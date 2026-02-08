Antena 3 CNN Externe FSB a arestat un rus în Dubai, acuzat că l-a împușcat vineri pe numărul 2 din GRU

FSB a arestat un rus în Dubai, acuzat că l-a împușcat vineri pe numărul 2 din GRU

G.M.
1 minut de citit Publicat la 12:03 08 Feb 2026 Modificat la 12:06 08 Feb 2026
ofiteri fsb
FSB a arestat un rus în Dubai, acuzat că l-a împușcat vineri pe numărul 2 din GRU. FOTO: Profimedia Images

Un cetățean rus a fost reținut în Dubai, fiind suspectat că l-a împușcat și rănit pe Vladimir Alekseiev, prim adjunct al șefului Direcției de Informații Militare (GRU), a anunțat serviciul de securitate rus FSB, citat de The Guardian.

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 60 de ani, a fost „arestat și predat Rusiei” după ce a fugit în Emiratele Arabe Unite, în timp ce un presupus complice a fost arestat la Moscova, iar un altul a fugit în Ucraina, a declarat FSB, citând presa rusă.

Mai mulți oficiali militari de rang înalt au fost asasinați în Rusia și pe teritoriul ucrainean controlat de Moscova de când Rusia a lansat invazia la scară largă asupra țării vecine în februarie 2022.

Vladimir Alekseiev a fost împușcat vineri într-un apartament din Moscova și internat la spital.

Vladimir Alekseiev. FOTO Profimedia Images

FSB a declarat că un cetăţean rus pe nume Liubomir Korba a fost reţinut în Dubai, fiind suspectat de comiterea asasinatului.               

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că se află în spatele tentativei de asasinat, care, potrivit lui, a fost menit să saboteze negocierile de pace. Ucraina a declarat că nu are nicio legătură cu asasinatul. 

Şeful lui Vladimir Alekseiev, amiralul Igor Kostiukov, directorul GRU, a condus delegaţia Rusiei în negocierile cu Ucraina de la Abu Dhabi privind aspectele legate de securitate ale unui potenţial acord de pace.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: general rus Rusia Moscova asasinat

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close