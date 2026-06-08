Cel mai ieftin internet din UE este în România. De ce plătim de șapte ori mai puțin decât luxemburghezii

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Accesul la internet a devenit o necesitate de bază în casele europenilor. În 2025, 94% dintre locuitorii UE au folosit internetul în ultimele trei luni, iar doar 4% au petrecut tot anul fără să se conecteze, potrivit celor mai recente date Eurostat. Aproape nouă din zece persoane s-au conectat de pe un dispozitiv mobil, scrie Euronews.

Costurile, însă, diferă enorm.

Luxemburgul are cel mai scump internet din UE, cu o medie lunară de 49,99 euro, potrivit unui studiu realizat de site-ul de comparații Broadband Genie, care a analizat 2.631 de tarife de broadband din 214 țări.

Pe locurile următoare se află Olanda, cu 48,73 euro pe lună, și Finlanda, cu 48 de euro. Paradoxal, Olanda și Luxemburgul se numără și printre țările cu cel mai ridicat nivel de utilizare a internetului din UE în 2025.

La polul opus se află România, care oferă cel mai ieftin internet din bloc – o medie de 6,66 euro pe lună –, ocupând locul șapte la nivel mondial în topul celor mai accesibile tarife. Lithuania urmează cu 14,90 euro, iar Bulgaria cu 15 euro. Tot în intervalul 2015-2025, Bulgaria și România au înregistrat cele mai mari creșteri ale conectivității la nivel de gospodărie – 34%, respectiv 28%.

De ce este internetul atât de ieftin în Europa de Est

Prețurile nu sunt întâmplătoare – geografia contează enorm.

Europa de Est are cele mai mici prețuri la internet din lume la nivel subregional, în principal datorită utilizării pe scară largă a fibrei optice – tehnologia recunoscută drept cea mai rapidă și mai stabilă, capabilă să susțină viteze de până la 10 gigabiți pe secundă.

Paradoxal, această infrastructură modernă există tocmai pentru că regiunea și-a modernizat rețelele mai târziu decât Occidentul, sărind peste generații de tehnologii învechite.

Europa de Sud se plasează pe locul patru ca accesibilitate dintre cele 22 de subregiuni analizate, în timp ce Europa de Nord și de Vest au cele mai scumpe tarife de pe continent – în concordanță cu costul general ridicat al vieții din aceste zone.

Orașul versus satul

Prețul nu este singura variabilă. Accesul la internet diferă semnificativ și în funcție de mediul de reședință.

În Irlanda, Danemarca, Olanda, Luxemburg și Finlanda, rata de conectivitate în mediul urban depășește 99%. Aceleași țări – Irlanda, Olanda și Danemarca – se remarcă și prin conectivitate rurală de peste 99%, ceea ce le plasează în fruntea clasamentului european la acest capitol.

La celălalt capăt al scalei, Grecia, Bulgaria, Croația și Portugalia înregistrează cele mai scăzute rate de conectivitate în mediul rural.