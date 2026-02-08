FSB a arestat un rus în Dubai, acuzat că l-a împușcat vineri pe numărul 2 din GRU

1 minut de citit Publicat la 12:03 08 Feb 2026 Modificat la 12:06 08 Feb 2026

FSB a arestat un rus în Dubai, acuzat că l-a împușcat vineri pe numărul 2 din GRU. FOTO: Profimedia Images

Un cetățean rus a fost reținut în Dubai, fiind suspectat că l-a împușcat și rănit pe Vladimir Alekseiev, prim adjunct al șefului Direcției de Informații Militare (GRU), a anunțat serviciul de securitate rus FSB, citat de The Guardian.

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 60 de ani, a fost „arestat și predat Rusiei” după ce a fugit în Emiratele Arabe Unite, în timp ce un presupus complice a fost arestat la Moscova, iar un altul a fugit în Ucraina, a declarat FSB, citând presa rusă.

MOSCOW, Feb 8 (Reuters) - Russia's Federal Security Service (FSB) said on Sunday that the man suspected of shooting top Russian military intelligence officer Vladimir Alexeyev in Moscow had been detained in Dubai and extradited to Russia. pic.twitter.com/JNwwVj9xaL — Guy Faulconbridge (@GuyReuters) February 8, 2026

Mai mulți oficiali militari de rang înalt au fost asasinați în Rusia și pe teritoriul ucrainean controlat de Moscova de când Rusia a lansat invazia la scară largă asupra țării vecine în februarie 2022.

Vladimir Alekseiev a fost împușcat vineri într-un apartament din Moscova și internat la spital.

Vladimir Alekseiev. FOTO Profimedia Images

FSB a declarat că un cetăţean rus pe nume Liubomir Korba a fost reţinut în Dubai, fiind suspectat de comiterea asasinatului.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că se află în spatele tentativei de asasinat, care, potrivit lui, a fost menit să saboteze negocierile de pace. Ucraina a declarat că nu are nicio legătură cu asasinatul.

Şeful lui Vladimir Alekseiev, amiralul Igor Kostiukov, directorul GRU, a condus delegaţia Rusiei în negocierile cu Ucraina de la Abu Dhabi privind aspectele legate de securitate ale unui potenţial acord de pace.