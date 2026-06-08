Ofițerul CIA arestat de FBI cu sute de lingouri de aur în casă ar fi inventat un program secret de spionaj ca să fure bani publici

Fostul ofițer CIA, acuzat că a furat lingouri de aur în valoare de peste 40 de milioane de dolari, ar fi creat un program secret fals pentru a fura bani de la guvernul Statelor Unite. FOTO: Hepta/Profimedia Images

Fostul ofițer CIA, acuzat că a furat lingouri de aur în valoare de peste 40 de milioane de dolari, ar fi creat un program secret fals pentru a fura bani de la guvernul Statelor Unite, scrie The Guardian.

David Rush, arestat în luna mai, este acuzat că ar fi furat milioane de dolari de la guvernul SUA prin intermediul unui așa-numit „program de acces special”, au declarat oficiali americani.

Rush, care a lucrat timp de 17 ani într-o funcție importantă în cadrul Agenției Centrale de Informații, a fost arestat după ce agenții FBI au descoperit în biroul său guvernamental 303 lingouri de aur, fiecare cântărind aproximativ un kilogram, zeci de ceasuri de lux și peste 2 milioane de dolari în valută străină.

Oficialii americani susțin acum că Rush nu s-ar fi limitat la furtul lingourilor de aur, ci ar fi deturnat și milioane de dolari prin crearea unui „program de acces special” ilegal. Acest tip de program este, în mod normal, un protocol de securitate folosit pentru restricționarea accesului la informații extrem de sensibile.

Potrivit informațiilor citate de Washington Post, Rush ar fi inclus doi colegi în presupusul program secret, ceea ce i-ar fi împiedicat să discute despre acesta cu alte persoane.

Ulterior, el ar fi convins o persoană să transfere milioane de dolari către program printr-un contract guvernamental fraudulos. „A inventat un contract”, a declarat o sursă pentru publicația americană. Nu au fost oferite alte detalii, precum numele programului de acces special sau modul în care Rush ar fi reușit să influențeze angajatul respectiv. Rămân, de asemenea, întrebări legate de faptul dacă cei doi colegi incluși în program știau că acesta ar fi fost ilegal și cum a putut Rush să creeze un proiect atât de secret fără aprobări suplimentare din partea superiorilor săi.

Pe hârtie, programul era legat de „continuitatea operațiunilor guvernamentale”, inclusiv de planuri privind modul în care guvernul SUA ar continua să funcționeze în cazul unui război nuclear sau al altor dezastre majore, a relatat New York Times.

Rush, aflat în prezent în detenție în Alexandria, Virginia, a fost acuzat de furt de fonduri publice. Acuzațiile sunt legate și de faptul că și-ar fi falsificat studiile și acreditările militare pentru a obține anumite funcții și niveluri de acces la informații clasificate în cadrul CIA. De asemenea, el ar fi completat în mod fals foile de pontaj, susținând că era rezervist al Marinei.

„De la eliberarea sa din serviciu, în februarie 2015, Rush a solicitat 744 de ore de concediu militar în foaia sa oficială de pontaj, reprezentând o compensație de aproximativ 77.000 de dolari”, a scris agentul special FBI Matthew Johnson într-o plângere penală.

Acest scandal ridică întrebări suplimentare despre modul în care CIA își verifică angajații, în special pe cei care primesc acces la informații extrem de sensibile.

Rush însuși ar fi fost implicat într-un program secret de colectare de informații despre care foarte puțini angajați ai CIA și membri ai Congresului ar fi avut cunoștință, potrivit a patru surse anonime citate de Washington Post. Publicația nu a dezvăluit numele programului și nici alte detalii, după ce oficiali ai guvernului american au avertizat că publicarea acestora ar putea afecta operațiunea.

CIA a trimis mai mulți angajați în concediu administrativ, în timp ce anchetele privind acest caz continuă, a relatat NBC News.