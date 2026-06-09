Transfăgărășanul ar putea fi redeschis circulației vineri, dar cu restricții

Transfăgărăşanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, este închis în fiecare sezon rece. Foto: Cristian Pistol/Facebook.com

Circulaţia rutieră pe Drumul Naţional 7C - Transfăgărăşan, sectorul cuprins între Piscu Negru şi Bâlea Cascadă, ar putea fi reluată începând de vineri, 12 iunie, doar pe timpul zilei, relatează Agerpres.

Directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că joi o comisie va urca pe munte pentru a verifica șoseaua.

„Încă puţin şi redeschidem Transfăgărăşanul! Astăzi am semnat decizia de constituire a Comisiei speciale a CNAIR pentru Transfăgărăşan (DN7C).

Joi, 11 iunie, comisia urcă pe munte pentru a verifica fiecare kilometru al acestui drum situat la mare altitudine şi să stabilească momentul în care circulaţia poate fi redeschisă în siguranţă.

Dacă starea carosabilului şi condiţiile meteo o permit, estimez că Transfăgărăşanul se va deschide vineri, 12 iunie 2026, la ora 09:00”, a scris Cristian Pistol pe Facebook.





Directorul CNAIR a mai anunţat că circulaţia va fi permisă doar între orele 7:00 şi 21:00 „pentru siguranţa tuturor, pe un traseu pe care muntele are regulile lui".



Transfăgărăşanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanşe şi condiţiile meteorologice extreme din Munţii Făgăraş, la peste 2.000 de metri altitudine.



Traficul pe Transfăgărăşan a fost închis din 20 octombrie 2025, din cauza avalanşelor şi a stratului foarte mare de zăpadă.



Până la redeschiderea circulaţiei rutiere pe DN 7C - Transfăgărăşan, turiştii pot parcurge distanţa dintre Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac din Munţii Făgăraş cu telecabina.