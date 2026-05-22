NY Times: Decizia lui Trump de a trimite încă 5.000 de soldați americani în Polonia a luat Pentagonul prin surprindere

2 minute de citit Publicat la 13:05 22 Mai 2026 Modificat la 13:05 22 Mai 2026

Donald Trump a anunțat, joi, că SUA vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia, în ciuda deciziei Pentagonului din urmă cu o săptămână de a anula desfășurarea a mii de soldați americani acolo, notează NY Times. Într-o postare pe Truth Social, care i-a luat prin surprindere pe oficialii Pentagonului, Trump a sugerat că face această mișcare în urma "alegerii cu succes" a lui Karol Nawrocki, președintele naționalist conservator al Poloniei, pe care Trump l-a susținut.

Cea mai recentă decizie luată de Trump vine după o serie de anunțuri uluitoare care i-au uimit pe liderii Poloniei, aflaţi printre cei mai fideli aliați ai administrației în Europa, și au atras critici intense din partea parlamentarilor care au spus că reducerea numărului de trupe în Europa de Est ar trimite un semnal greșit Rusiei.

Pentagonul a refuzat să comenteze joi, trimițând întrebările Casei Albe. Asta a lăsat o serie de întrebări fără răspuns, inclusiv dacă Armata ar trebui acum să reducă trupele din alte ţări, pentru a îndeplini obiectivul mai amplu al lui Trump de a face Europa să își asume o mai mare parte din propriile sarcini de securitate și de a permite SUA să-și reducă efectivele de aproximativ 80.000 de soldați din acele regiuni.

Situația confuză a început acum trei săptămâni, când Pentagonul a anunțat că retrage 5.000 de soldați din Germania și îi va redistribui în Statele Unite și în alte baze din străinătate. De asemenea, a anulat un plan elaborat sub administrația Biden de a plasa o unitate de artilerie echipată cu rachete în Europa.

Aceste decizii au venit după ce Trump a răspuns furios la remarcile cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, conform cărora Iranul a „umilit” Statele Unite. Merz a pus la îndoială modul în care dl Trump plănuia să pună capăt acestui conflict.

Ce a anunţat Pentagonul marţi

Anunțul de joi al președintelui SUA vine la mai puțin de două zile după ce Pentagonul a anunțat că reduce numărul brigăzilor de luptă staţionate în Europa de la patru la trei. Reducerea efectivă înseamnă cu aproximativ 4.000 de militari americani mai puțin pe continent.

"Departamentul de Război (Pentagonul, n.r.) a redus numărul total de Brigăzi de Luptă (Brigade Combat Teams, BCT) alocate Europei de la patru la trei. Astfel, se revine la nivelul de brigăzi existente în Europa în anul 2021.

Această decizie este rezultatul unui proces complex și multistratificat, axat pe postura forțelor americane în Europa.

Ca urmare, are loc o întârziere temporară a desfășurării forțelor americane în Polonia, un aliat-model al Statelor Unite", se menționa în comunicatul de marți al Pentagonului.

Instituția citată a mai precizat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a discutat cu vicepremierul polonez Władysław Kosiniak-Kamysz și a dat asigurări că SUA vor menține "o prezență militară puternică" în Polonia.

Vineri, 15 mai, un general american afirma că "Statele Unite au anulat desfăşurarea a 4.000 de militari în Polonia".

Reamintim şi că, în data de 1 mai, s-a aflat că Donald Trump a decis să retragă 5.000 de militari americani din bazele lor din Germania, într-un gest interpretat ca o reacție la criticile cancelarului german, Friedrich Merz.