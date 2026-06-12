A picat Facebook: Utilizatorii români nu pot accesa rețeaua socială

1 minut de citit Publicat la 16:59 12 Iun 2026 Modificat la 17:08 12 Iun 2026

Platforma Facebook a picat în România, vineri, 12 iunie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Platforma Facebook a picat. Rețeaua socială întâmpină probleme majore de funcționare în România, iar mii de utilizatori semnalează dificultăți de acces în cursul după-amiezii de vineri.

Potrivit raportărilor utilizatorilor, problemele au început să apară mai întâi la serviciul de mesagerie, unde trimiterea și primirea mesajelor au fost afectate. La scurt timp, accesul la întreaga rețea socială a devenit imposibil pentru numeroși utilizatori.

Primele semnalări privind defecțiunile au fost înregistrate pe platforma DownDetector începând cu ora 16:36, numărul reclamațiilor crescând rapid în decurs de câteva minute.

În momentul în care încearcă să acceseze Facebook, unii utilizatori primesc următorul mesaj de eroare:

„Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can.”

Traducerea în limba română a mesajului este:

„Ne pare rău, ceva nu a funcționat corect. Lucrăm pentru a remedia problema și o vom rezolva cât mai curând posibil.”

Alți utilizatori au primit eroarea: „Story Views Aren't Available Right Now. This may be because of a technical error that we're working to get fixed. Try reloading this page.”

În traducere: „Vizualizările poveștii nu sunt disponibile în acest moment. Acest lucru se poate datora unei erori tehnice la care lucrăm pentru a o remedia. Încercați să reîncărcați această pagină.”

Deocamdată nu este clar ce a provocat incidentul și nici cât timp vor dura problemele de funcționare. Reprezentanții companiei nu au oferit până acum explicații oficiale privind cauza întreruperii.