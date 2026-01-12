Președinta Mexicului a vorbit cu Trump la telefon și a respins "propunerea" ca SUA să trimită militari în țară

Președinta Mexicului spune că a "respins" oferta lui Trump de a trimite trupe împotriva narcotraficanților. Foto: Getty Images

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a discutat luni la telefon cu omologul american Donald Trump și spune că a abordat subiectul trupelor pe care președintele SUA ar intenționa să le trimită în țară pentru a combate cartelurile de droguri, scrie Agerpres, care citează DPA.

Sheinbaum a declarat ulterior că a respins din nou "oferta" făcută Trump de a desfășura forțe americane în Mexic, împotriva cartelurilor.

Intenția declarată de președintele american i-a alarmat mulţi mexicani, care consideră eventuala intervenție a trupelor SUA drept o încălcare a suveranităţii naţionale.

Preşedinta mexicană a mai afirmat că, în convorbirea telefonică de 15 minute, a discutat cu Trump despre un acord potrivit căruia Statele Unite nu vor întreprinde acţiuni militare unilaterale pe teritoriul mexican.

Pe reţelele de socializare, lidera Mexicului a calificat schimbul de opinii cu şeful administraţiei americane drept "o conversaţie foarte bună".

Președinta Mexicului: Am redus traficul de fentanil către SUA cu 50%

"Colaborarea şi cooperarea într-un cadru de respect reciproc dau întotdeauna rezultate", a adăugat ea.

"Vorbim despre eforturi comune în probleme de securitate. Există rezultate foarte importante în urma acestei colaborări. De exemplu, traficul de fentanil din Mexic în SUA a fost redus cu 50%", a precizat Sheinbaum.

Ea a mai susținut că a reiterat în convorbirea cu Trump opoziţia Mexicului faţă de intervenţiile militare străine în alte ţări.

Donald Trump a criticat în repetate rânduri modul în care preşedinta mexicană a combătut activitățile cartelurilor de narcotraficanți, acuzând faptul că Mexicul este controlat în mod efectiv de către acestea.

El a spus în mai multe rânduri că Statele Unite ar putea lua măsuri mai ferme împotriva cartelurilor mexicane.