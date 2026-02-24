Cum l-a vânat Mexicul pe „El Mencho”. Culisele unei operațiuni declanșate după un pont obținut din anturajul iubitei acestuia

Uciderea lui Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, a fost aclamată ca o victorie atât în ​​Mexic, cât și în Statele Unite. FOTO Profimedia Images

Forțele de securitate mexicane au aflat unde se ascundea Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes după ce, pe 20 februarie, au primit un pont, iar ancheta asupra rețelei sale i-a condus la o persoană-cheie, „un om de încredere al uneia dintre iubitele lui Oseguera”, despre care ministrul Apărării, Ricardo Trevilla Trejo, spune că putea facilita accesul la ascunzătoarea liderului cartelului, scrie CNN.

Forțele de securitate mexicane l-au ucis duminică, într-o operațiune cu miză uriașă, pe cel mai căutat lider de cartel din țară, Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes, iar intervenția a declanșat rapid un val de violență și haos. Oseguera era liderul și cofondatorul puternicului Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grup criminal care și-a extins accelerat influența în ultimii ani și a devenit unul dintre principalii traficanți de metamfetamină și fentanil către Statele Unite.

Atacul vine într-un moment-cheie pentru Mexic, în condițiile în care președinta Claudia Sheinbaum se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea omologului său american, Donald Trump, pentru a înăspri lupta împotriva traficului de droguri. Operațiunea are loc și cu doar câteva luni înainte ca Guadalajara, oraș zguduit de violențe după capturarea baronului drogurilor, să găzduiască patru meciuri din faza grupelor la Cupa Mondială FIFA 2026.

Cum a fost executat atacul

După ani întregi în care l-au urmărit pe Oseguera, forțele mexicane au primit pe 20 februarie un pont „concret” despre locul în care se ascundea liderul cartelului. Ancheta asupra rețelei lui Oseguera a dus la identificarea unei persoane-cheie care putea facilita accesul la ascunzătoare: „un om de încredere al uneia dintre iubitele lui Oseguera”, potrivit secretarului mexican al Apărării, Ricardo Trevilla Trejo.

A doua zi, iubita a părăsit complexul de cabane al lui Oseguera, de la marginea localității Tapalpa, însă liderul cartelului a rămas în ascunzătoare, împreună cu garda sa de corp.

Membri ai forțelor speciale mexicane și Forța Specială de Reacție Imediată a Gărzii Naționale au pus la punct planul și au lansat raidul în următoarele 24 de ore. Pentru a nu atrage atenția, misiunea a fost desfășurată în principal cu trupe la sol, cu sprijin aerian limitat din partea unor elicoptere, a declarat Trevilla.

Mai multe unități ale armatei mexicane au fost văzute duminică dimineață în zona centrală din Tapalpa, potrivit analizei CNN a unor clipuri apărute pe rețelele sociale. Sheinbaum a spus că SUA au furnizat informații care au ajutat operațiunea, dar nu au trimis forțe la sol.

Trupele mexicane au stabilit un perimetru în jurul complexului și apoi au înaintat. Pe măsură ce s-au apropiat, au fost întâmpinate cu foc de către locotenenții lui Oseguera.

Pe baza unor imagini filmate de martori în timpul operațiunii, CNN a identificat locul probabil în care se afla El Mencho: o zonă împădurită cu mai multe mici incinte împrejmuite, la apoximativ 5 kilometri sud-vest de Tapalpa. Locația, o proprietate de închiriat pentru vacanțe numită Cabañas La Loma, se află lângă Tapalpa Country Club, la capătul unui drum lung și izolat.

Cabañas La Loma a fost sancționată de Trezoreria SUA în 2015 și din nou în 2017, pentru că ar fi oferit „asistență materială activităților de trafic de droguri” ale cartelului Jalisco.

Imagini filmate de martori, geolocalizate inițial de cercetătorul online Halipon și verificate de CNN, arată zeci de persoane în uniformă și vehicule blindate înaintând pe o pantă spre locație. În alte filmări, realizate mai jos pe drumul de acces, se aud rafale de armă automată, iar un al treilea clip, filmat în același timp, surprinde un fum negru gros ridicându-se din zona complexului.

Schimbul de focuri a ucis opt membri ai cartelului și a rănit doi soldați, a declarat Trevilla.

Oseguera și câțiva dintre adjuncții săi au fugit apoi într-o zonă împădurită din apropiere, lăsând în urmă un grup „cu o cantitate mare de arme” care a continuat să lupte. În timp ce o parte dintre militarii mexicani au rămas să se confrunte cu acel grup la cabane, o echipă de forțe speciale l-a urmărit pe Oseguera.

Militarii l-au găsit ascuns într-o zonă de vegetație deasă. După un nou schimb de focuri, echipa de forțe speciale l-a capturat pe liderul cartelului și pe doi dintre bodyguarzii săi. Toți trei erau grav răniți, iar autoritățile au concluzionat că, dacă urmau să supraviețuiască, aveau nevoie de o operațiune de evacuare, a spus Trevilla.

Împreună cu un soldat rănit, cei trei membri ai cartelului au fost urcați într-un elicopter care trebuia să-i ducă la un spital din Guadalajara. Însă, când toți trei au murit în timpul zborului, autoritățile au decis să schimbe ruta, de teamă că în Guadalajara ar putea izbucni o reacție violentă, având în vedere influența cartelului în zonă.

Elicopterul a fost deviat către Aeroportul Internațional Morelia, unde un avion al Forțelor Aeriene îi aștepta pentru a-i transporta la Ciudad de México.

Vestea morții lui Oseguera a iscat haos în Mexic, în timp ce forțele cartelului au declanșat un val de represalii. Grupări armate au ridicat baricade incendiare pe străzi și s-au angajat în schimburi de focuri cu armata. Companiile aeriene și-au suspendat zborurile către regiune, iar SUA și-au îndemnat cetățenii să se adăpostească și să rămână în locuri sigure pe durata tulburărilor.

În mijlocul haosului, 25 de membri ai poliției militare din Garda Națională au fost uciși.

Luni, Sheinbaum a făcut un apel la calm și a încercat să-și liniștească cetățenii. „Cel mai important lucru acum este să garantăm pacea și securitatea pentru întreaga populație a Mexicului. Și asta facem”, a spus ea. „Oamenii pot fi siguri că pacea, securitatea și normalitatea sunt menținute în țară.”

De ce a acționat Sheinbaum acum?

Operațiunea are loc într-un moment cu implicații majore pentru Mexic. În condițiile în care Trump amenință cu o intervenție peste graniță, Sheinbaum ar fi avut interesul să arate că ia măsuri ferme împotriva cartelurilor.

În același timp, este un risc calculat, având în vedere apropierea Cupei Mondiale și faptul că moartea liderului a dezlănțuit violențe care pot afecta imaginea țării. Guadalajara va găzdui meciuri în această vară, într-un eveniment așteptat să aducă beneficii economice importante statului Jalisco, iar Sheinbaum va fi, fără îndoială, atentă să nu sperie turiștii.

Este posibil ca oportunitatea de a-l prinde pe Oseguera, pe numele căruia exista o recompensă de 15 milioane de dolari, să fi fost pur și simplu prea bună ca să fie ratată.

„Mie mi se pare că statul mexican a făcut un calcul în care cifrele i-au ieșit în favoare; nu a existat o ocazie mai bună de a-l captura”, a declarat pentru CNN Armando Vargas, coordonator de program pe securitate la think tank-ul México Evalúa.

Știind că violențele erau probabile, guvernul a considerat că are capacitatea să „controleze haosul, să mențină guvernarea și să o restabilească într-un timp scurt”, a spus Vargas.

Vargas a adăugat că este puțin probabil ca, pe termen scurt, cartelul Jalisco să se fragmenteze și să se ajungă la lupte interne. De altfel, Oseguera fusese deja nevoit să cedeze o parte din controlul organizațional asupra grupului, pentru că se ascundea de autorități, a spus Gustavo López Montiel, profesor de științe politice la Institutul de Tehnologie și Învățământ Superior din Monterrey.

Faptul că autoritățile au ales să-l elimine pe Oseguera în timp ce unii dintre locotenenții săi rămân liberi arată că „această capturare este, evident, importantă, dar este și simbolică”, a adăugat López Montiel.

David Mora, analist senior la International Crisis Group, a spus că moartea baronului drogurilor ar putea slăbi cartelul Jalisco și ar putea deschide „posibilitatea unor noi violențe în interiorul grupului”, dar, în același timp, le-ar putea oferi altor carteluri șansa de a profita și de a intra pe teritoriile controlate de CJNG.

Totuși, după cum a subliniat Mora, indiferent care va fi impactul asupra cartelului Jalisco, Mexicul speră că Donald Trump, în special, va vedea moartea lui Oseguera ca pe o evoluție importantă.