Gabriela Szabo lansează "Mentalitate de campion", un ghid pentru sucessul copiilor: E o carte la care am lucrat un an şi are două părţi

Cartea "Mentalitate de Campion. Cum creștem copii de succes" este disponibilă în toate librăriile din țară. Sursa colaj foto: Facebook/Gabriela Szabó

Succesul se învață, iar o mentalitate puternică se construiește încă din copilărie. Aceasta este lecția dată chiar de cei care au adus cele mai importante medalii la noi în țară. În noua sa carte, tocmai lansată la Bookfest, fosta campioană olimpică Gabriela Szabo vorbește, alături de specialiști și mari sportivi, despre secretele din spatele performanței. Cartea este ca un ghid pentru copii, părinți și antrenori, pe care îi învață drumul spre un adevărat campion.

"Atunci când eu eram în activitate sportivă mi-ar fi plăcut tare mult ca zona academică, zona științifică să fi stat în spatele meu și să fi văzut ce a făcut posibil o asemenea carieră și ce a făcut diferența", a declarat Gabriela Szabó în cadrul evenimentului.

Această dorință din trecut s-a transformat în realitate. Fosta atletă de talie mondială, Gabriela Szabó, a lansat volumul "Mentalitate de Campion. Cum creștem copii de succes". Este o carte scrisă alături de specialiști în psihologie, care oferă strategii practice pentru părinți și antrenori, dar care vine cu un sprijin real pentru cei care vor să facă sport de performanță.

"Este o carte la care eu țin foarte mult, este o carte la care am lucrat aproape un an de zile, o carte unde am încercat să îmbinăm partea teoretică cu partea practică, să fie motivațională, să fie pentru copii.

Multe povești de succes exact în această carte, inclusiv este Oana Pantelimon, o colegă de-a mea cu care am împărțit stadionul la Sydney 2000 – eu alergam în finala de 5.000, ea sărea în finala de înălțime, unde a și câștigat medalia de bronz", a explicat Gabriela Szabó, fosta campioană mondială şi olimpică la atletism, dar și autoare, pentru Antena 3 CNN.

Volumul "Mentalitate de Campion. Cum creștem copii de succes" are două părți: prima care include contribuții ale specialiștilor, iar a doua parte aduce interviuri cu foști sportivi de performanță, care vorbesc despre reziliență, perseverență, motivație și despre felul în care au reușit să se ridice după momente dificile.

"Fiecare sportiv care visează să ajungă la înaltă performanță are nevoie de modele și cred că această carte oferă acest lucru. Și, mai trebuie să spunem ceva: campionii nu se nasc peste noapte. Este vorba despre o muncă, dusă zi de zi cu tine însuți și trebuie să ai și contextul potrivit ca să poți să exersezi această mentalitate de campion și să ajungi în cele din urmă cât mai sus", a spus Adina Salarul, fostă sportivă de performanță.

"Este o carte atât pentru antrenori, care vor să for formeze o mentalitate de învingători și de campion, la cei pe care-i antrenează, dar, în egală măsură, e o carte pentru părinți, pentru că fiecare dintre noi, ca părinte, vrem să creștem un copil de succes", a precizat Georgeta Pănișoară, profesor univesitar şi autoare a volumului "Mentalitate de Campion. Cum creștem copii de succes".

"Sportul, dacă ne referim la el, suferă de sindromul Meșterului Manole. Dacă ne amintim legenda Meșterului Manu, tot ce construia ziua se dărâma noaptea dacă nu exista un sacrificiu. Din fericire, nu trebuie să mai zidim pe nimeni, sper să obținem performanțe deosebite, indiferent de domeniu. Sacrificiul apare sub for sub forma efortului de abținere și de susținere", a declarat Radu Predoiu, conferențiar universitar şi autor al volumului "Mentalitate de Campion. Cum creștem copii de succes".

Cartea "Mentalitate de Campion. Cum creștem copii de succes" este disponibilă acum în toate librăriile din țară.