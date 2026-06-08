Fabrică în care se falsificau monede de 2 euro, descoperită în Italia. Banii falşi erau folosiţi în sălile de jocuri şi la automate

Moneda de 2 euro este cea mai complexă şi mai greu de reprodus din punct de vedere tehnic dintre toate momenede europene. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O fabrică clandestină, specializată în falsificarea monedelor de 2 euro a fost descoperită în localitatea Prato, regiunea Toscana, Italia. Monedele false erau destinate să fie folosite în sălile de jocuri, la automatele de tip slot machine și centrele de bingo.

Anchetatorii italieni au destructurat o rețea specializată în producția de monede contrafăcute de 2 euro de extrem de înaltă calitate, distribuite în toată Europa. Monedele false erau destinate în principal aparatelor de slot și sălilor de bingo, iar prelucrarea lor era atât de meticuloasă încât putea păcăli chiar și sistemele automate de detectare ale Băncii Centrale Europene și ale Monetăriei Italiene, relatează Il Messaggero. Ancheta Parchetului este în curs de desfășurare.

Nu este o coincidență faptul că moneda de 2 euro este favorita grupurilor de crimă organizată specializate în fabricarea de monede contrafăcute. În primul rând această monedă are cea mai mare valoare nominală dintre toate monedele aflate în circulație în zona euro și își schimbă posesorii de zeci de ori pe zi în tranzacții obișnuite, de la baruri la supermarketuri, de la parcometre la automate de vânzare.

Totodată este și moneda cea mai complexă şi mai greu de reprodus din punct de vedere tehnic pentru că încorporează cele mai multe sisteme de securitate decât orice altă monedă europeană. Structura bimetalică, multistratificată cu un miez interior auriu și un inel perimetral placat cu argint, realizat din aliaje metalice distincte și asamblat printr-un proces industrial de precizie, nu este o alegere estetică, ci una funcțională. Această compoziție creează o semnătură magnetică unică pe care dispozitivele automate o recunosc instantaneu, distingând moneda autentică de orice imitație.

Monedele de 10, 20 și 50 de cenți, pe de altă parte, se bazează pe așa-numitul aur nordic, un aliaj brevetat utilizat exclusiv pentru baterea monedelor și deosebit de dificil de reprodus din cauza punctului său de topire ridicat.