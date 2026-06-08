Surpriză pe piața auto: crește numărul achizițiilor de mașini noi. Mișcare spectaculoasă pe segmentul "electrificat"

4 minute de citit Publicat la 13:02 08 Iun 2026 Modificat la 13:02 08 Iun 2026

Stație de încărcare a mașinilor electrice. Imagine cu caracter ilustraiv. Sursă: Getty Images

În plină erodare a puterii de cumpărare și confruntați cu o inflație de aproape 10%, românii cumpără, surprinzător, mai multe mașini noi, arată datele publicate, luni, de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) și citate de Agerpres.

Conform organizației citate, înmatriculările de autoturisme noi au crescut în luna mai a acestui an cu 7% față de aceeași lună din 2025, în timp ce vehiculele "electrificate" au consemnat un avans de 32%.

Informațiile centralizate de la Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) arată că, în luna mai 2026, autoturismele "electrificate" aveau o pondere de 68,5%.

Modelele mild-hibrid (MHEV) înregistrau o creștere de 3,6%, cu o cotă de piață de 26%, iar cele full-hibrid (FHEV) creșteau cu 37%, la o cotă de piață de 23%, în timp ce vehiculele plug-in hibrid (PHEV) aveau un avans de 113%, cu o cotă de piață de 12%, iar autoturismele pur electrice (BEV) consemnau o creștere de 88%, cu o cotă de piață de 7%.

APIA: În primele 5 luni din 2026, piața a scăzut cu 10%. Evoluția va depinde de stabilitate și de stimulente

"Luna mai confirmă consolidarea unei tendințe pozitive pe piața auto din România, marcând a treia lună consecutivă de creștere a înmatriculărilor de autoturisme noi, cu un avans de 7% față de aceeași lună a anului trecut.

Este un semnal încurajator, însă trebuie privit în contextul evoluției din întregul an: după primele cinci luni din 2026, piața rămâne în scădere cu aproximativ 10%, ceea ce arată că recuperarea reculului înregistrat la începutul anului este încă în curs", a explicat președintele APIA, Dan Vardie.

"În același timp, evoluțiile diferite înregistrate pe segmentele de vehicule comerciale arată că mediul economic rămâne prudent.

Scăderea de 16% a vehiculelor comerciale ușoare și a minibuzelor sugerează că multe companii își mențin o atitudine rezervată în privința investițiilor, în timp ce segmentul vehiculelor grele și al autobuzelor se menține relativ stabil, cu o diminuare marginală de 1,2%.

Pentru perioada următoare, evoluția pieței va depinde în mare măsură de predictibilitatea măsurilor economice și fiscale, precum și de lansarea la timp a programelor care susțin înnoirea și electrificarea parcului auto național", a mai spus Dan Vardie.

Autoturismele, care reprezintă aproximativ 84% din total piață, au înregistrat în luna mai 2026 un volum de 11.136 unități, cu +7% mai mult față de luna similară din 2025.

Dacia conduce pe segmentul înmatriculărilor de mașini noi

În topul înmatriculărilor de autoturisme noi, primele poziții sunt ocupate în ordine de: Dacia, cu 2.132 de unități, Toyota, cu 1.139 de unități, Skoda, cu 910 unități, Volkswagen, cu 811 mașini și MG, cu 477 vehicule.

În topul modelelor conduce Dacia Duster (979 autoturisme), urmată de Toyota Corolla (445), Dacia Logan (436), Dacia Bigster (396) și Skoda Octavia (379).

În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu 62%, urmat de Clasa C (clasa compactă) cu o cotă de 19% și Clasa B (mini) cu o cotă de 10,9%.

Comparativ cu perioada similară din anul trecut, în luna mai a acestui an motorizările pe benzină au înregistrat o scădere de 20,5%, ajungând la o pondere de 25,9%, în timp ce motorizările pe motorină au consemnat un declin de 34,2%, ajungând la o pondere de 5,6%.

În ceea ce privește autoturismele "electrificate", adică cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate - BEV și PHEV), precum și cele mild-hibrid și full hibrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate), acestea dețin, în luna mai a anului 2026, o cotă de piață de 68,5%.

Este cel mai important segment de pe piața românească și depășește cota deținută de motorizările pe benzină și motorină.

Autoturismele full electrice dețin o cotă de 7% din piață în luna mai 2026, față de 4,2% în aceeași lună din 2025.

Autoturismele plug-in hibrid dețin o cotă de piață de 12%, față de mai 2025, când reprezentau 6,4%.

Cele mai vândute modele "electrificate" în România

Primele trei cele mai vândute autoturisme în 2026, în România, 100% electrice, sunt: Tesla Model Y, cu 519 unități și o creștere de +250% față de anul precedent, BYD Dolphin Surf, cu 381 unități, și Tesla Model 3, cu 269 unități.

În ceea ce privește autoturismele plug-in, în Top 3 modele din 2026 conduc BYD Seal U, cu 386 unități, Chery Tiggo 9, cu 251 unități, și Volkswagen Tiguan, cu 238 unități.

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au următoarea ierarhie de Top 3 în primele luni din 2026: Toyota Corolla, cu 1.510 unități și o creștere de 67% față de anul precedent, Dacia Bigster, cu 1.121 unități, și Toyota Yaris Cross, cu 1.081 unități.

Autoturismele mild hybrid deschid topul cu Dacia Duster, cu 1.275 unități și o scădere de 54%. Urmează Skoda Octavia, cu 683 unități, și Suzuki Vitara Cami, cu 586 unități.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile este o organizație non-profit, înființată în anul 1994, membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile - OICA, din 1996.