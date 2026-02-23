Moscova acuză Marea Britanie de implicare în tentativa de asasinat asupra numărului 2 în GRU rus

Vladimir Alekseiev a fost împușcat pe 6 februarie în blocul său. A supraviețuit atacului și a fost internat în spital. FOTO: Profimedia Images

Moscova acuză Marea Britanie de implicare în tentativa de asasinat asupra general-locotenentului rus Vladimir Alekseiev, prim adjunct al șefului Direcției de Informații Militare (GRU) a Statului Major al armatei ruse.

Alekseiev a fost împușcat pe 6 februarie în blocul său. A supraviețuit atacului și a fost internat în spital.

Alexander Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, a reiterat acuzațiile anterioare conform cărora Serviciul de Securitate al Kievului (SBU) s-ar afla în spatele atacului, susținând într-un nou interviu acordat publicației ruse Vesti că și Marea Britanie a ajutat la operațiune.

Bortnikov nu a oferit însă detalii care să-i susțină afirmațiile.

„Înțelegem clar că serviciile de informații ucrainene sunt creierul operațiuniile”, a spus el, adăugând că FSB consideră că un suspect a evadat și se ascunde în continuare în Ucraina.

„În spatele lor se află țări terțe, despre care am discutat anterior, în care serviciile de informații ucrainene operează sub supravegherea sau controlul serviciilor de informații occidentale. Vedem aici o conexiune britanică, în primul rând”, a continuat el.

„Ancheta este în curs de desfășurare. Dacă vom avea informații suplimentare, cu siguranță le vom publica”, a adăugat el, fără a oferi alte informații.

Anterior, Bortnikov a dat vina pe Londra pentru că ar fi ajutat Kievul să orchestreze „Operațiunea Pânză de Păianjen” în iunie 2025, care a decimat flota aeriană strategică a Rusiei, dar nici atunci nu a adus dovezi concrete.

Ce s-a întâmplat în 6 februarie

În primele ore ale zilei de 6 februarie, Alekseiev a fost împușcat de mai multe ori în blocul unde locuiește. A ajuns la spital în stare critică și a fost operat, potrivit presei ruse.

La trei zile după atentat, FSB a declarat că doi suspecți – Lyubomir Korba și Viktor Vasin – au mărturisit fapta, susținând că atacul a fost comandat de SBU.

FSB a declarat că Korba a fost recrutat în august 2025, antrenat la Kiev și trimis în Rusia prin Moldova și Georgia, serviciul de securitate ucrainean promițându-i 30.000 de dolari pentru atac. Agenția a susținut, de asemenea, că serviciile de informații poloneze au fost implicate în recrutarea lui Korba, folosindu-se de fiul său, un cetățean polonez care locuiește în Katowice. Nu au fost furnizate dovezi. Oficiali din domeniul securității rusești au declarat că Korba a supravegheat ofițeri militari superiori la Moscova și a primit ordine în decembrie să-l asasineze pe Alekseiev.

Al doilea suspect, Viktor Vasin, ar fi închiriat un apartament pentru Korba și l-a ajutat să se mute prin Moscova. FSB l-a descris pe Vasin ca fiind un susținător al grupurilor de opoziție și al mișcărilor de protest rusești.

Korba a fost arestat la Dubai în weekendul imediat de după atentat și „predat Rusiei”, a declarat FSB. El are în jur de 60 de ani. Vasin, presupusul complice, a fost reținut la Moscova, în timp ce un alt suspect ar fi fugit în Ucraina.