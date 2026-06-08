Mallul, noul centru social al României. Jumătate dintre români merg săptămânal. Generația Z petrece acolo aproape 3 ore per vizită

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Românii din marile orașe cheltuiesc tot mai mult la mall. În 2026, valoarea medie a unei vizite a ajuns la 383 de lei – cu 17% mai mult față de 2024, creștere care depășește rata inflației din aceeași perioadă și sugerează o îmbunătățire reală a puterii de cumpărare, potrivit studiului The Mall Effect Index (MEI), realizat de Generatik și Reveal Marketing Research, notează Agerpres.

Evoluția este clară: de la 327 de lei per vizită în 2024, la 370 de lei în 2025 și 383 de lei în 2026.

Mallul nu mai este doar un loc de cumpărături – a devenit un spațiu de decizie. Studiul arată că 64% dintre vizitatori au achiziționat un produs după ce au văzut o reclamă în interiorul centrului comercial, cel mai ridicat nivel din cei trei ani de măsurători.

Paradoxal, doar 57% recunosc că publicitatea le influențează deciziile de cumpărare.

Autorii studiului numesc această diferență de șapte puncte procentuale „Gap-ul de Conversie” și o interpretează ca dovadă că mallul funcționează ca un mediu care declanșează decizii de cumpărare chiar și atunci când consumatorii nu conștientizează influența.

Dimensiunea socială a centrelor comerciale este în creștere. Peste jumătate dintre români – 55% - merg la mall cel puțin o dată pe săptămână, iar Generația Z petrece în medie 177 de minute per vizită, mai mult decât orice alt grup de vârstă.

Socializarea a devenit un motiv tot mai important: 42% dintre respondenți o menționează ca principal motiv al vizitei, față de 35% în 2025, în timp ce cinematograful a urcat de la 36% la 45%.

Un alt comportament în creștere este cel al „showrooming-ului”: 69% dintre participanți testează produsele în magazin înainte de a le comanda online, ceea ce confirmă rolul mallului ca spațiu de documentare și validare a achizițiilor, nu doar de tranzacție.

„Nu mai vorbim despre un snapshot. Vorbim despre un trend structural care poziționează mallul ca unul dintre cele mai eficiente canale de comunicare din România”, a declarat Răzvan Marincoi.

The Mall Effect Index este primul studiu longitudinal din România dedicat comportamentului de consum în centrele comerciale, ajuns în 2026 la al treilea val consecutiv de măsurare. Cercetarea a fost realizată prin metodologia CAWI pe un eșantion de 2.410 respondenți din București, Cluj-Napoca, Iași, Constanța și Timișoara, cu vârste între 18 și 55 de ani.