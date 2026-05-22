Lansarea rachetei Starship V3 de la SpaceX a fost anulată în ultimul moment. Elon Musk a anunțat probleme la știftul hidraulic

Cel de-al 12-lea zbor de testare al rachetei Starship a SpaceX şi primul în versiunea 3 (V3) al celui mai mare sistem de rachete construit vreodată a fost anulat joi în ultimul moment. Fondatorul și directorul companiei, Elon Musk, a anunțat că au apărut probleme la știftul hidraulic. Eșecul vine la o zi după ce SpaceX a înregistrat pierderi de miliarde de dolari înaintea debutului său planificat pe piaţa bursieră, relatează Agerpres.



Elon Musk a scris, într-o postare pe rețeaua socială X. că „ştiftul hidraulic care ţinea braţul turnului la locul lui nu s-a retras”. Musk a adăugat că „Dacă acest lucru poate fi remediat în seara asta”, va exista o altă tentativă de lansare în cursul zilei de vineri.



Testul este programat să „debuteze următoarea generaţie de vehicule Starship şi Super Heavy, ambele propulsate de următoarea evoluţie a motorului Raptor”, potrivit SpaceX.

Cea mai nouă versiune Starship (V3), formată din nava spațială Starship și racheta Super Heavy, are o înălțime de 124 metri - mai înaltă decât lungimea unui teren de fotbal și cu aproximativ 26 m mai înaltă decât NASA Space Launch System, care a transportat misiunea Artemis II pe orbită.

Noua versiune include o serie de îmbunătățiri față de predecesoare, inclusiv noile motoare Raptor 3.

Nava are, de asemenea, un sistem de propulsie reproiectat care permite o nouă metodă de pornire a motoarelor, un volum mai mare al rezervoarelor de combustibil și un sistem îmbunătățit de control al reacției pentru manevrare, potrivit SpaceX

SpaceX se pregătește de listarea la bursă

Într-un document depus miercuri la Comisia de Valori Mobiliare şi Burse din SUA (SEC), compania spaţială a raportat o pierdere netă de aproximativ 4,94 miliarde de dolari anul trecut, la venituri de 18,67 miliarde de dolari.

Se pare că listarea la bursă a companiei este planificată pentru mijlocul lunii iunie, după ce SpaceX a depus iniţial cererea confidenţial fără a dezvălui date financiare.



Conform documentului depus la SEC, compania a investit peste 15 miliarde de dolari în programul său de rachete Starship. Compania se aşteaptă ca Starship să înceapă zborurile comerciale după finalizarea testelor în a doua jumătate a anului.



SpaceX spune că racheta este concepută pentru a reduce semnificativ costul transportului în spaţiu şi va fi utilizată şi pentru lansarea sateliţilor Starlink capabili să furnizeze servicii de internet direct către smartphone-uri.