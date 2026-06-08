Operațiunea "Jupiter” se extinde: 154 de percheziții în toată țara în dosare de evaziune, contrabandă și infracțiuni silvice

Sunt investigate faptele privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Sursa foto: Hepta

În cadrul operațiunii Jupiter, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, au avut loc luni mai multe acțiuni la nivel național, vizând combaterea infracțiunilor economico-financiare, precum și a infracțiunilor la regimul armelor și al regimului silvic, potrivit unui comunicat de presă.

Polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, au efectuat 154 de percheziții domiciliare în cadrul unor dosare penale complexe, în care sunt investigate persoane suspectate de comiterea unor fapte precum evaziune fiscală, spălare de bani, contrafacere, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, delapidare, contrabandă, abuz în serviciu și fals în acte.

De asemenea, sunt investigate faptele privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, contrabandă calificată, braconaj și uz de armă, fără drept.

Totodată, în cadrul acțiunilor, sunt investigate fapte de proxenetism, agresiune sexuală și agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, furt calificat și infracțiuni silvice. Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză. Activitățile se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel. Pe parcursul zilei, în funcție de evoluția anchetei în fiecare caz, Poliția Română va oferi informațiile ce pot fi făcute publice.