Bac 2026. Au început probele de competenţe. Ce reguli trebuie să respecte elevii în sala de examen

Bac 2026. Au început probele de competenţe FOTO: Getty Images

Pe 8 iunie 2026 au debutat probele de competențe din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026. Aceste evaluări reprezintă prima etapă importantă pentru absolvenții de liceu, fiind obligatorii pentru accesul la probele scrise. Ca și la examenele scrise, există un set de reguli și în cazul probelor de comperențe pe care absolvenții de liceu trebuie să le respecte.

Reguli în sala de examen la probele de competențe

Probele de competențe (orale și digitale) se desfășoară în centre de examen organizate la nivelul unităților de învățământ. Respectarea strictă a regulilor este deosebit de importantă, pentru că orice abatere poate duce la eliminarea imediată a candidatului din examen, indiferent de circumstanțe.

Accesul în sală și obiecte interzise

Candidatul trebuie să se prezinte la ora stabilită de comisie (de obicei cu cel puțin 30 de minute înainte). Este interzisă introducerea în sală a ghiozdanelor, rucsacurilor, sacoșelor sau poșetelor, acestea depozitându-se în spații special amenajate. Refuzul depozitării duce la interzicerea accesului în examen.

În sală sunt interzise

Orice materiale ajutătoare: manuale, cărți, dicționare, notițe, ciorne sau lucrări ale altor candidați.

Dispozitive electronice: telefoane mobile, căști, smartwatch-uri, tablete sau orice mijloace de calcul/comunicare care permit conectarea la internet.

Obiecte personale suspecte în îmbrăcăminte, încălțăminte sau penar.

Toate aceste interdicții vizează prevenirea oricărei forme de fraudă. Candidații care încalcă regulile sunt eliminați pe loc, chiar dacă materialele nu au fost folosite efectiv. Comunicarea cu alți candidați sau exteriorul este strict interzisă.

Comportament în timpul probei

La probele orale (A, B, C), elevii susțin conversații, monologuri sau răspunsuri la subiecte propuse de comisie. Este esențial ca acestea să fie purtate într-un cadru civilizat. Nu se acordă note, ci niveluri de competență (utilizator experimentat, avansat, mediu etc.). Prezența și participarea efectivă sunt obligatorii, iar refuzul de a răspunde echivalează cu absența.

Alte informații utile pentru elevi și părinți

Probele de competențe nu influențează media finală de bacalaureat prin note, dar sunt obligatorii pentru continuarea examenului. Absența sau neprezentarea la oricare probă duce la pierderea dreptului de a susține probele scrise și, implicit, la imposibilitatea obținerii diplomei de bacalaureat.

Elevii care dețin certificate recunoscute (ex. Cambridge, TOEFL, ECDL etc.) pot solicita echivalarea probelor C sau D.

Comisiile asigură condiții egale pentru toți candidații. Rezultatele la competențe se afișează ulterior și servesc doar pentru validarea participării. Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale există adaptări conform metodologiei oficiale.

Probele de competențe de la Bac 2026 au început pe 8 iunie. Calendarul lor

Potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației, probele de competențe pentru sesiunea iunie-iulie 2026 se desfășoară în perioada 8 – 17 iunie 2026:

8 – 10 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – Proba A.

10 – 11 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – Proba B (pentru elevii aparținând minorităților naționale).

11 – 12 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – Proba C (engleză, franceză, germană etc.).

15 – 17 iunie 2026: Evaluarea competențelor digitale – Proba D.

După finalizarea competențelor, urmează probele scrise începând cu 29 iunie 2026 (Limba și literatura română), continuând cu celelalte discipline. Rezultatele inițiale la Bac 2026 se afișează în iulie, urmate de sesiunea de contestații.