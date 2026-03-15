Vor crește prețurile biletelor de avion din cauza războiului cu Iranul? Explicațiile experților

4 minute de citit Publicat la 12:29 15 Mar 2026 Modificat la 12:30 15 Mar 2026

Companiile aeriene se confruntă cu costuri mai mari pentru combustibil. Foto: Getty Images

Pe măsură ce războiul cu Iranul continuă, prețul petrolului crește, iar companiile aeriene se confruntă cu costuri mai mari pentru combustibil, ceea ce ar putea duce la scumpirea biletelor de avion pentru pasagerii din întreaga lume, scrie CNN.

Efectele ar putea apărea rapid, a declarat săptămâna trecută pentru CNBC directorul general al United Airlines, Scott Kirby.

Prețul petrolului a crescut puternic după loviturile lansate de SUA și Israel asupra Iranului. Joi, barilul a ajuns în jur de 100 de dolari, iar la finalul săptămânii s-a stabilizat ușor sub acest nivel, la aproximativ 99 de dolari.

Conflictul a afectat și operațiunile companiilor aeriene din regiune. Potrivit firmei de analiză Cirium, aproape 50.000 de zboruri au fost anulate din 28 februarie.

Rob Britton, profesor asociat de marketing la McDonough School of Business și fost executiv American Airlines, spune că disponibilitatea petrolului nu a fost afectată major până acum, însă prețurile au crescut rapid.

„Dacă prețul combustibilului rămâne ridicat, tarifele vor crește”, a declarat el pentru CNN. „Nu este niciun mister aici. Dacă faci un calcul simplu, te-ai putea aștepta ca prețul biletelor să crească aproape proporțional”.

După costurile cu personalul, combustibilul este cea mai mare cheltuială pentru o companie aeriană și poate reprezenta între 20% și 30% din totalul costurilor.

„Istoric vorbind, companiile aeriene au crescut rapid prețurile biletelor atunci când combustibilul s-a scumpit”, a spus Britton.

Totuși, operatorii aerieni nu pot transfera întotdeauna direct aceste costuri către pasageri, explică Zach Griff, autorul newsletterului despre aviație From the Tray Table.

„Prețul biletelor depinde de mult mai multe lucruri decât costul combustibilului sau al unui zbor”, spune el.

Cel mai important factor rămâne cererea pentru călătorii. Dacă inflația sau creșterea șomajului îi determină pe oameni să călătorească mai puțin în această vară, companiile aeriene nu vor putea majora prea mult tarifele, indiferent de costuri.

În raportul anual pe 2025, Southwest Airlines arată că prețurile combustibilului pot fi extrem de volatile, iar chiar și mici schimbări pot afecta semnificativ profitul. Companiile aeriene vând biletele cu mult timp înainte de zbor și nu pot ajusta rapid prețurile pentru a compensa scumpirile.

Directorul United Airlines a spus că prețul combustibilului ar putea avea un impact „semnificativ” asupra rezultatelor financiare din trimestrul următor.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a declarat însă că se așteaptă la o stabilizare a pieței energiei și a lăudat implicarea președintelui Donald Trump în gestionarea conflictului.

Reducerea unor zboruri ar putea afecta pasagerii

Costurile mai mari cu combustibilul ar putea avea și un alt efect: companiile aeriene ar putea renunța la unele rute care erau profitabile atunci când petrolul era mai ieftin.

Mai puține zboruri înseamnă mai puține locuri disponibile, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor.

„Companiile aeriene vor trebui să urmărească foarte atent costurile dacă vor să aibă o vară profitabilă”, spune Griff. „Zborurile marginale sunt primele care ar putea fi tăiate”.

În plus, multe companii au suspendat deja zborurile către Orientul Mijlociu din motive de siguranță, pierzând rute internaționale profitabile.

Griff avertizează că scumpirea combustibilului ar putea afecta și viitorul companiei low-cost Spirit Airlines, care a trecut recent printr-un nou proces de faliment.

Dacă operatorul ar dispărea de pe piață, alte companii ar avea mai puțină concurență și ar putea crește tarifele.

Cum încearcă companiile aeriene să se protejeze de prețurile energiei

Un avion de tip Boeing 777 pentru zboruri lungi poate transporta peste 45.000 de galoane de combustibil, astfel că și o creștere mică a prețului poate genera costuri uriașe.

Unele companii încearcă să se protejeze prin contracte financiare care fixează prețul combustibilului în avans - o strategie numită hedging.

Altele au ales să majoreze deja tarifele. Potrivit Reuters, Qantas, SAS și Air New Zealand au crescut prețurile biletelor invocând costurile combustibilului.

Companiile aeriene nu pot însă să stabilească împreună prețurile, deoarece ar încălca legile împotriva înțelegerilor de tip cartel.

Unele companii încearcă și alte soluții: folosesc avioane mai eficiente sau investesc în combustibili sustenabili pentru aviație. Acestea pot fi produse din uleiuri uzate, deșeuri sau culturi speciale, însă producția este încă foarte mică la nivel global.

Primul zbor comercial alimentat cu biocombustibil a avut loc în 2008, iar în 2025 acest tip de combustibil reprezenta doar 0,7% din consumul total al aviației, potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA).

Compania Delta are chiar propria rafinărie în Pennsylvania, ceea ce îi permite să producă o parte din combustibilul pentru avioane.

Când ar putea crește prețurile biletelor

Prețul biletelor de avion depinde în principal de raportul dintre cerere și numărul de locuri disponibile.

Deocamdată, companiile aeriene din SUA nu au crescut în mod general prețurile biletelor.

Totuși, dacă războiul va continua și prețul combustibilului va rămâne ridicat, există șanse tot mai mari ca pasagerii să plătească mai mult pentru călătorii.

În același timp, experții spun că tarifele vor crește oricum în lunile de vară, când cererea pentru vacanțe este cea mai mare.

„Pentru cei care vor să călătorească în iunie sau iulie, acum ar fi momentul să cumpere biletele”, spune Griff. „Alegeți bilete care pot fi modificate sau rambursate, iar dacă prețurile scad ulterior, le puteți reprograma”.