Cel puțin 400 de morți după ce Pakistanul a bombardat noaptea un spital din Kabul. Salvatorii caută încă supraviețuitori sub dărâmături

Cel puțin 400 de persoane au fost ucise într-un atac aerian pakistanez în timpul nopții de luni spre marți asupra unui spital din capitala afgană Kabul, iar marți dimineață echipe de salvare căutau încă supravieșuitori printre dărâmături, scrie AP News. Pakistanul a negat acuzațiile Afganistanului, susținând că loviturile aeriene desfășurate luni, inclusiv în estul Afganistanului, nu au vizat obiective civile.

Acest atac de luni seara marchează o escaladare dramatică a conflictului început între Afganistan și Pakistan la sfârșitul lunii trecute, care a dus la schimburi repetate de focuri transfrontaliere și raiduri aeriene pe teritoriul afgan. Apelurile internaționale pentru încetarea focului au rămas fără ecou.

Într-o postare târzie pe X, purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului afgan, Hamdullah Fitrat, a declarat că atacul aerian a lovit Spitalul Omid pentru Tratamentul Dependențelor, o unitate cu 2.000 de paturi din Kabul, în jurul orei 21:00, ora locală. El a precizat că mari porțiuni din spital au fost distruse, iar bilanțul deceselor a ajuns „până acum” la 400 de persoane, în timp ce aproximativ 250 au fost rănite. Nu exista un bilanț oficial actualizat marți dimineață.

Posturile de televiziune locale au publicat imagini pe X în care forțele de securitate foloseau lanterne pentru a transporta victimele, în timp ce pompierii încercau să stingă flăcările dintre ruinele clădirii.

Schimb de focuri transfrontaliere

Atacul a avut loc la câteva ore după ce oficialii afgani au anunțat că cele două părți au avut un schimb de focuri de-a lungul frontierei comune, ucigând patru persoane în Afganistan.

Purtătorul de cuvânt al guvernului afgan, Zabihullah Mujahid, a condamnat atacul pe X, acuzând Pakistanul că „vizează spitale și obiective civile pentru a comite orori.” El a subliniat că cei uciși erau „civili nevinovați și persoane dependente de droguri.”

„Condamnăm ferm această crimă și considerăm că un astfel de act este împotriva tuturor principiilor acceptate și o crimă împotriva umanității,” a adăugat el într-o altă postare.

Pakistanul respinge acuzațiile

Purtătorul de cuvânt al premierului pakistanez Shehbaz Sharif, Mosharraf Zaidi, a respins acuzațiile ca fiind nefondate, afirmând că niciun spital nu a fost vizat în Kabul.

Ministrul pakistanez al Informațiilor, Attaullah Tarar, a precizat că armata pakistaneză a „efectuat lovituri aeriene de precizie” asupra unor obiective militare din Kabul și provincia estică Nangarhar. El a adăugat că „infrastructura de sprijin tehnic și depozitele de muniție” din două locații din Kabul au fost distruse.

„Toate țintele au fost vizate cu precizie, doar în acele infrastructuri folosite de regimul taliban afgan pentru a sprijini multiplele sale grupuri teroriste,” a scris el.

Anterior, Ministerul pakistanez al Informațiilor a declarat că afirmația lui Mujahid este „falsă și înșelătoare” și urmărește să stârnească sentimente negative și să acopere ceea ce el a descris drept „sprijin ilegitim pentru terorism transfrontalier.” Ministerul a subliniat că țintirea a fost „precisă și realizată cu atenție pentru a nu provoca daune colaterale.”

ONU cere Afganistanului să combată militanții

Atacul a avut loc la câteva ore după ce Consiliul de Securitate al ONU a cerut conducătorilor talibani din Afganistan să intensifice imediat eforturile pentru combaterea terorismului. Pakistanul acuză Kabulul că adăpostește grupuri militante despre care susține că desfășoară atacuri în interiorul Pakistanului.

Rezoluția Consiliului de Securitate, adoptată în unanimitate, nu se referea în mod specific la atacurile din Pakistan, dar condamna „în cei mai puternici termeni toate activitățile teroriste, inclusiv atacurile teroriste.”