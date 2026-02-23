Cine a fost El Mencho, cel mai căutat bărbat din Mexic. Moartea lui a dus la haos și violențe în toată țara

Uciderea lui Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, a fost aclamată ca o victorie atât în ​​Mexic, cât și în Statele Unite. FOTO Profimedia Images

Doar câteva nume au avut un impact cu ecou de durată în istoria crimei organizate mexicane. Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, este unul dintre ei, scrie BBC.

Provenind dintr-o localitate săracă din Michoacán, în vestul Mexicului, a ajuns rapid în fruntea unuia dintre cele mai temute și periculoase carteluri din Mexic, Cartelul Jalisco Noua Generație (CJNG). S-a întâmplat asta prin violență, ambiție, brutalitate și cruzime.

Uciderea sa a fost aclamată ca o victorie atât în ​​Mexic, cât și în Statele Unite. Autoritățile mexicane și SUA au raportat că serviciile de informații americane au fost implicate în înlăturarea șefului cartelului, operațiunea fiind descrisă ca o cooperare transfrontalieră care ar putea aduce beneficii ambelor guverne.

Pentru armata mexicană, un lider de cartel a fost eliminat din ecuație, slăbind astfel, cel puțin în teorie și poate pentru o perioadă, gruparea criminală pe care o conducea.

Reacția oamenilor lui El Mencho a fost rapidă. Au fost ridicate blocaje pe străzi, iar violența s-a răspândit în peste opt state diferite, de la Guerrero, pe coasta Pacificului, până la Tamaulipas, în nord-est. Au fost incidente chiar și în capitala, Ciudad de Mexico.

Cele mai grave violențe au avut loc chiar în Jalisco, unde bărbați mascați și înarmați au dat foc magazinelor din capitala statului, Guadalajara, una dintre locațiile Cupei Mondiale de Fotbal din această vară. În stațiunea de litoral Puerto Vallarta, turiștii și localnicii au fost sfătuiți să se adăpostească până când vor trece violențele.

Violențele sunt o demonstrație de loialitate din partea acoliților lui El Mencho și o demonstrație de furie față de autorități pentru eliminarea liderului lor.

Însă, abia în zilele următoare se va vedea dacă violențele vor escalada, iar reacția forțelor de ordine va fi esențială în acest sens. Un adevăr recunoscut despre astfel de grupuri criminale transnaționale e că, chiar și cu un șef de cartel atât de influent precum Cervantes, există inevitabil trei sau patru locotenenți bine plasați care să-l înlocuiască.

Fără îndoială, însă, El Mencho a fost cheia ascensiunii grupului.

Când s-a mutat în SUA ca imigrant fără acte în anii 1980, avusese deja primele sale interacțiuni cu criminalitatea cultivând plantațiile de marijuana din statul său natal. A fost arestat de mai multe ori în SUA pentru infracțiuni legate de narcotice în California, iar în final a fost condamnat la închisoare în SUA.

Cervantes a fost deportat în Mexic la vârsta de 30 de ani și a început să se implice în activitățile cartelului. A lucrat pentru Cartelul Milenio, cu sediul în Michoacánul său natal, și a avansat în cadrul cartelului.

Când cartelul s-a scindat, El Mencho a ajuns să conducă CJNG și a transformat gruparea în forța criminală predominantă din Mexic.

Conducerea sa și cartelul său au beneficiat de prăbușirea Cartelului Sinaloa după extrădarea liderului său, Joaquín „El Chapo” Guzmán, în SUA. Luptele între facțiunile rivale au prăbușit Sinaloa. Cartelul Noii Generații a fost implicat în controlul unei părți din comerțul cu fentanil, după căderea fiilor lui El Chapo. Unul dintre ei, Joaquín Guzmán López, s-a predat autorităților americane, iar o dată cu el a fost doborât și cel mai mare rival al grupării sale, Ismael „El Mayo” Zambada.

El Mencho a profitat de aceste scindări ale grupărilor și de evenimentele din Sinaloa.

Guvernul Mexicului va prezenta lichidraea lu El Mencho ca pe o victorie, iar acest lucru va avea ecou la Washington, ca un progres în lupta contra traficului de fentanil, principala problemă pentru care președintele american Donald Trump a cerut măsuri din partea Mexicului.

Având în vedere implicarea aparentă a serviciilor secrete americane, acest lucru subliniază, de asemenea, disponibilitatea administrației mexicane de a colabora cu Washingtonul în urmărirea acelorași obiective.

Claudia Sheinbaum încearcă astfel să evite alte discuții suplimentare despre necesitatea unei acțiuni militare unilaterale a SUA pe teritoriul mexican, sub forma unor atacuri cu drone sau a unor acțiuni militare la sol,- lucru pe care unii membri ai Partidului Republican și ai administrației Trump l-au cerut în mod deschis.

Astfel de discuții urmează să aibă loc. Deocamdată, mexicanii încă procesează ideea că El Mencho este mort și, în absența lui, urmăresc cum membrii cartelului dau foc străzilor din orașele din întreaga țară.