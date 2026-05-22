Guvernul renegociază PNRR-ul la Bruxelles. Ilie Bolojan: "Este foarte important să nu pierdem finanţările"

1 minut de citit Publicat la 11:03 22 Mai 2026 Modificat la 11:03 22 Mai 2026

Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, vineri, la Focşani, că o echipă guvernamentală renegociază PNRR-ul la Bruxelles şi că este foarte important ca ţara noastră să nu piardă finanţările. "Anul acesta, cea mai importantă componentă de investiţii publice este cea din PNRR, fiind de aproximativ 10 miliarde de euro", a transmis Bolojan.

Premierul a mai precizat, după o discuţie cu primarii, că mii de proiecte trebuie finalizate până la finalul lunii august.

"Este foarte important ca miile de proiecte să fie finalizate până la finalul lui august, ca România să nu piardă finanţările. Sunt două componente: cea asigurată prin granturi şi cea prin împrumut. Este foarte important ca în aceste zile, cât timp renegociem PNRR-ul, şi astăzi echipa guvernamentală este la Bruxelles, să ştim care proiecte se termină sigur şi ce proiecte nu se pot termina şi trebuie mutate pe împrumut, ca România să nu piardă finanţările.

Este importantă păstrăm rezerve la Ministerul Finanţelor, pentru a termina aceste lucrări.

Am avut proiecte care erau estimate, prin finaţare europeană, la o anumită valoare. Prin modificările care au fost acceptate, valoarea lor a crescut foarte mut şi este nevoie de ca diferenţa să fie acoperită din bugetul de stat. Aceste aspecte legate de absorţia de fonduri europene, de urgentarea lucrărilor, le-am discutat cu primarii", a afirmat Bolojan.

A găsit întârzieri de plată

"Un alt aspect important este asigurarea fluxurilor de plăţi. Am constatat preluând responsabilitatea unor ministere că există întârzieri de plată şi, fără să ne plătim constructorii cât mai repede posibil, e greu de presupus că vor avea capacitatea financiară să lucreze susţinut, ca proiectele să fie finalizate până în august.

Pe componenta de Anghel Saligny, Ministerul Dezvoltării a asigurat plăţile la zi. El se va derula normal, dar capacitatea de a sumplimenta fondurile este scăzută.

Anul acesta, cea mai importantă componentă de investiţii publice este cea din PNRR, fiind de aproximativ 10 miliarde de euro", a mai declarat Bolojan.