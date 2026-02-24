Atac cu bombă în centrul Moscovei. Un polițist ucis și doi răniți, după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv

Un ofițer de poliție a murit și alți doi au fost răniți în urma unei explozii în centrul Mocovei. FOTO: Profimedia Images

Un ofițer de poliție a murit și alți doi au fost răniți în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de luni spre marți în piața gării Saviolovski din centrul Moscovei, scrie The Guardian.

Un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv lângă o mașină de patrulare a poliției în centrul Moscovei, a anunțat Ministerul rus de Interne.

Explozia a avut loc imediat după miezul nopții în piața gării Savyolovsky, potrivit comunicatului ministerului pe Telegram. Gara Savyolovsky, din nordul Moscovei, este unul dintre principalele noduri feroviare ale capitalei.

Atacatorul s-a apropiat de ofițerii de poliție rutieră care se aflau în mașina de patrulare și apoi a detonat dispozitivul exploziv a detonat, se arată în comunicat. Atacatorul a murit la fața locului.

Potrivit agenției de știri ruse Tass, mașina de patrulare vizată a fost grav avariată, dar nu a luat foc. Presa locală a publicat imagini care arată o mașină de poliție cu geamurile sparte în apropierea liniilor de cale ferată.

Zona a fost izolată de poliție, iar la fața locului au fost trimise mai multe ambulanțe.

Ministerul a declarat inițial că făptașul fugise. Câteva minute mai târziu, a precizat că bărbatul a fost găsit mort la fața locului.

Autoritățile nu au dat alte detalii despre explozibil sau despre motivul atacatorului.

Comitetul de anchetă al Rusiei, care investighează infracțiuni grave, a anunțat că a deschis un dosar pentru tentativă de omor asupra unui și pentru deținere ilegală de dispozitive explozive.

În decembrie 2025, doi ofițeri de poliție au fost uciși într-o explozie în sudul Moscovei în timp ce încercau să oprească o persoană suspectă, în apropierea locului unde fusese ucis un general rus cu câteva zile mai devreme.

În timpul războiului declanșat de Rusia în Ucraina au avut loc o serie de asasinate ale unor oficiali ai armatei ruse pe teritoriul rusesc.

La începutul acestei luni, un ofițer de rang înalt al serviciilor secrete ruse, numărul 2 în GRU, a fost împușcat de mai multe ori și rănit într-un atac în care Moscova a dat vina pe Kiev.