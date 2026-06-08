Bulgaria lansează "Coșul de îngrijire”: Reduceri de până la 15% la alimentele de bază, în urma parteneriatului cu supermarketurile

Potrivit guvernului de la Sofia, mecanismul de bază implică o reducere de minimum 15% a prețurilor pentru bunurile dintr-un „coș mic de consum” definit. Sursa foto: Getty Images

Guvernul bulgar a lansat o inițiativă națională „Coșul de îngrijire” care vizează reducerea prețurilor produselor alimentare esențiale cu 15% timp de cel puțin șase luni, în cooperare cu lanțurile mari de retail, potrivit ministrului Agriculturii și Alimentației, Plamen Abrovski, citat de Novinite.

Programul a fost prezentat oficial la Consiliul de Miniștri, unde oficialii au declarat că este conceput ca un efort comun între stat și comercianții cu amănuntul pentru a reduce presiunea asupra consumatorilor în contextul unei inflații ridicate, menținând în același timp principiile bazate pe piață.

Prim-ministrul Rumen Radev a descris inițiativa ca fiind un parteneriat structurat între guvern și sectorul de retail. El a spus că stabilizarea prețurilor pentru bunurile de bază este o prioritate cheie și a mulțumit companiilor participante pentru că au fost de acord cu reducerile voluntare de prețuri.

„Astăzi creăm un parteneriat strategic între lanțurile de retail și guvern, axat pe stabilitate, predictibilitate și responsabilitate socială față de cele mai vulnerabile grupuri din societate”, a declarat Radev, adăugând că schema este destinată atât consumatorilor, cât și producătorilor interni.

Potrivit guvernului de la Sofia, mecanismul de bază implică o reducere de minimum 15% a prețurilor pentru bunurile dintr-un „coș mic de consum” definit, acordul urmând să dureze cel puțin șase luni. Unii comercianți cu amănuntul, însă, s-au angajat să mențină reducerile pentru perioade mai lungi și să extindă lista de produse incluse.

Ministrul Abrovski a menționat că acordul a venit în urma mai multor săptămâni de negocieri cu lanțuri majore de retail. El a spus că participarea este voluntară, dar amplă și reflectă ceea ce a descris ca o responsabilitate comună față de consumatorii bulgari.

„Am lucrat împreună cu dumneavoastră pentru a obține o reducere de 15% a coșului mic de consum pentru minimum șase luni”, a spus Abrovski, adăugând că unele lanțuri s-au angajat la game mai largi de produse și termene prelungite.

Viceprim-ministrul și ministrul Economiei, Alexander Pulev, a subliniat că inițiativa este concepută pentru a respecta principiile pieței libere, subliniind că statul nu va reglementa direct prețurile, ci va coordona cooperarea între părțile interesate.

El a spus că se așteaptă ca reducerile de prețuri să poată ajunge în unele cazuri între 15% și 30%, în funcție de comerciantul cu amănuntul și de gama de produse. Pulev a susținut, de asemenea, că inițiativa abordează ceea ce guvernul consideră a fi distorsiuni ale pieței, inclusiv adaosuri comerciale neobișnuit de mari în unele segmente.

În același timp, el a confirmat că statul va continua să monitorizeze comportamentul pieței prin intermediul instituțiilor de control, evitând în același timp stabilirea directă a prețurilor. De asemenea, el a avertizat că ajustări fiscale mai ample, inclusiv reduceri de personal în anumite sectoare ale administrației, ar putea fi necesare pentru a îndeplini obiectivele bugetare.

Oficialii au declarat că unele lanțuri de magazine vor include și produse esențiale nealimentare, cum ar fi detergenții și produsele de igienă, extinzând domeniul de aplicare dincolo de produsele strict alimentare în anumite cazuri.

Guvernul a indicat, de asemenea, că, pe lângă reducerile imediate de prețuri, obiectivul pe termen lung este de a consolida producția alimentară internă și de a îmbunătăți competitivitatea furnizorilor bulgari pe piața cu amănuntul.

Un alt element al inițiativei implică încurajarea unei structuri de costuri partajate pentru reducerile promoționale, propunerile sugerând o distribuție 50:50 a cheltuielilor promoționale între producători și comercianți cu amănuntul, deși detaliile de implementare variază în funcție de lanț.

Autoritățile au adăugat că, deși inițiativa nu este destinată să înlocuiască promoțiile normale, se așteaptă să ofere prețuri mai stabile pentru bunurile esențiale în perioada de implementare și să sprijine gospodăriile vulnerabile care se confruntă cu presiuni legate de costul vieții.

Comisia Europeană a plasat Sofia sub așa-numita procedură de deficit excesiv, întrucât deficitul său anual s-a lărgit până la 3,5% anul trecut, depășind pragul de 3% al zonei euro.