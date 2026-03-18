Riscurile banale care îți pot distruge locuința. Jumătate din asigurări sunt plătite pentru acest tip de pagube

Harta zonelor de risc din România se extinde, iar județul Constanța nu este ocolit de pericolele dezastrelor naturale. Inundațiile și vijeliile din ultima perioadă au demonstrat cât de vulnerabile pot fi locuințele din zonă în fața fenomenelor meteo extreme, iar riscul seismic – resimțit și în Dobrogea în cazul unui cutremur major – rămâne o realitate care nu poate fi ignorată.

În acest context, Antena 3 CNN și UNSAR, în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța, continuă campania de informare privind importanța asigurării locuințelor. După primul eveniment de la București, demersul ajunge în județul Constanța pentru a aduce în prim-plan riscurile specifice regiunii și soluțiile prin care proprietarii își pot proteja casele și bunurile, într-o țară în care 8 din 10 locuințe sunt încă neasigurate.

În cadrul conferinței, Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR, a explicat care sunt cele mai frecvente riscuri care afectează locuințele:

„Vedem și noi, din datele noastre, că aceste riscuri au devenit foarte frecvente. De exemplu, dacă este să ne referim la un top al celor mai frecvente riscuri, intră aici un alt risc despre care nu am vorbit, dar care este cunoscut de noi toți ca proprietari de locuințe – avariile instalațiilor de apă-canal din locuință. Mai pe românește, spargeri de țevi de apă, care pot produce daune atât locuinței noastre, cât și locuințelor vecinilor.

De exemplu, din 100 de dosare de daună plătite zilnic de către companiile de asigurări membre UNSAR, 50 – jumătate – sunt plătite ca urmare a acestor tipuri de pagube. Pe locul doi se află riscurile de furtună și, mai exact, 21 de familii primesc zilnic despăgubiri ca urmare a producerii acestui risc.

Aș menționa și riscurile care au legătură cu daunele produse vecinilor, pentru că sunt cumva legate. Dacă producem o spargere de țeavă, automat producem și daune vecinilor noștri. Riscul de fenomene electrice este unul mai puțin cunoscut și avut în vedere de proprietarii de locuințe, dar se pot produce daune importante bunurilor electronice și electrocasnice din orice locuință.

Spre finalul acestui top se regăsesc două riscuri menționate și mai devreme, și anume incendiul și inundația. Însă aceste două riscuri se află pe primele locuri când vorbim despre impact. Dacă vorbim de riscul de incendiu, de exemplu, o daună medie este de 12.000 de euro. Desigur, dacă ne uităm la cele mai mari despăgubiri, vorbim de sute de mii de euro.

Cea mai recentă colectare de date ne arată că cele mai mari despăgubiri achitate pentru locuințe afectate de incendiu au fost de 220.000 de euro. Nu știu câți dintre noi putem dispune de un astfel de buget imediat, având în vedere că, la nivelul anului 2025, salariul mediu lunar a fost de 1.000–1.200 de euro. Deci, cu siguranță, avem nevoie de astfel de produse de asigurare pentru a ne putea reface mai repede atât bugetul, cât și pentru a ne continua activitatea în locuința noastră”, a declarat Alina Bărbulescu.

Aceasta a adus în discuție și exemple concrete legate de riscul de incendiu:

„Aș mai adăuga anumite informații cu privire la riscul de incendiu, pentru că ne aflăm în perioada în care ar trebui să ne amintim mai des de marele foc din București, din 23 martie 1847, când, practic, ca urmare a acestui incident, a ars un sfert din Capitală.

Mai mult decât atât, dacă ne amintim, în anul 2021, în Constanța a luat foc un bloc de locuințe, iar companiile de asigurări membre UNSAR au fost alături de acei proprietari. Au fost aproximativ 75–80 de locuințe care au fost despăgubite”, a adăugat ea.