Emiterea rovinietei și peajului poate fi îngreunată, vineri, timp de șapte ore. CNAIR i-a anunţat pe şoferi ce soluţii au

<1 minut de citit Publicat la 12:41 22 Mai 2026 Modificat la 12:41 22 Mai 2026

Emiterea rovinietei şi peajului poate fi îngreunată timp de aproximativ şapte ore, începând de vineri după-amiaza, pentru efectuarea unor lucrări la sistemul informatic, a anunţat CNAIR.

Potrivit unui comunicat al companiei de drumuri, în perioada 22.05.2026, ora 17:00 - 23.05.2026, ora 00:30, din cauza efectuării unor operaţiuni de optimizare a infrastructurii tehnice a Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, serviciile utilizate pentru interogarea datelor deţinute de aceasta vor funcţiona cu intermitenţă, notează şi Agerpres.

În aceste condiţii, emiterea rovinietelor şi peajelor prin intermediul Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control al Rovinietei - SIEGMCR poate fi îngreunată, iar serviciile conexe acestuia pot înregistra perioade de indisponibilitate pe parcursul intervenţiei.

"Reamintim utilizatorilor că, în cazul în care circulă pe reţeaua naţională rutieră fără a deţine rovinietă valabilă, aceasta poate fi achiziţionată până la ora 24:00 a zilei respective. De asemenea, peajul poate fi achitat cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare celei în care a fost efectuată trecerea", se arată în comunicat.