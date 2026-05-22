Londra a publicat imagini cu un satelit de spionaj al Chinei. A fost găsit de stația de monitorizare din Cipru

2 minute de citit Publicat la 12:34 22 Mai 2026 Modificat la 12:39 22 Mai 2026

Satelit spion chinezesc, surprins de noul telescop militar britanic. Foto: Ministerul britanic al Apărării

Unul dintre cele mai noi sateliți de spionaj ai Chinei a fost detectat de un telescop spațial militar modernizat al Marii Britanii, scrie The Telegraph. Ministerul Apărării britanic a publicat pentru prima dată imaginea sistemului clasificat TJS-14, surprins de stația sa de monitorizare Noctis-1 din Cipru.

Potrivit autorităților de la Beijing, dispozitivul are rol de comunicații. Totuși, oficiali occidentali cred că acesta ar fi folosit pentru colectarea de informații despre alți sateliți aflați pe orbită, la aproximativ 22.200 de mile de Pământ.

China își consolidează rapid ambițiile spațiale, iar președintele Xi Jinping a declarat în repetate rânduri că își dorește ca țara să devină o putere spațială globală de top până în 2030.

Publicarea imaginilor de către Ministerul britanic al Apărării este interpretată ca un semnal transmis Beijingului, prin care Londra arată că monitorizează atent activitatea Chinei în spațiu și că poate reacționa dacă apar amenințări.

Generalul-maior Paul Tedman, șeful UK Space Command, a declarat: „Protejarea și apărarea frontierei invizibile din spațiu presupune să vedem și să înțelegem ce se întâmplă pe orbită și apoi să luăm decizii”.

Imaginile au fost obținute după implementarea unui nou software, parte dintr-un program de investiții de 65 de milioane de lire pe cinci ani, care sprijină telescopul spațial controlat de la distanță. Sistemul, numit Borealis, poate procesa datele și imaginile trimise de Noctis-1, ajutând la detectarea, urmărirea și identificarea obiectelor din spațiu.

Acesta poate observa atât Stația Spațială Internațională, cât și diverse resturi spațiale. Dezvoltatorii spun că tehnologia va ajuta la protejarea sateliților de posibile coliziuni în viitor.

A fost observat și un satelist rusesc de comunicații

În același timp, sistemul a reușit să surprindă și un satelit rusesc de comunicații Express AM-6, aflat pe orbită în apropierea satelitului militar britanic Skynet.

Ministrul pentru pregătire și industrie în domeniul apărării, Luke Pollard, a spus că este esențial ca Marea Britanie să rămână în fața adversarilor și să monitorizeze potențialele amenințări. „Spațiul este acum un domeniu disputat”, a adăugat el. „Protejarea sateliților noștri menține economia funcțională și ne ține pe toți în siguranță”.

Numărul sateliților chinezi aflați pe orbită a crescut rapid, de la aproximativ 900 în 2024 la peste 1.350 în prezent, potrivit Forțelor Spațiale ale SUA. China este acum a doua putere spațială din lume, după Statele Unite, ca număr de sateliți controlați.

Estimări ale serviciilor de informații americane arată că peste 510 dintre sateliții Chinei sunt utilizați pentru supraveghere, având capacitatea de a detecta ținte militare pe mare și pe uscat.

Recent, Beijingul a fost acuzat că ar fi furnizat în secret Iranului imagini satelitare esențiale pentru identificarea bazelor militare americane în timpul războiului din Iran.

Aproximativ 20% din PIB-ul Marii Britanii depinde de tehnologii legate de spațiu, inclusiv comunicații și sisteme de poziționare globală.

Această dependență face ca sateliții să fie o potențială țintă pentru adversarii țării. „Ne asigurăm că nimeni nu face lucruri suspecte în spațiu”, a spus o sursă din domeniul apărării.

China a analizat deja scenarii de război în spațiu, inclusiv în manuale militare și lucrări academice legate de Armata Populară de Eliberare, care descriu metode de perturbare a sateliților sau preluare a controlului asupra acestora.

Printre tacticile studiate se numără capturarea sateliților, lovirea unor ținte de pe Pământ sau preluarea comunicațiilor și serviciilor spațiale.

În același timp, Rusia încearcă frecvent să bruieze sateliții militari britanici folosind sisteme terestre, a avertizat anterior generalul Tedman.

Ministrul pentru spațiu, Liz Lloyd, a spus că sistemul Borealis reprezintă „un pas important înainte” în capacitatea Marii Britanii de a „monitoriza, proteja și apăra capabilitățile critice din spațiu”.