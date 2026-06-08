„A tras în mine, mamă și fetiță”. Poliția știa că are armă letală ilegal. Declarațiile femeii împușcate de soț la Lupeni

sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Femeia împușcată de soțul de care încerca să divorțeze a vorbit în exclusivitate la Antena 3 CNN despre momentul atacului și despre eșecul sistemului de protecție. Victima spune că autoritățile cunoșteau pericolul pe care îl reprezenta bărbatul, că acesta deținea o armă ilegală și că ordinul de protecție pentru fiica lor fusese respins din start.

Ea a descris clipele în care soțul ei a urmărit-o și a deschis focul asupra mașinii în care se aflau ea, mama și fetița lor:

Victima: Ne-am suit în mașină. El a intrat pe o stradă aproape de sensul giratoriu și a intrat pe strada respectivă și am așteptat acolo. În momentul în care noi ne-am dus înspre strada aceea, el a dat cu spatele, a intrat direct în noi, s-a dat jos din mașină și a început să tragă. În primă fază a tras în față și în a doua fază a deschis în spate și a tras în mine, mamă și fetiță.

Reporter: Poliția știa că el este posesorul unei arme ilegale?

Victima: Le-am spus. Bineînțeles că le-am spus.

Femeia a dezvăluit și că solicitările pentru ordinul de protecție fuseseră tratate cu nepăsare de instanță.

„Noi am cerut la primul ordin de protecție, am cerut pentru mine, pentru tatăl meu, inclusiv pentru minoră, pentru fetiță. A fost dat doar pentru mine și pentru tatăl meu o distanță de 20 m, timp de patru luni de zile, până în august, iar pentru minor, a fost respins din start ordinul de protecție”, spune aceasta.

Cererea de monitorizare electronică a fost și ea ignorată: „Am cerut monitorizare, brățară, la fel a fost respins de către instanță. Avocata ce a avut-o el din oficiu – nu mai îmi aduc aminte numele dânsei exact – a spus că de la a spune până la a face este cale foarte lungă, și uitați că a făcut. Și uitați că a făcut”.

Potrivit informațiilor de ultimă oră, astăzi era termen în procesul pentru ordinul de protecție – iar asta ar fi putut declanșa furia atacatorului. Deși individul era monitorizat de poliție după ce și-a amenințat fosta soție cu moartea, nu purta brățară electronică.

Atacatorul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de omor, nerespectarea ordinului de protecție și deținere ilegală de arme.

Victima trimisese săptămâna trecută un e-mail disperat către DIICOT Hunedoara, după ce bărbatul o amenințase că o va ucide pe ea și pe întreaga familie.

Femeia și un bărbat de 28 de ani, împușcat în intersecție, sunt internați la spitalul din Lupeni și sunt în afara oricărui pericol, dar în stare de șoc. Tatăl femeii, operat la Petroșani, rămâne în stare critică.