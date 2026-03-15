O companie aeriană introduce sancțiuni pentru pasagerii care ascultă muzică fără căști în timpul zborului

<1 minut de citit Publicat la 10:00 15 Mar 2026 Modificat la 10:00 15 Mar 2026

Pasagerii care ascultă muzică sau vizionează videoclipuri fără a folosi căști vor fi sancționați / sursă foto: Getty Images

O companie aeriană din Statele Unite a introdus o regulă strictă pentru pasagerii care ascultă muzică sau urmăresc videoclipuri fără căști, direct pe difuzor, în timpul zborului. Potrivit reprezentanților companiei, este unul dintre cele mai frecvente obiceiuri care îi deranjează pe ceilalți, motiv pentru care s-a decis impunerea unor măsuri.

Concret, este vorba despre United Airlines. Compania a introdus noi reguli pentru pasageri la finalul lunii februarie, după ce unii dintre aceștia deranjau frecvent zborul.

Astfel, pasagerii care ascultă muzică sau vizionează videoclipuri fără a folosi căști vor fi dați jos din avion, dacă nu se conformează, scrie Euronews.

Totodată, cei care nu respectă regulile pe termen lung pot fi refuzați la îmbarcare.

Compania precizează că pasagerii pot solicita o pereche de căști gratuite din partea echipajului. Însă există un inconvenient tehnic: aceste căști dispun de o mufă tradițională de 3,5 mm, fiind incompatibile cu majoritatea smartphone-urilor moderne care nu mai includ acest port.

Decizia United Airlines vine în contextul unei dezbateri mai largi despre comportamentul pasagerilor în timpul călătoriilor cu avionul.

La sfârșitul anului trecut, secretarul american pentru Transporturi, Sean Duffy, a lansat chiar o campanie video prin care îi îndemna pe călători să adopte o ținută respectuoasă în aeroporturi.