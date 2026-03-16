Două echipe din Focşani vor reprezenta România la Campionatul Mondial de Robotică din America. Foto: Getty Images

Echipele de robotică AICitizens de la Colegiul Naţional "Al. I. Cuza" şi BrickBot de la Colegiul Naţional "Unirea" din Focşani au reuşit să stabilească un record pentru cel mai bun punctaj înregistrat la nivel mondial în competiţii FIRST Tech Challenge şi s-au calificat la Campionatul Mondial de Robotică, care va avea loc în aprilie, la Houston, în Statele Unite ale Americii, notează Agerpres.

Performanţa a fost obţinută în cadrul etapei naţionale a competiţiei FIRST Tech Challenge Romania, unde cele două echipe au format o alianţă, calificându-se între primele opt echipe care vor reprezenta România la competiţia mondială.

La competiţia naţională a participat şi echipa Cyberlis de la Liceul Teoretic "Ioan Slavici" din Panciu.

"Această calificare reprezintă nu doar rezultatul unui sezon întreg de muncă, ci şi rodul unei comunităţi întregi. În spatele AICitizens stau generaţii de membri şi mentori, profesori dedicaţi, sponsori şi autorităţi locale care au crezut în noi. Pentru echipă, această reuşită este mai mult decât o calificare: este dovada că pasiunea, munca şi sprijinul comunităţii pot duce un oraş întreg pe scena mondială a roboticii. Felicităm şi echipa BrickBot, colegii noştri de alianţă, care s-au calificat la Campionatul Mondial de pe locul 7, o performanţa istorică pentru judeţul nostru! De asemenea, felicitări echipei Cyberlis76 din Panciu pentru performanţa la competiţie", a declarat, pentru AGERPRES, Irina Curcă, elevă ân clasa a IX-a la Colegiul "Al.I.Cuza" Focşani şi lider al departamentului de PR al echipei.

S-a calificat şi o echipă de Lego Land

La Campionatul Mondial de Robotică din Statele Unite s-a calificat anterior şi echipa Lego Land a Şcolii Gimnaziale "Dimitrie Gusti" din Nereju, la categoria dedicată elevilor din ciclul primar şi gimnazial.

"AICitizens a înfiinţat şi a mentorat echipa Lego Land de la Şcoala Gimnazială 'Dimitrie Gusti' din Nereju, care participă la competiţia FIRST LEGO League - secţiunea Explore, dedicată elevilor din ciclul primar şi gimnazial. Anul acesta am investit mult timp şi energie în mentorat, ghidându-i pe cei mici în descoperirea roboticii, a lucrului în echipă şi a gândirii creative. Munca şi entuziasmul lor, combinate cu sprijinul nostru, au dat roade: echipa s-a calificat la Campionatul Mondial", a spus Irina Curcă.

La Campionatul Naţional de Robotică FIRST Tech Challenge Romania National Championship, sezonul FIRST Tech Challenge DECODE 2026, au participat 96 de echipe din întreaga ţară, împărţite în două divizii: Coandă şi Vlaicu. Doar patru dintre acestea au ajuns să lupte pentru marea finală a competiţiei, alianţa celor două echipe focşănene dovedindu-se un succes.

"Când 'Cuza alege Unirea' şi 'Unirea face puterea!', adică atunci când echipele celor două colegii fac alianţă, nimic nu mai stă în faţa lor... Pe harta mondiala a roboticii Focşani-ul a devenit un reper al profesionalismului, două din cele opt echipe care vor reprezenta Romania la finala de la Houston fiind AICitizens şi BrickBot! Hai să dăm mână cu mână a devenit mult mai mult decât un vers pentru aceşti elevi minunaţi", au transmis reprezentanţii Colegiului "Unirea" Focşani.

Fiecare echipă a disputat câte şase meciuri într-o singură zi, punctajul acumulat fiind decisiv pentru stabilirea clasamentului final şi pentru calificarea la etapa mondială.

Prezent la competiţie, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Nicuşor Halici, a apreciat performanţa elevilor şi a subliniat importanţa educaţiei tehnologice.

"Privindu-i în acţiune, mi-am dat seama încă o dată că viitorul nu este ceva îndepărtat - el se construieşte chiar acum, de aceşti tineri curajoşi şi inteligenţi. Robotica înseamnă mult mai mult decât o competiţie. Înseamnă inovaţie, colaborare, gândire strategică şi curajul de a crea lucruri care pot schimba lumea. Sunt mândru de voi şi de profesorii care vă îndrumă şi îi felicit pe toţi părinţii care sprijină, se sacrifică să-şi susţină copiii să devină pilonii României de mâine", a susţinut Nicuşor Halici.

În spatele performanţei obţinute se află luni de pregătire, proiectare şi testare a roboţilor, dar şi multă pasiune pentru tehnologie şi muncă în echipă, spun mentorii echipelor. Urmează alte şase săptămâni intense de pregătire pentru participarea la Campionatul Mondial.

În 2024, echipa de robotică AICitizen a câştigat Campionatul Mondial de Robotică First Tech Challenge, desfăşurat la Houston, în Statele Unite ale Americii.