Numărul 2 din GRU rus a fost internat în stare gravă, după ce a fost împușcat „de mai multe ori” într-un bloc din Moscova

Membri ai Gărzii Naționale din Rusia în fața unui bloc din Moscova. Imagine de arhivă, cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Un general rus a fost împușcat la Moscova „de mai multe ori”, de către un necunoscut, care a fugit, informează agenția rusă Tass. Publicația The Moscow Times precizează că este vorba despre primul adjunct al șefului Direcției de Informații Militare (GRU) a Statului Major al armatei ruse. Acesta a fost rănit „în urma unei răni prin împușcare” și se află la terapie intensivă în stare gravă.

„A avut loc o tentativă de asasinat asupra general-locotenentului rus Vladimir Alekseiev, în nord-vestul Moscovei, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Comitetului de Investigații, Svetlana Petrenko, citată de agenția rusă Tass.

Astfel, potrivit Tass, la 6 februarie 2026, o persoană neidentificată a tras mai multe focuri „asupra unui bărbat” într-un imobil de locuințe de pe șoseaua Volokolamskoie din Moscova, după care a fugit de la locul faptei.

The Moscow Times notează că în iunie 2023, în timpul revoltei lui Evgheni Prigojin, Alekseiev a fost unul din liderii armatei ruse capturați de mercenarii Wagner în orașul Rostov-pe-Don.

Video of Yevgeny Prigozhin meeting with Deputy Defense Minister Yunus-bek Yevkurov at the Southern Military District HQ. https://t.co/cujyxSWmtP pic.twitter.com/sqGLnzr4t2 — Rob Lee (@RALee85) June 24, 2023

Cu acea ocazie, Prigojin a publicat o înregistrare video în care le explica lui Alekseiev și viceministrului rus al Apărării Iunuș-Bek Ievhurov că „va ajunge până la Moscova” dacă ministrul Apărării din acea perioadă (Serghei Șoigu) și șeful armatei ruse, Valeri Gherasimov nu acceptau să se vadă imediat cu el.