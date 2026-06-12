Cum va fi vremea până la jumătatea lunii iulie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

1 minut de citit Publicat la 09:17 12 Iun 2026 Modificat la 09:17 12 Iun 2026

ANM a emis prognoza meteo până la jumătatea lunii iulie / Sursă foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 15 iunie - 13 iulie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în special în regiunile vestice.

Potrivit ANM, cantităţile de ploaie vor fi, în general, deficitare.

Săptămâna 15-22 iunie

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 22-29 iunie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor avea o tendinţă spre deficit în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice şi nord-vestice.

Săptămâna 29 iunie - 6 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale în sud-estul teritoriului, iar în rest se vor situa uşor peste cele specifice pentru această perioadă.

Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest se va situa în jurul celui normal pentru acest interval.

Săptămâna 6-13 iulie

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general deficitare în jumătatea de vest a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.