricol pentru comunitate.

Roșiile folosite nu sunt destinate consumului

Organizatorii au precizat că cele aproximativ 40 de tone de roșii utilizate în cadrul festivalului nu erau potrivite pentru consumul uman. Este vorba despre roșii prea coapte sau care nu mai puteau fi comercializate, astfel că evenimentul nu afectează lanțul alimentar și nici aprovizionarea pieței.

Această practică este respectată în fiecare an și reprezintă una dintre regulile de bază ale festivalului.

Un festival inspirat de celebra La Tomatina din Spania

Evenimentul din Columbia este inspirat de celebra Tomatina organizată anual în localitatea Buñol din Spania, însă și-a dezvoltat în timp propria identitate și a devenit una dintre cele mai importante atracții culturale și turistice din regiunea Boyacá.

Ajuns la a 16-a ediție, Marele Festival Tomatina continuă să atragă un număr tot mai mare de participanți și să promoveze tradițiile agricole ale orașului Sutamarchán, transformând pentru o zi producția locală de roșii într-un spectacol unic de culoare și distracție.