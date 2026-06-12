Ninge pe Vârful Omu, la început de vară. Imagini spectaculoase de la stația meteo aflată la peste 2.500 de metri altitudine

Astfel de fenomene nu sunt neobișnuite în Munții Bucegi. Foto: captură Hello, Bușteni/Facebook.com

În prima lună de vară, pe Vârful Omu, la peste 2.500 de metri altitudine, peisajul este unul de iarnă. A nins suficient de mult pentru ca pe pământ să se depună un strat semnificativ de zăpadă. La Stația Meteorologică Vârful Omu, temperatura înregistrată în această dimineață a fost de 0 grade Celsius.

„Astăzi de dimineaţă aţi crezut că glumesc, nu-i aşa?”, a scris meteorologul Radu Manta, în această dimineață, de pe Vârful Omu.

În imaginile postate de meteorogul Administrației Naționale de Meteorologie se poate vedea că ninge și bate vântul puternic.

Pe pagina de Facebook „Hello, Bușteni” au fost postate, de asemenea, imagini de la Vârful Omu. În doar câteva ore, a nins atât de mult încât pe sol s-a depus un strat considerabil de zăpadă. Pe parcursul zilei, temperaturile au urcat la 7 grade Celsius, dar vor scădea din nou în weekend.

Astfel de fenomene nu sunt neobișnuite în Munții Bucegi, unde vremea este capricioasă. Ninsorile și episoadele de frig pot apărea pe Vârful Omu chiar și spre finalul primăverii sau început de vară.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, și prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 15 iunie - 13 iulie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în special în regiunile vestice.