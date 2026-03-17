Gigantul ucrainean Naftogaz discută cu OMV Petrom exploatarea unui zăcământ uriaș descoperit în Marea Neagră

Trupele rusești au atacat anterior instalațiile de producție de gaze ale Naftogaz din regiunea Harkov.

Compania de stat ucraineană Naftogaz poartă discuții cu compania energetică românească OMV Petrom despre un posibil parteneriat în dezvoltarea unui zăcământ de gaze pe platoul Mării Negre. Potrivit surselor din industrie, proiectul este unul promițător care ar putea deveni un element important al producției viitoare de gaze naturale din regiune, potrivit focus.ua.

Presa din Ucraina scrie că surse citate de Reuters nu au specificat volumul de gaze recuperabile în urma exploatării, dar una dintre ele a spus că este vorba de „unul dintre cele mai promițătoare zăcăminte de gaze din regiunea Mării Negre”, unde România și Turcia își dezvoltă deja propriile zăcăminte.

Negocierile dintre Naftogaz și OMV Petrom sunt într-un stadiu incipient, iar dezvoltarea zăcământului nu va începe până la sfârșitul războiului. Naftogaz a lucrat în ultimii ani pentru a-și extinde capacitățile de descoperire a unor noi zăcăminte și de dezvoltare a producției de gaze naturale. Compania a primit licențe pentru zone din platformele Mării Negre cu un potențial ridicat de rezerve.

În special, pe 24 februarie, dronele rusești au atacat una dintre instalațiile de producție de gaze ale companiei din regiune. Drept urmare, infrastructura a fost avariată, iar activitatea companiei a fost suspendată temporar. În total, de la începutul anului, trupele rusești au efectuat deja 26 de atacuri asupra instalațiilor grupului Naftogaz, a raportat președintele consiliului de administrație al companiei, Serhi Koretsky.

În noaptea de 20 februarie, dronele rusești au lovit infrastructura din regiune, unde se produceau aproximativ 40% din gazele Ucrainei și 20% din petrolul acesteia. Acest lucru a dus la intervenția la fața locului a serviciilor de pompieri și de urgență. Potrivit Naftogaz, de la începutul războiului de amploare, trupele rusești au atacat infrastructura de petrol și gaze a Ucrainei de peste 400 de ori.

Președintele Nicușor Dan și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat la Cotroceni, trei documente – parteneriatul strategic între cele două țări și două documente privind cooperarea în domeniul energiei și al producției comune de armament.