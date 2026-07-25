Un bărbat și-a uitat portofelul într-un avion de pe aeroportul din Bari. Două zile mai târziu, l-a găsit la sute de kilometri distanță

1 minut de citit Publicat la 08:00 25 Iul 2026 Modificat la 08:00 25 Iul 2026

Bărbatul și-a uitat portofelul în avion / FOTO: Getty Images

Un bărbat care și-a uitat portofelul într-un avion care aterizase pe aeroportul din Bari l-a găsit la sute de kilometri distanță, după două zile. Gianni Latorre a mărturisit că l-a recuperat abia în Varșovia, potrivit publicației Il Messaggero.

Gianni Latorre a călătorit cu avionul în data de 15 iulie 2026. După ce a aterizat pe aeroportul din Bari și s-a dat jos din avion, bărbatul și-a dat seama că și-a uitat portofelul în avion.

Acesta a luat legătura cu reprezentanții aeroportului și cerut să fie lăsat să urce din nou în avion, însă i s-a spus că acest lucru nu mai este posibil, asta pentru că aeronava fusese preluată de echipa de curățenie.

Ulterior, s-a adresat biroului de obiecte pierdute din aeroportul Bari și a oferit inclusiv numărul locului pe care îl ocupase în avion. Acolo i s-a explicat că, dacă portofelul va fi găsit, va fi predat serviciului Lost & Found.

Cu toate acestea, nu a primit nicio veste ore întregi.

El a mărturisit că în portofel se aflau cărți de credit, carduri bancare, permisul de conducere american, asigurarea medicală din SUA și un tracker Bluetooth.

Cum a descoperit unde se afla portofelul

Cu ajutorul trackerului, bărbatul a verificat aplicația conectată la dispozitiv și a observat că portofelul se afla încă la bordul aeronavei.

Ulterior, după câteva ore, trackerul Bluetooth a încetat să mai transmită poziția, iar bărbatul s-a temut că cineva îl găsise și îl dezactivase.

Astfel, din motive de securitate, și-a blocat toate cardurile bancare și s-a prezentat la poliție pentru a declara obiectul pierdut.

Când aproape își pierduse orice speranță, trackerul a reapărut online. Aplicația arăta că portofelul se afla pe aeroportul din Varșovia.

După ce a contactat biroul de obiecte pierdute, Gianni Latorre a aflat că portofelul fusese găsit de echipa de curățenie a avionului.

Totuși, angajații aeroportului i-au spus că nu i-l pot trimite prin poștă, deoarece conținea documente personale. Astfel, singura opțiune era să meargă în Varșovia pentru a-l recupera.

După două zile, bărbatul și-a luat bilet pentru Varșovia pentru a-și recupera portofelul împreună cu toate documentele.

„Aplauze pentru echipa de curățenie de la aeroportul Varșovia Modlin, care și-a făcut treaba foarte bine. Și un mare «zero» pentru toți cei de la aeroportul din Bari care au avut de-a face cu această poveste”, a scris el, într-o postare pe Facebook.