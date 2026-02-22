Americanii construiesc un avion supersonic futurist, cu formă de liliac, pentru US Navy: SM-39 Razor promite să zboare cu viteza Mach 4

1 minut de citit Publicat la 23:38 22 Feb 2026 Modificat la 23:38 22 Feb 2026

Avionul de luptă futurist, supersonic, cu triplu fuselaj, SM-39 Razor. Sursa foto: Hepta/ Stavatti Aerospace

Un avion de luptă futurist, cu triplu fuselaj, capabil să zboare de patru ori mai rapid decât viteza sunetului, este în prezent în dezvoltare pentru misiuni militare. SM-39 Razor vizează programele viitoare ale US Navy, pentru a înlocui o parte din aeronavele vechi din dotare în anii 2030.

Compania americană Stavatti Aerospace, cu sediul în Niagara Falls, lucrează la două variante ale avionului: una cu un singur pilot și o versiune tandem cu două locuri, ambele pregătite pentru operațiuni autonome.

Designul său neobișnuit, cu trei fuselaje, are rolul de a reduce rezistența aerodinamică de tip „wave drag”, fenomenul care apare atunci când un avion se apropie sau depășește viteza sunetului.

Spre deosebire de rezistența obișnuită a aerului, „wave drag” reprezintă forța puternică generată de aerul care se acumulează în fața aeronavei, blocând-o în mod invizibil.

Conform producătorului, SM-39 Razor va putea atinge o viteză maximă de Mach 4 (aproximativ 4.900 km/h) și va avea o viteză de croazieră de peste 3.060 km/h (Mach 2,5).

Aeronava va fi compatibilă cu diverse arme cu energie direcționată, inclusiv sisteme aflate încă în dezvoltare.

Fuselajul central va găzdui principalul set de sisteme electronice de bord, inclusiv radarul activ cu matrice în fază electronică (AESA), trenul de aterizare frontal și două compartimente interne pentru arme.

Propulsia este asigurată de un sistem cu două motoare, combinând tehnologii avansate de la General Electric și motorul performant NeoThrust E1400 dezvoltat de Stavatti.