Operaţiunea Jupiter. Au loc peste 300 de percheziţii, în dosare de infracțiuni economice cu prejudicii de peste 220 de milioane de lei

1 minut de citit Publicat la 08:29 06 Noi 2025 Modificat la 08:29 06 Noi 2025

Operaţiunea Jupiter. Au loc peste 300 de percheziţii, în dosare de infracțiuni economice cu prejudicii de peste 220 de milioane de lei Foto: Facebook/Poliția Română

Polițiștii și procurorii fac joi peste 300 de percheziții în toată țara, în dosare privind combaterea infracţiunilor economico-financiare și de încălcare a regimului armelor. Acțiunea are loc în cadrul operaţiunii "Jupiter 4".

"Poliţiştii, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează 304 percheziţii domiciliare, în cadrul unor acţiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale şi protejarea comunităţii de activităţile ilegale", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).



Activităţile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală, uz de fals, obţinere ilegală de fonduri, executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, fals intelectual, fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, corupţie, abuz de încredere, delapidare, constituire a unui grup infracţional organizat, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută frauduloasă, fals în declaraţii, la regimul jocurilor de noroc, contrabandă, fals informatic, prevăzute de Codul fiscal, contrafacere, spălarea banilor şi la regimul deşeurilor.



De asemenea, sunt investigate fapte de tulburarea ordinii şi liniştii publice, deţinerea sau portul fără drept de arme neletale supuse autorizării, deţinerea ori folosirea fără drept de materiale explozive, deţinerea fără drept de arme de foc letale, trafic de substanţe toxice, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori şi introducere, modificare sau ştergere de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri.



"Acţiunile urmăresc documentarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor şi indisponibilizarea bunurilor obţinute din săvârşirea de infracţiuni sau deţinute ilegal", arată sursa citată.



Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.

Prejudiciul total estimat în dosarele instrumentate depăşeşte 220 de milioane de lei.