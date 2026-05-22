O casă care arăta ca în animațiile Studio Ghibli a provocat furia autorităților în China. Proprietarul a fost reținut

2 minute de citit Publicat la 11:53 22 Mai 2026 Modificat la 11:53 22 Mai 2026

O casă improvizată cu 10 etaje din satul Xingyi din Guizhou a fost dărâmată de autoritățile chineze, care au invocat lipsa autorizațiilor de construcție. Locuința devenise o atracție turistică în provincia extrem de populară din China, unde autoritățile au în plan să construiască un complex turistic uriaș. Proprietarul, care a fost reținut în timpul demolării, a promis că o va reface, relatează The Guardian.

Casa a fost comparată cu lumile detaliate și fanteziste create de animatorul japonez și cofondatorul Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, de turiștii care au vizitat-o.

Sunt deja mai mulți ani de când Chen Tianming, proprietarul locuinței, se află în conflict cu autoritățile locale.

Chen Tianming a declarat că autoritățile locale au avut nevoie de doar câteva ore pentru a readuce construcția din piatră, transformată într-o structură asemănătoare unei piramide, formată din camere din placaj suprapuse, la forma sa inițială, de o singură locuință.

„Nu regret, pentru că regretul este inutil. Nici nu mă învinovățesc că nu am reușit să o protejez. Pur și simplu forța care a dus la distrugerea ei a fost prea puternică”, a spus Chen agenției de presă AFP.

Bărbatul în vârstă de 43 de ani a cheltuit aproximativ 200.000 de yuani (circa 29.000 de dolari) pe parcursul a opt ani pentru a transforma casa familiei sale într-o atracție turistică neobișnuită din satul Xingyi, provincia Guizhou.

Autoritățile din provincia Guizhou au amenințat de mult timp cu demolarea structurii cu mai multe etaje, susținând că nu are autorizațiile necesare și reprezintă un risc de siguranță, fiind susținută de schele din bambus.

Satul natal al lui Chen, Xingyi, a fost în mare parte demolat în 2018, când autoritățile au planificat construirea unui complex turistic în regiune, cunoscută pentru peisajele sale montane spectaculoase. Familia lui Chen a refuzat să plece, iar pe măsură ce proiectul turistic a stagnat, el a continuat să își ridice casa tot mai sus, sfidând ordinele de demolare.

În august 2024, autoritățile au catalogat casa lui Chen drept construcție ilegală și au ordonat demolarea tuturor adăugirilor, cu excepția bungalow-ului original. Pe 18 mai, oficialii din Xingyi au emis o notificare finală prin care au cerut familiei să plece până miercuri, la ora 9:00.

După expirarea termenului, forțele de ordine l-au escortat pe Chen și pe părinții săi departe de locuință, i-au confiscat telefonul și l-au reținut în timp ce casa era demolată.

Chen, care a filmat ulterior ruinele și grămezile de materiale rămase în locul structurii, a declarat pentru AFP că acum caută ajutor juridic pentru a declara demolarea forțată ilegală.„Atunci voi avea o șansă să o refac”, a spus el.