Antena 3 CNN Meteo Cum va fi vremea până la jumătatea lunii iulie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Cum va fi vremea până la jumătatea lunii iulie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

R.M.
1 minut de citit Publicat la 09:17 12 Iun 2026 Modificat la 09:17 12 Iun 2026
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ANM a emis prognoza meteo până la jumătatea lunii iulie / Sursă foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 15 iunie - 13 iulie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în special în regiunile vestice.

Potrivit ANM, cantităţile de ploaie vor fi, în general, deficitare.

Săptămâna 15-22 iunie

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 22-29 iunie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor avea o tendinţă spre deficit în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice şi nord-vestice.

Săptămâna 29 iunie - 6 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale în sud-estul teritoriului, iar în rest se vor situa uşor peste cele specifice pentru această perioadă.

Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest se va situa în jurul celui normal pentru acest interval.

Săptămâna 6-13 iulie

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general deficitare în jumătatea de vest a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

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Etichete: prognoza meteo Administratia Naţională de Meteorologie temperaturi ridicate

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