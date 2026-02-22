Un avion cu 180 de oameni la bord s-a depresurizat și încearcă aterizarea de urgență pe Otopeni. Celulă de criza, 8 spitale în alertă

1 minut de citit Publicat la 20:35 22 Feb 2026 Modificat la 21:07 22 Feb 2026

Un avion HiSky survolează aeroportul Otopeni după o problemă de presurizare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

O aeronavă a companiei HiSky, care operează pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, informează autoritățile aeroportuare de la Otopeni.

Comandantul aeronavei a decis, conform procedurilor standard de siguranță, revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă.

La ora acestei actualizări, aeronava survolează zona pentru reducerea greutății și pregătirea în condiții optime a aterizării.

Durata estimată a acestei manevre este de aproximativ o oră.

La bord se află 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

Boarding Pass: Aeronava a fost pusă în zona de așteptare la sud-est de București

Publicația electronică Boarding Pass, specializată în informații din sectorul aviatic, a publicat următoarele informații legate de incidentul de la Otopeni:

"Un Airbus A320 HiSky care a decolat de la București spre Hurghada (Egipt) revine în Capitală din cauza unei probleme tehnice.

Avionul, înmatriculat YR-SUN, este în zonă de așteptare la sud-est de București, probabil pentru a mai consuma din combustibil.

Potrivit discuțiilor dintre piloți și controlorii de trafic aerian, ar fi vorba despre o posibilă depresurizare.

Echipajele de urgență sunt în așteptare la aeroportul "Henri Coandă" (Otopeni) din Capitală."

ISU a mobilizat pompierii la Aeroportul Internațional Henri Coandă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat și a activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului. La fața locului sunt mobilizate:

• 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS)

• 1 autospecială pentru descarcerare (AScM)

• echipaje de salvatori

• 4 echipaje SMURD

• 1 unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM)

• 2 ambulanțe SABIF

Măsurile sunt strict preventive, conform protocolului aplicabil în astfel de situații, pentru a asigura un răspuns rapid în eventualitatea unei necesități medicale sau tehnice, precizează autoritățile, care adaugă că monitorizează situația și vor reveni cu informații actualizate pe măsură ce acestea vor fi disponibile.