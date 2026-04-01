Astronauții Artemis 2 vor vedea luni partea îndepărtată a Lunii și vor depăși recordul Apollo 13. Vor fotografia și o eclipsă de soare

M.L., A.P., 37 minute de citit Publicat la 09:21 01 Apr 2026 Modificat la 22:05 05 Apr 2026
Fața nevăzută a Lunii, fotografiată de echipajul NASA al misiunii Artemis 2. Foto: NASA
Artemis II ajunge, mâine, la Lună. Misiunea doboară recordul de distanță stabilit de Apollo 13

Publicat acum 6 ore si 13 minute

Astronauții navei Artemis II sunt deja campionii unei noi ere de explorare lunară. Acum este momentul să se stabilească un nou record de distanță. Lansați săptămâna trecută în prima călătorie a omenirii pe Lună din 1972, cei patru astronauți urmăresc atingerea razei maxime de acțiune a misiunii Apollo 13 față de Pământ. Acest lucru îi va face cei mai îndepărtați emisari ai planetei noastre, în timp ce se vor învârti în jurul Lunii fără oprire, luni, și apoi se vor întoarce acasă, scrie AP News.

Survolul lor lunar de aproximativ șase ore promite imagini ale feței ascunse a Lunii, care erau prea întunecate sau prea dificil de văzut. De asemenea, îi așteaptă o eclipsă totală de soare.

„Vom pune ochii pe Lună, o vom cartografia și apoi vom continua să ne întoarcem în forță”, a declarat directorul de zbor, Judd Frieling.

Scopul misiunii este punerea unei fundații pentru o bază lunară dotată cu module de aselenizare, rovere, drone și habitate.

Apollo 13 deține recordul de distanță față de Pământ

Astronauții misiunii Apollo 13 au ratat o aselenizare în 1970, când unul dintre rezervoarele lor de oxigen s-a spart. Centrul de Control al Misiunii a virat atunci pe o traiectorie lunară de întoarcere liberă pentru a-i aduce acasă cât mai repede și eficient posibil. Această rută se bazează pe gravitația Pământului și a Lunii și pe un consum minim de combustibil.

A funcționat pentru Apollo 13, transformând-o în cel mai mare „eșec reușit” al NASA.

Cum va depăși Artemis II Apollo 13

Comandantul Jim Lovell, Fred Haise și Jack Swigert au atins o distanță maximă de 248.655 mile (400.171 kilometri) de Pământ înainte de a face întoarcerea salvatoare la bordul Apollo 13.

Astronauții misiunii Artemis II urmează aceeași traiectorie în formă de opt, deoarece nu aselenizează. Însă distanța lor față de Pământ ar trebui să o depășească pe cea a misiunii Apollo 13 cu aproape 5.400 de kilometri.

Christina Koch a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că ea și colegii ei de echipaj nu se bazează pe superlative, ci că este o piatră de hotar importantă „pe care oamenii o pot înțelege”, îmbinând trecutul cu prezentul și chiar cu viitorul atunci când se stabilesc noi recorduri.

Astronauții Artemis II fac ture pentru observații

În timpul survolului, astronauții se vor împărți în perechi și vor surprinde pe rând imaginile lunare prin ferestrele lor cu ajutorul camerelor. La cea mai mică apropiere, se vor afla la 6.400 de kilometri de Lună.

„Echipajul va putea totuși să distingă bucăți clare ale feței îndepărtate care nu au fost niciodată văzute de oameni”, a declarat geologul NASA Kelsey Young.

Își vor nota observațiile în timp ce fotografiază scenele gri și pline de pete. La bord există o suită de camere de calitate profesională, iar fiecare astronaut are și un iPhone pentru fotografii mai informale, realizate spontan.

Echipa lui Young a realizat fișe de geografie lunară pentru astronauți, pe care să le studieze înainte de zbor.

„Au exersat timp de multe, multe, multe luni cu vizualizări ale Lunii”, a spus ea în weekend, „și, odată ce și-au pus ochii pe lucrul real, aștept cu nerăbdare să aducă luna puțin mai aproape de casă”.

Ecipsa totală de soare

Avantajul lansării din 1 aprilie este o eclipsă totală de soare. Eclipsa nu va fi vizibilă de pe Pământ , ci doar din capsula Orion, oferindu-le astronauților posibilitatea de a admira timp de câteva minute atmosfera radiantă a soarelui.

„Astronauții vor fi atenți la orice activitate solară neobișnuită în timpul eclipsei și își vor folosi punctul de observație unic pentru a descrie caracteristicile coroanei solare”, a spus Young.

Orion nu va putea comunica cu Centrul de Control

Orion nu va putea comunica cu Centrul de Control al Misiunii timp de aproape o oră când se va afla în spatele Lunii. Același lucru s-a întâmplat și în timpul observării lunare de către Apollo.

NASA se bazează pe rețeaua sa Deep Space Network pentru a comunica cu echipajul, dar antenele gigantice din California, Spania și Australia nu vor avea o linie vizuală directă atunci când Orion va dispărea în spatele lunii timp de aproximativ 40 de minute.

Aceste întreruperi de comunicare au fost întotdeauna o perioadă tensionată în timpul misiunii Apollo, deși, așa cum subliniază Frieling, „fizica preia controlul și ne va duce cu siguranță înapoi pe partea frontală a lunii”.

Întoarcerea spre casă

Odată ce Artemis II părăsește vecinătatea lunară, îi va lua patru zile să se întoarcă acasă. Capsula va avea ca țintă o aterizare în Pacific, lângă San Diego, pe 10 aprilie, la nouă zile după lansarea sa din Florida.

În timpul zborului de întoarcere, astronauții se vor conecta prin radio cu echipajul Stației Spațiale Internaționale aflată pe orbită. Aceasta este prima dată când un echipaj lunar are colegi în spațiu în același timp, iar NASA nu poate rata ocazia pentru o discuție cosmică. Conversația le va include pe ambele membre ale primei ieșiri în spațiu exclusiv feminine din 2019: Koch la bordul navei Orion și Jessica Meir, pe stație.

„Se scrie istorie”: Astronauții misiunii Artemis 2 au publicat imagini în premieră cu fața nevăzută a Lunii

Publicat acum 18 ore si 0 minute

Astronauții aflați în naveta Orion a misiunii NASA Artemis 2 au publicat în premieră imagini ale Lunii care nu au putut fi până acum observate de oameni, informează NASA.

„Asistăm la scrierea istoriei”, a anunțat NASA pe contul său de Facebook.

„În această nouă imagine făcută de echipajul misiunii Artemis 2 a NASA, se poate observa bazinul Orientale, la extremitatea dreaptă a disculului lunar. Misiunea marchează acest moment în care pentru prima oară întregul bazin poate fi văzut cu ochii noștri”, a spus Agenția spațială americană.

NASA a publicat noi imagini cu Luna fotografiată din capsula Orion

04 Apr

NASA anunță că pregătirile pentru zborul din jurul Lunii „sunt în desfășurare”.

Agenția spațială americană a anunțat sâmbătă că misiunea Artemis 2 a depășit deja jumătatea distanței Pământ-Lună.

Astronauții vor trece pe deasupra feței nevăzute a Lunii, care nu poate fi văzută de pe Pământ, și urmează a face fotografii și înregistrări video.

„Împreună, vor fi mai aproape de Lună cum nimeni nu a mai fost în ultimii 50 de ani”, a anunțat NASA.

NASA: Misunea Artemis 2 străbătut deja jumătate din distanța până la Lună

04 Apr

Misiunea Artemis 2 a străbătut deja jumătate din distanța până la Lună, informează NASA.

„Am avut cu toții un moment de bucurei. Putem vedea Luna prin hubloul sasului de andocare. E o priveliște minunată”, a declarat astronauta Christina Koch.

Echipajul de patru astronauți au început să pregătească astfel capsula Orion pentru obsevarea Lunii, programată a avea loc luni, 6 aprilie.

În plus, astronauții au făcut exerciții fizice, au exersat proceduri de urgență medicale și au testat comunicațiile de urgență ale navetei.

Sâmbătă, la ora 03:00 dimineața, Ora Centrală a SUA (11 dimineața, ora României), astronauții s-au dus la culcare. Ei vor fi treziți de controlul misiunii de pe Pământ la ora 11:35 dimineața, ora SUA - 19:35 ora României.

Astronauții sunt „în formă maximă” și au vorbit cu familiile lor

03 Apr

Lakiesha Hawkins, reprezentanta NASA, a spus că astronauții sunt „în formă maximă”.

„Sunt foarte entuziasmați de oportunitatea de a fi acolo și de ceea ce se întâmplă. Evident, au fost foarte, foarte ocupați în primele două zile, dar acum că am trecut de asta, au avut ocazia să facă lucruri precum să poarte o conversație cu familiile lor”, a spus ea.

Ea subliniază că NASA a trezit echipajul în fiecare zi cu o melodie, cea de astăzi fiind „In a Daydream” a formației Freddy Jones.

„Pe lângă munca grea, se întâmplă și multe lucruri distractive”, spune Hawkins.

NASA a publicat noi imagini cu Pământul

03 Apr

„În această nouă imagine realizată de echipajul misiunii Artemis II, vedem linia dintre noapte și zi, cunoscută sub numele de terminator, care traversează Pământul. Fie că suntem treji sau adormiți, suntem cu toții împreună pe această planetă”, a scris NASA.

 

Foto: NASA/Reid Wiseman via Instagram

„În cea de-a doua imagine, realizată tot din capsula Orion, ne putem vedea pe noi înșine reprezentați de luminile electrice generate de activitatea umană. În partea dreaptă jos, lumina soarelui luminează marginea planetei”, mai spune NASA.

Foto: NASA/Reid Wiseman via Instagram

Noi imagini spectaculoase cu Pământul văzut din spațiu

03 Apr

NASA a publicat noi imagini spectaculoase cu Pământul văzut din capsula Orion.

„În prima imagine, o treime din Pământ se zărește prin fereastra capsulei Orion. Planeta are o nuanță de albastru pal, de vis, pe care se învârt nori albi și se reflectă lumina soarelui. Deși Pământul ocupă doar o mică parte din imagine, este de departe cel mai luminos obiect din cadru. Fereastra capsulei este înconjurată de un cadru gros, fixat cu șuruburi, care amintește de fereastra unui avion de mare capacitate. În interiorul capsulei este întuneric, dar se disting contururile centurilor de siguranță și ale diverselor componente ale capsulei. În colțul din dreapta sus se pot observa componente de un alb mai strălucitor”, a scris NASA pe Instagram.

Foto: NASA/Reid Wiseman via Instagram

„În a doua imaginese vede Pământului în întregime, așa cum se vede din capsula Orion. Planeta are o nuanță de albastru pal, acoperită de nori albi, iar în unele zone strălucește într-un albastru puțin mai deschis datorită luminii reflectate. O mare masă de uscat maro reprezintă Africa, iar Peninsula Iberică strălucește de lumini chiar acolo unde planeta se curbează. Aurora strălucește într-o lumină verde palidă, abia separată de suprafața planetei. Pământul se profilează pe fundalul negru al spațiului”, mai scrie NASA.

Foto: NASA/Reid Wiseman via Instagram

Injecţia translunară a decurs "impecabil"

03 Apr

Cei patru astronauți din misiunea Artemis II au părăsit orbita Pământului, după ce nava lor spațială Orion și-a pornit motorul principal pentru o ultimă acțiune spre Lună.

Arderea motorului de cinci minute și 55 de secunde, cunoscută sub numele de injecție translunară (TLI), a decurs „impecabil”, a declarat ulterior Dr. Lori Glaze de la NASA.

Și din capsula Orion, astronautul canadian Jeremy Hansen a declarat că echipajul „se simte destul de bine aici, în drum spre Lună”.

Artemis II se află acum pe o traiectorie circulară care va transporta echipajul în jurul feței nevăzute a Lunii și înapoi. Este prima dată din 1972 când oamenii au călătorit în afara orbitei Pământului.

În transmisiunea în direct de pe Orion, Pământul se micșorează încet, pe măsură ce capsula se deplasează tot mai departe în spațiu.

Hansen, care este primul non-american care a călătorit pe Lună, a declarat pentru centrul de control al misiunii NASA că echipajul „a simțit ferm puterea” celor care au perseverat și au muncit atât de mult în această misiune.

„Omenirea a demonstrat încă o dată de ce este capabilă”, a spus el. „Speranțele voastre pentru viitor sunt cele care ne poartă acum în această călătorie în jurul Lunii.”

După ce a petrecut aproximativ o zi pe o „orbită terestră înaltă” extinsă, motoarele, sistemele de navigație și de susținere a vieții ale lui Orion au fost verificate, în timp ce capsula a înconjurat planeta noastră.

Astronauții navei Artemis II încep călătoria spre Lună la o zi după lansare

03 Apr

NASA a dat joi undă verde echipajului navei Artemis 2 pentru ca nava lor să se propulseze peste câteva ore în direcţia Lunii, scrie Agerpres, care citează AFP.

„Este un ‘go’” pentru ca nava spaţială Orion să efectueze operaţiunea, prevăzută la ora 23:49 GMT, după ce NASA „şi-a încheiat deliberările în urmă cu câteva minute”, a anunţat directorul de zbor Jeff Radigan de la centrul de control din Houston, puţin după ora 20:00 GMT. „Vom continua pe această cale şi ne vom pregăti pentru propulsie”, a adăugat el.

„Perfect, Jeff, mă bucur să aud asta”, i-a răspuns unul dintre membrii echipajului.

„Este absolut fenomenal”. Pământul, în formă de semilună, văzut de pe Orion

02 Apr

„Este pur și simplu fenomenal. Voiam doar să vă descriu frumusețea pe care o vedem”, a transmis Christina Koch, specialista de misiune.

„Se poate distinge chiar și linia de coastă a continentului, se pot distinge râurile datorită reflexiei soarelui, se pot vedea nori de furtună înalți [...] Polul Sud luminat. Este pur și simplu fenomenal. Este absolut fenomenal. Arătați minunat”, a mai spus ea.

O imagine din transmisiunea Artemis II a arătat Pământul în formă de semilună. Imaginea este transmisă în direct de pe aripa panourilor solare a navei spațiale Orion.

Foto: Captură NASA

Probleme la instalarea toaletei pe capsula Orion, după lansarea pe orbita terestră

02 Apr

La câteva ore după lansarea misiunii Artemis 2 a NASA în jurul Lunii, echipajul a raportat o problemă tehnică la ceea ce reprezintă cel mai aşteptat nou confort al capsulei Orion: toaleta spaţială, transmit joi Reuters şi Space.com.

Specialistul misiunii Artemis 2, Christina Koch, a observat o problemă la pornirea unei părţi a toaletei capsulei Orion - pe care NASA o numeşte Sistemul Universal de Gestionare a Deşeurilor - care se ocupă de colectarea urinei.

"Se pare că ventilatorul toaletei este blocat", a declarat purtătorul de cuvânt al NASA, Gary Jordan, în timpul comentariilor live ale misiunii. "Acum, echipele de la sol vin cu instrucţiuni despre cum să accesezi ventilatorul şi să eliberezi acea zonă pentru a reactiva toaleta pentru misiune".

Norm Knight, directorul operaţiunilor de zbor al NASA, a declarat reporterilor de la Centrul Spaţial Kennedy, că defecţiunea a fost cauzată de o problemă la controlerul toaletei. Dar NASA a confirmat că astronauţii puteau folosi în continuare toaleta spaţială, doar nu pentru a urina, deşi inginerii lucrau pentru a o restabili la funcţionare completă.

"Între timp, îşi folosesc capacităţile de rezervă pentru gestionarea deşeurilor, special pentru urină", a spus Jordan. "Colectarea fecalelor din toaletă, acea capacitate specifică, poate fi încă utilizată cu sistemul de gestionare a deşeurilor de la bordul navei Orion".

La câteva ore după ce Koch a raportat problema toaletei către Centrul de Control al Misiunii, controlorii de zbor au ghidat-o printr-o serie de paşi pentru a încerca să o remedieze.

"Suntem cu toţii optimişti şi vom face asta", a răspuns Koch.

Se pare că cel puţin un membru al echipajului a folosit o pungă de rezervă înainte de remediere. Koch a raportat că un sistem CCU, sau un pisoar pliabil de rezervă, (Collapsible Contingency Urinal) era plin şi trebuia golit peste bord. Dill a transmis prin radio instrucţiuni cu privire la cel mai bun moment pentru golirea acestuia şi operaţiunea a fost îndeplinită cu succes.

Astronauţii Apollo de la NASA nu au avut luxul unei toalete când au zburat pe Lună în anii 1960 şi 1970. Ei au fost nevoiţi să folosească pungi de plastic, apoi au depozitat deşeurile solide şi au evacuat urina peste bord în spaţiu.

Toaleta de la bordul capsulei Orion este o versiune mai mică şi mai compactă a băilor de pe Staţia Spaţială Internaţională. Este încorporată în podeaua capsulei Orion şi le oferă astronauţilor Artemis 2 o anumită intimitate. Deşi nava spaţială Orion este mai mare decât capsulele Apollo ale NASA, este totuşi înghesuită - interiorul a fost comparat cu cel a două SUV-uri.

"Singurul loc în care putem merge în misiunea noastră, unde ne putem simţi ca şi cum am fi singuri pentru o clipă", a declarat specialistul misiunii Artemis 2, Jeremy Hansen, de la Agenţia Spaţială Canadiană, despre toaletă într-o prezentare video.

Toaleta este cunoscută din punct de vedere tehnic sub numele de "compartiment de igienă" şi oferă cam tot atât spaţiu ca baia unui avion de pasageri, potrivit Lockheed Martin, care a construit capsula spaţială Orion pentru NASA. Face parte din sistemele Orion pentru a susţine echipajul - zborul de testare Artemis 1 fără echipaj al NASA din 2022 nu a transportat un astfel de sistem. În cazul unei defecţiuni iremediabile a toaletei, astronauţii vor fi nevoiţi să apeleze la pungi similare celor din epoca Apollo.

Astronauţii navei Artemis 2 folosesc centuri de siguranţă pentru picioare pentru a rămâne pe loc în timp ce folosesc toaleta, care foloseşte fluxul de aer pentru a extrage deşeurile solide şi a le introduce într-un dispozitiv de colectare. Pentru urină, fiecare astronaut are propria pâlnie personală, cu un ventilator care aspiră urina într-un rezervor.

"Aceasta este o componentă absolut importantă pe această navă", a declarat Blaine Brown, directorul sistemelor mecanice ale navei spaţiale Orion de la Lockheed Martin, pentru Space.com, într-un interviu. "Puteţi numi asta un lux. Unii o numesc o necesitate."

Ziua de joi se anunţă hotărâtoare pentru succesul Artemis 2

02 Apr

Ziua de joi se anunţă hotărâtoare pentru succesul misiunii de survol circumselenar, transmite Space.com, citată de Agerpres.

Astronauţii Artemis 2 au părăsit Pământul, dar nu sunt încă în drum spre Lună. Echipajul va continua să înconjoare planeta noastră până în această seară (2 aprilie), când Orion va efectua o manevră crucială care o va trimite spre cel mai apropiat vecin al Pământului. Această manevră, cunoscută sub numele de injecţie translunară (TLI), este principala activitate a celei de-a doua zile a lui Artemis 2 în spaţiu. Este programată să aibă loc la 25 de ore şi 37 de minute după lansare - deci, vineri dimineaţă, ora 00:12 GMT.

"Această manevră ne duce spre Lună. Această manevră este cu adevărat importantă", a declarat Norm Knight, şeful Direcţiei Operaţiuni de Zbor a NASA, în timpul unei conferinţe de presă post-lansare, miercuri.

Majoritatea operaţiunilor care au avut loc în cadrul misiunii până acum au contribuit la progresul către arderea TLI. De exemplu, Orion a efectuat alte câteva manevre la scurt timp după lansare, care au ajutat la plasarea pe orbita corespunzătoare pentru manevra către Lună.

În plus, Centrul de Control al Misiunii şi astronauţii Artemis 2 - Reid Wiseman, Victor Glover şi Christina Koch de la NASA şi Jeremy Hansen de la Agenţia Spaţială Canadiană - au pus Orion şi diversele sale sisteme la încercare, asigurându-se că vehiculul spaţial este pregătit pentru o călătorie în spaţiul cosmic.

"Încercăm să ne asigurăm că sistemele de susţinere a vieţii funcţionează, că vehiculul este sănătos" şi că există redundanţă în comunicaţii şi în alte echipamente cheie, a spus Knight. "Ne asigurăm că acestea sunt funcţionale, deoarece odată ce ne angajăm la TLI, acestea trebuie să funcţioneze impecabil".

Această muncă va continua în mare parte din ziua de azi. Apoi, în această după-amiază, echipa de management al misiunii se va întâlni pentru a discuta rezultatele "în pregătirea luării deciziei cu privire la continuarea sau nu a arderii TLI", a declarat Lori Glaze, administrator asociat interimar al Direcţiei Misiunii de Dezvoltare a Sistemelor de Explorare a NASA.

Dacă Orion este considerat nepregătit pentru arderea TLI, Artemis 2 nu va depăşi orbita Pământului.

"Arderea prin injecţie translunară este ultima aprindere majoră a motorului din misiune", au scris oficialii NASA în dosarul de presă Artemis 2.
"Aceasta propulsează Orion pe o cale spre Lună şi o pune pe traiectoria de întoarcere liberă care va aduce în cele din urmă echipajul înapoi pe Pământ pentru amerizare", au adăugat ei. "Deşi la doar două zile de la începutul misiunii, aceasta serveşte şi ca ardere de deorbitare a lui Orion".

O ardere TLI reuşită îi va face pe astronauţii Artemis 2 primii oameni care călătoresc dincolo de orbita joasă a Pământului de la membrii echipajului Apollo 17 în 1972. Wiseman, Glover, Koch şi Hansen vor zbura pe lângă Lună în ziua 6 a misiunii, apoi se vor întoarce pe Pământ în ziua 10.

Primele probleme pentru echipajul de pe Artemis după lansarea către Lună. Ce spune șeful NASA

02 Apr

La puţin timp după lansarea misiunii circumselenare Artemis 2, comunicaţiile dintre cei patru membri ai echipajului de la bordul capsulei Orion şi centrul de control al NASA au fost întrerupte temporar, transmite joi Agerpres, care citează DPA.

Echipajul putea auzi vocile celor de la controlu misiunii, dar aceştia nu-i puteau auzi pe astronauţi, a spus administratorul NASA, Jared Isaacman, într-o conferinţă de presă.

"Comunicaţiile cu echipajul au fost refăcute. Lucrăm pentru rezolvarea acestei chestiuni şi vă vom ţine la curent", a spus el.

Cei patru astronauţi au fost lansaţi la bordul capsulei Orion folosind racheta Space Launch System (SLS) de la baza Cape Canaveral din Florida, miercuri, la ora locală 18:35 (22:35 GMT). 

La câteva ore după lansare, capsula s-a separat de treapta principală a rachetei.

Această misiune marchează prima dată în mai bine de o jumătate de secol când oamenii pornesc spre mediul selenar.

C o durată planificată de 10 zile, misiunea Artemis 2 îi transportă pe astronauţii americani Christina Koch, Victor Glover şi Reid Wiseman, împreună cu astronautul canadian Jeremy Hansen, într-un zbor în jurul Lunii.

Lansarea misiunii Artemis 2 fusese anterior amânată de mai multe ori din cauza unor probleme tehnice.

Racheta a ieșit din atmosfera Pământului

02 Apr

Reid, Wiseman, Koch și Hansen au trecut de linia Kármán, granița dintre atmosfera Pământului și spațiu. Acum se află pe orbita Pământului.

Toate etapele inițiale par să fi decurs conform planului. Mai sunt încă zece zile până la finalul misiunii, dar până acum totul decurge bine, scrie BBC.

Un moment important: Oprirea motorului principal

02 Apr

Atât controlorii misiunii, cât și pasionații de spațiu îi spun MECO, pronunțat „meeko”, și este momentul în care mulți își țin respirația. Etapa centrală a rachetei SLS, adică fuselajul mare de culoare portocalie din centrul acesteia, a terminat de consumat peste 700.000 de galoane de combustibil și și-a oprit cele patru motoare.

Odată cu finalizarea MECO, este rândul părții superioare a rachetei, numită Etapa de Propulsie Criogenică Interimară (ICPS), să preia controlul. Aceasta va continua să propulseze capsula Orion la viteze din ce în ce mai mari, ajungând în cele din urmă aproape de viteza de evadare: aproape 25.000 de mile pe oră.

Acum că și-a consumat combustibilul, etapa centrală va urma calea propulsoarelor solide ale rachetei: se va detașa și va cădea înapoi pe Pământ, pentru a-și găsi un mormânt acvatic în Oceanul Atlantic.

Racheta a fost lansată

02 Apr

Racheta a fost lansată. Misiunea Artemis II a plecat spre Lună.

Mesajele astronauților înainte de lansare

02 Apr

Trei dintre astronauți au transmis un mesaj înainte de lansare, cu câteva momente înainte de începerea numărătoarei inverse:

„Plecăm pentru familiile noastre”, a spus pilotul Victor Glover.

„Plecăm pentru colegii noștri”, a spus Christina Koch.

„Plecăm pentru întreaga omenire”, a spus Jeremy Hansen.

Cronometrul este la T-2.

A început numărătoarea inversă

02 Apr

Ceasul de lansarea a afișat celebrul „T-10”. Numărătoarea inversă pentru lansare a început.

NASA: Problema bateriei nu va afecta lansarea

02 Apr

NASA afirmă că problema identificată la baterie nu va împiedica lansarea. Agenția precizează că inginerii au constatat o „temperatură mai ridicată decât cea preconizată” la o baterie a Sistemului de Abandonare a Lansării, dar „se consideră că este vorba de o problemă legată de instrumentație și că aceasta nu va afecta lansarea de astăzi”.

Echipa NASA responsabilă de pregătirile finale pentru misiunea Artemis II, un grup de tehnicieni îmbrăcați în salopete care efectuează verificările finale ale rachetei, a părăsit platforma de lansare după ore întregi de muncă.

„Nava spațială este acum complet configurată, iar responsabilitatea revine echipei de control a lansării pentru numărătoarea inversă finală”, a declarat NASA.

De ce racheta SLS este portocalie

02 Apr

Costumele astronauților au acea nuanță fluorescentă de portocaliu dintr-un motiv practic: în cazul unei întreruperi de urgență a misiunii, NASA dorește ca astronauții să poată fi ușor de zărit plutind la suprafața oceanului. Racheta SLS, înaltă de 98 de metri, are și ea o culoare portocalie aprinsă, dar nu este o alegere de design, scrie CNN.

Culoarea provine de la izolația din spumă pulverizată care ajută la menținerea rezervoarelor de combustibil de dedesubt la temperaturi ideale. SLS funcționează cu hidrogen și oxigen la temperaturi extrem de scăzute pentru a le menține în stare lichidă. Hidrogenul, în special, este menținut la o temperatură uluitoare de -423 grade Fahrenheit (aproximativ -253 grade Celsius).

De fapt, este același material izolant care a dat rezervoarelor de combustibil ale navetei spațiale a NASA nuanța lor caracteristică. La un moment dat, NASA a luat în considerare vopsirea spumei pentru a conferi navetei un aspect mai curat.

Dar lucrarea ar fi necesitat utilizarea a peste 600 de livre de vopsea, ceea ce este costisitor atât din punct de vedere financiar, cât și al greutății. În zborurile spațiale, fiecare uncie contează, deoarece afectează eficiența cu care funcționează racheta, creând un compromis între vopsea pentru aspectul estetic și capacitatea de a transporta mai multe provizii la bord.

NASA, desigur, a optat în cele din urmă pentru o capacitate mai mare de încărcare. Iar ideea de a vopsi peste portocaliu a fost rapid abandonată.

Mai sunt aproximativ 18 minute până la lansare.

Condițiile meteo s-au îmbunătățit

02 Apr

Ofițerii meteorologici responsabili de lansare au comunicat o nouă prognoză pentru decolare, care îmbunătățește previziunile favorabile, scrie CNN.

Condițiile sunt acum favorabile în proporție de 90% în cadrul ferestrei de lansare de două ore din această seară, cerul fiind senin la rampa de lansare.

Mai sunt aproximativ 37 de minute până la lansare.

NASA înregistrează temperaturi neobișnuite la o baterie a Sistemului de Abandonare a Lansării

02 Apr

NASA înregistrează temperaturi neobișnuite la o baterie a Sistemului de Abandonare a Lansării (LAS). „Deși în acest moment aceasta nu reprezintă un obstacol pentru lansare, misiunea ar fi oprită dacă problema ar fi detectată în ultimele momente ale numărătoarei finale”, a declarat purtătorul de cuvânt al NASA, Derrol Nail, potrivit CNN.

„Nu este încă clar dacă problema provine de la un senzor care furnizează o valoare eronată sau dacă într-adevăr există o temperatură îngrijorătoare în acea zonă”, a precizat Nail.

Dacă s-ar întâmpla ceva neprevăzut, fie pe platforma de lansare, fie în primele trei minute de la lansare, sistemul s-ar activa, îndepărtând capsula echipajului din zona de pericol, adaugă BBC.

Sistemul poate accelera de la 0 la 500 mph în două secunde și ar fi folosit doar în cazul unei probleme reale. Însă este esențial ca acesta să funcționeze perfect pentru ca lansarea să poată avea loc.

Sistemul de autodistrugere al rachetei a fost reparat

02 Apr

Echipele au reușit să repare sistemul de terminare al zborului. Problema nu ținea de echipamentul de la bordul rachetei, ci de partea „poligonului”, un termen folosit pentru a descrie supravegherea siguranței de către Forța Spațială, potrivit CNN.

Potrivit NASA, problema a fost rezolvată prin căutarea în depozit și scoaterea de acolo a unei piese de echipament „vechi” de la naveta spațială.

„Semnalul e Go - nu mai este o problemă”.

De asemenea, s-a menționat că vremea a devenit mai favorabilă odată cu retragerea norilor. Acest lucru este important, deoarece prezența lor prezintă un risc de fulgere. Anumite tipuri de nori, chiar dacă nu produc fulgere, sunt încărcați electric, iar o rachetă care îi traversează cu viteză mare poate declanșa o descărcare electrică, adaugă BBC.

Mai este aproximativ o oră până la lansare.

Trapa capsulei Orion a fost închisă

02 Apr

Echipa NASA continuă să parcurgă etapele finale, în ciuda problemelor care au apărut. Trapa capsulei Orion a fost închisă, scrie BBC News.

Cei care au închis trapa sunt ultimii oameni pe care Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen îi vor vedea în următoarele 10 zile.

De acum înainte, vor fi doar ei patru.

Mai este aproximativ o oră și 15 minute până la lansare.

Încă o problemă înaintea lansării: Sistemul de comunicare nu poate fi testat

01 Apr

Controlorii de la sol se confruntă cu o problemă de comunicare cu sistemul și nu pot încă testa componentele hardware ale acestuia înainte de lansare. Problema se află la nivelul solului, iar inginerii încearcă să o rezolve folosind unele componente hardware utilizate inițial pentru comunicarea cu naveta spațială, scrie BBC News.

Dacă nu reușesc să rezolve problema în intervalul de lansare, lansarea va fi anulată. Totuși, procedura de numărătoare inversă continuă.

NASA semnalează o problemă cu sistemul de terminare al zborului

01 Apr

În ultimele minute s-a raportat o problemă cu sistemul de terminare al zborului. Acesta este sistemul care va distruge racheta în zbor dacă aceasta iese de pe traiectorie, pentru a împiedica rănirea cuiva de pe Pământ, scrie BBC News.

În acest moment, echipa continuă cu celelalte verificări ale sistemului în timp ce încearcă să rezolve această problemă. Dacă nu pot face sistemul de terminare să funcționeze, lansarea nu va avea loc.

Problema ține de „zona de zbor”, un termen folosit pentru a descrie supravegherea siguranței în timpul și după decolare, adaugă CNN.

Mai este aproximativ o oră și 35 de minute până la lansare.

Ce este „Space Launch System”

01 Apr

Astronauții Artemis II vor începe misiunea la bordul rachetei NASA, Space Launch System (SLS / Sistemul de Lansare Spațială). Este cea mai puternică rachetă construită vreodată de agenția spațială americană, scrie BBC News.

Având o înălțime de 98 de metri, SLS are patru motoare pentru a furniza puterea necesară pentru decolare. Etapa centrală este, în esență, un rezervor de combustibil gigantic, care conține peste trei milioane de litri de hidrogen lichid și oxigen lichid.

Sarcina sa este de a transporta în spațiu capsula Orion, care găzduiește micul modul al echipajului unde astronauții vor petrece următoarele 10 zile.

SLS a zburat o singură dată până acum, lansându-se în 2022 fără astronauți la bord pentru misiunea Artemis I.

Lansarea este una dintre cele mai periculoase părți ale misiunii: totul trebuie să meargă perfect. Dar dacă ceva nu merge bine în primele etape ale lansării, Sistemul de Abandonare a Lansării, aflat chiar în vârful rachetei, ar trebui să propulseze astronauții în siguranță.

Mai este aproximativ o oră și 40 de minute până la lansare.

Cum funcționează „Sistemul de Abandonarea a Lansării”

01 Apr

V-ați întrebat vreodată de ce racheta SLS are un vârf alb, în ​​formă de pâlnie, în partea de sus? Această parte înaltă de 13 metri funcționează de fapt ca o trapă de evacuare alimentată de o altă rachetă. Mecanismul, numit Sistemul de Abandonare a Lansării (LAS), se află direct deasupra capsulei echipajului Orion, care va găzdui cei patru astronauți în timpul călătoriei lor de 10 zile în jurul Lunii și înapoi. Un hardware similar a fost folosit în timpul programelor Mercury și Apollo, scrie CNN.

Scopul LAS este de a adăuga un nivel de siguranță. Rachetele sunt practic bombe gigantice dacă funcționează defectuos, așa că sistemul este conceput să se declanșeze și să propulseze capsula echipajului departe de rachetă în caz de urgență.

Poate fi folosit în timp ce se află pe rampa de lansare sau chiar în primele minute după decolare. Există un „coridor de abandon” predefinit care se întinde peste Oceanul Atlantic, terminându-se în largul coastei Africii, unde NASA este pregătită să efectueze o recuperare de urgență a capsulei Orion dacă este necesară o ieșire de urgență.

LAS este conceput pentru a fi utilizat la altitudini mai mici, unde capsula ar trebui să lucreze cel mai mult împotriva gravitației Pământului pentru a încerca să se îndepărteze de rachetă.

Sistemele de întrerupere a misiunii sunt rareori folosite. Dar se întâmplă: astronautul NASA Nick Hague și colegul său rus, Alexey Ovchinin, au abandonat racheta lor rusească Soiuz la doar două minute de la începutul unui zbor către Stația Spațială Internațională în 2018.

Sistemul de abandonare s-a declanșat în timp ce se aflau la aproximativ 51 de kilometri deasupra solului.

„Nu vei avea întotdeauna succes, dar trebuie să perseverezi”, a spus Hague.

Mai e aproximativ o oră și 50 de minute până la lansare.

Ce obiecte personale iau astronauții cu ei în spațiu

01 Apr

Astronauții misiunii Artemis au dezvăluit obiectele personale pe care le iau cu ei în survolul lunar, scrie BBC News.

Victor Glover, pilotul misiunii, un creștin devotat și profesor de școală duminicală, a luat în călătoria sa Biblia.

Astronautul Jeremy Hansen al Agenției Spațiale Canadiene are patru pandantive cu Luna. Le-a cumpărat acum doi ani și le-a dat soției și copiilor săi să le poarte. Acum le-a luat vor cu el în călătoria sa istorică.

Alegerea comandantului Reid Wiseman este foarte simplă. Niște hârtie și un creion. Vrea să-și noteze gândurile în timp ce admiră priveliștile spectaculoase ale Lunii și Pământului.

Mesajele scrise de cei dragi se află în valiza specialistei în misiune Christina Koch. Ea spune că faptul că are în mâini ceva ce familia ei a ținut și a compus cu grijă va avea o semnificație foarte specială pentru ea atunci când va fi departe de casă.

Mai sunt aproximativ 2 ore și 15 minute până la lansare.

Astronauții pot supraviețui, în caz de urgență, șase zile cu costumul OCSS

01 Apr

Costumele spațiale purtate de astronauții navei Artemis II sunt practic baloane în formă de corp, care pot ține purtătorul în viață până la șase zile în caz de urgență. „Într-o situație de urgență, practic trăiești într-o navă spațială personală, care este doar cu un inch mai mare decât corpul tău”, a spus Dustin Gohmert, șeful sistemului de supraviețuire a echipajului Orion (OCSS) al NASA. „Aceasta este realitatea supraviețuirii în spațiu”, a subliniat el, potrivit CNN.

Costumele OCSS, pronunțate „costume ox”, folosesc culoarea de înaltă vizibilitate „Portocaliu Internațional”, utilizată în industria aerospațială și maritimă de decenii, deoarece iese în evidență în scenariile de salvare de urgență. Costumele sunt echipate pentru orice: aer, hrană, apă potabilă și chiar eliminarea deșeurilor purtătorului. Astronauții le vor folosi dacă un accident îi lasă fără aer respirabil în interiorul capsulei Orion, cu o lățime de 5,2 metri.

„Ceea ce înseamnă că întreaga misiune, inclusiv opțiunile noastre de abandon, a fost, de asemenea, concepută în jurul acestui termen de șase zile”, a declarat duminică reporterilor specialista misiunii, astronauta Christina Koch.

„Dacă ceva nu merge bine în timp ce echipajul se află în spațiu, costumele ar putea oferi astronauților opțiunea fie de a renunța mai devreme la misiune și de a se întoarce acasă prematur, fie de a încerca să continue în jurul Lunii. Această decizie va depinde de locul în care se află astronauții pe traiectoria lor de zbor atunci când apare problema”, a spus Koch.

Dacă totul merge conform planului, echipajul va purta costumele OCSS în timpul lansării rachetei, care este o aventură cu miză mare, dar le vor putea scoate după ce vor ajunge pe orbită. Ulterior, vor exersa îmbrăcarea și scoaterea costumelor grele în timp ce plutesc în mediul imponderabil al spațiului.

Astronauții le vor îmbrăca din nou când Orion va fi gata să reintre în atmosfera Pământului la sfârșitul misiunii.

Astronauții misiunii Artemis II au încheiat îmbarcarea în capsula Orion

01 Apr

În jurul orei 21:55, toți cei patru astronauți s-au îmbarcat în capsula Orion. Ei au făcut o scurtă oprire în „Camera Albă”, micul spațiu situat la capătul pasarelei aeriene pe care astronauții o folosesc pentru a ajunge la capsula Orion, așezată pe vârful rachetei, scrie CNN.

Conform unei tradiții de lungă durată a NASA, fiecare astronaut a folosit un marker Sharpie pentru a-și scrie semnătura pe perete, aceasta fiind prima dată când astronauții au făcut acest lucru înainte de a urca la bordul unei rachete SLS.

Acum, oficialii responsabili de lansare vor efectua o serie de verificări, inclusiv asigurarea faptului că sistemele de comunicații ale astronauților sunt toate funcționale și că nu există „resturi de obiecte străine” ascunse lângă garniturile din jurul trapei navei spațiale.

Mai sunt aproximativ 3 ore și 20 de minute până la lansare.

Astronauții au început să intre în capsula rachetei

01 Apr

Astronauții au început să intre în capsula Orion a rachetei.

Mesajul lui Trump pentru astronauții Artemis II

01 Apr

Președintele Donald Trump a transmis un mesaj de încurajare astronauților din misiunea Artemis II a NASA, profitând de ocazie pentru a lăuda dominația SUA pe plan intern și spațial, scrie CNN.

„CÂȘTIGĂM, în Spațiu, pe Pământ și peste tot între acestea - economic, militar și acum, DINCOLO DE STELE. Nimeni nu se apropie! America nu doar concurează, DOMINĂM, iar întreaga lume ne privește. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe incredibilii noștri astronauți, Dumnezeu să-i binecuvânteze pe NASA și Dumnezeu să binecuvânteze cea mai mare națiune care a existat vreodată, Statele Unite ale Americii” (N.r. - sic!), a spus Trump.

Astronauții se îndreaptă spre rampa de lansare

01 Apr

În jurul orei 20:50, cei patru astronauți au început să se îndrepte spre rampa de lansare.

Etapele misiunii Artemis 2 în 12 paşi cheie

01 Apr

După ani de întârzieri, misiunea Artemis 2 a NASA este pregătită pentru lansarea din noaptea de miercuri spre joi, urmând să ducă un echipaj uman în mediul selenar pentru prima oară de la misiunea Apollo 17 din 1972 şi reprezentând un pas important al programului Artemis care are drept obiectiv prezenţa umană permanentă la suprafaţa Lunii, transmite miercuri Live Science care publică principalele 12 etape ale misiunii Artemis 2, potrivit Agerpres.

Echipajul misiunii Artemis 2, format din comandantul misiunii Reid Wiseman, pilotul Victor Glover şi specialiştii Christina Koch şi Jeremy Hansen urmează să fie lansaţi spre Lună la bordul capsulei Orion, cu racheta gigantică Space Launch System (SLS) şi sunt aşteptaţi înapoi pe Pământ peste 10 zile.

Misiunea Artemis 2 poate fi împărţită în 12 etape importante:

Lansarea şi separarea de racheta SLS

Secvenţa oficială de lansare a misiunii Artemis 2 a început cu aproximativ 49 de ore înainte de desprinderea de pe rampa 39B a Centrului Spaţial Kennedy, din momentul în care tehnicienii de control a misiunii au sosit la faţa locului pentru a derula o multitudine de verificări tehnice şi de siguranţă, conform NASA.

Lucrurile devin cu adevărat interesante cu aproximativ trei ore înainte de lansare, când astronauţii vor fi legaţi în centurile de siguranţă şi închişi în capsula spaţială Orion, în vârful rachetei SLS, înaltă de 98 de metri şi alimentată cu peste 2,65 milioane de litri de combustibil criogenic. Apoi, cele patru motoare principale ale rachetei vor fi aprinse cu şapte secunde înainte de lansare.

Va dura aproximativ 6,5 secunde pentru ca racheta gigantică să depăşească turnul de lansare după ce cele două motoare cu combustibil solid se aprind la decolare (cunoscută şi sub numele de T-0). De acolo, echipajul se va ridica rapid spre cer, fiecare membru experimentând o forţă de până la 4G în timp ce luptă pentru a scăpa de gravitaţia planetei noastre. Se aşteaptă ca aceştia să depăşească bariera sunetului după 56 de secunde de zbor vertical (T+0:56).

Puţin peste un minut mai târziu (T+2:08), la o altitudine de aproximativ 48 de kilometri, motoarele goale ale rachetei vor fi ejectate. Alte câteva componente neesenţiale, inclusiv sistemul de întrerupere a lansării, vor fi, de asemenea, aruncate. Acest lucru reduce greutatea totală a navei spaţiale şi permite motoarelor principale ale rachetei să o propulseze pe restul drumului. Componentele ejectate vor cădea probabil înapoi pe Pământ undeva în Oceanul Atlantic.

Întreruperea motorului principal

Aproximativ 6 minute mai târziu (T+8:06), motoarele principale ale rachetei vor rămâne şi ele fără combustibil. Acestea se vor desprinde la rândul lor şi vor arde la reintrarea în atmosferă sau se vor prăbuşi în Oceanul Pacific.

Din acel moment, astronauţii şi ceea ce a mai rămas din rachetă vor fi intrat pe o orbită rapidă şi extrem de eliptică, cu un apogeu, sau cea mai mare altitudine, de 2.250 km: de peste cinci ori mai departe de Pământ decât Staţia Spaţială Internaţională.

Echipajul va înconjura Pământul rapid şi neuniform în următoarele 40 de minute, în timp ce specialiştii misiunii Koch şi Hansen îşi desfac curelele de pe scaune şi îndeplinesc o serie de sarcini, inclusiv instalarea toaletei, a dozatorului de apă şi a altor echipamente de bază. În acest moment, panourile solare ale navei spaţiale se vor desfăşura pentru a ajuta la alimentarea sistemelor de la bord.

Manevra de ridicare a perigeului

Odată ce Koch şi Hansen şi-au finalizat sarcinile (în jurul T+49), îşi vor pune din nou centurile pentru prima manevră orbitală, care va ridica perigeul navei spaţiale, sau cea mai mică altitudine, pentru a se potrivi cu apogeul acesteia. Dacă acest lucru nu s-ar întâmpla, nava spaţială ar începe să cadă înapoi spre Pământ.

Această primă aprindere a motoarelor de manevră, sau „ardere”, va fi efectuată folosind a doua treaptă a rachetei, denumită Etapa Intermediară de Propulsie Criogenică (ICPS), şi va dura un minut sau două. Wiseman şi Glover vor monitoriza arderea aşa cum au făcut-o în timpul lansării, dar toate manevrele majore vor fi complet automatizate.

Odată ce această etapă este finalizată, nava spaţială se va afla pe o orbită relativ stabilă în jurul Pământului, ceea ce va permite echipei să ia o scurtă pauză înainte de a încerca să facă următorii paşi departe de planeta noastră.

Aprinderea motoarelor la creşterea apogeului

Aproximativ o oră mai târziu (T+1:47:57), nava spaţială va efectua o a doua ardere, mai lungă, cu ICPS pentru a-şi ridica semnificativ orbita. Această ardere automată va dura aproximativ 15 minute. Odată ce această etapă este finalizată, echipajul va fi blocat pe o „orbită terestră înaltă” cu un apogeu de 70.000 km. La această altitudine maximă, le va lua aproximativ 23,5 ore să orbiteze planeta. Această orbită este, de asemenea, locul unde Orion va desfăşura în cele din urmă patru sateliţi mici de cercetare, numiţi „cubesats”, aparţinând Argentinei, Coreei de Sud, Germaniei şi Arabiei Saudite, potrivit unui comunicat al NASA.

În acest moment, astronauţii se vor pregăti să efectueze paşii finali necesari pentru destinaţia lor selenară.

Separarea celei de-a doua trepte şi „operaţiunile de proximitate”

După a doua ardere, ICPS va fi în mare parte epuizat şi se va separa de restul vehiculului spaţial dar nu va merge foarte departe.

În acel moment (T+3:24:15), Glover va prelua controlul capsulei Orion, botezată „Ingenuity” de către echipajul Artemis 2, şi va începe operaţiunile de proximitate, sau „prox ops”. În timpul acestei faze, care va dura puţin peste o oră, Glover va folosi un joystick pentru a efectua diverse teste de zbor spaţial în jurul ICPS, folosind motorul uzat ca ţintă indirectă în jurul căreia nava trebuie să manevreze, conform unui videoclip NASA.

Acesta este un pas important deoarece nava spaţială Orion nu a mai fost pilotată niciodată de oameni în spaţiu şi trebuie testată corespunzător pentru misiuni viitoare, cum ar fi Artemis 3 şi Artemis 4. Odată ce operaţiunile proximale sunt finalizate, ICPS va efectua o ardere finală care o va trimite înapoi pe Pământ fie pentru a arde la reintrare, fie pentru a se prăbuşi în ocean, conform NASA.

Din acest moment, astronauţii vor face exerciţii şi vor lua prima masă în spaţiu, înainte de a dormi aproximativ patru ore, potrivit Ars Technica. Apoi vor fi treziţi pentru a supraveghea o serie de arderi de corecţie a traiectoriei, pentru a se asigura că rămân pe o orbită stabilă, înainte de a se întoarce la culcare pentru încă aproximativ patru ore. Când se vor trezi din nou, vor afla dacă pot continua misiunea sau dacă trebuie să se întoarcă pe Pământ.

Injecţia translunară

Odată ce echipa primeşte undă verde pentru a continua, următorul pas, numit injecţie translunară, va fi pornirea motoarelor principale ale Modulului European de Serviciu (European Service Module), un sistem de propulsie dezvoltat de Agenţia Spaţială Europeană şi ataşat la Ingenuity. Acest modul ajută, de asemenea, la furnizarea altor sisteme vitale, cum ar fi aerul, apa şi încălzirea, şi deţine panourile solare care alimentează capsula Orion.

Această ardere finală va începe la aproximativ 25,5 ore de la începutul misiunii, când nava spaţială atinge perigeul, cel mai jos punct al orbitei sale de mare altitudine. La perigeu, gravitaţia Pământului va da capsulei impulsul final de care are nevoie pentru a ieşi complet de pe orbita planetei noastre. Dacă echipajul nu este gata să continue, poate aştepta încă 23,5 ore pentru o a doua şansă de a efectua manevra.

Odată ce manevra se va termina, astronauţii vor fi blocaţi în „traiectoria de întoarcere liberă” finală, în care vor naviga în jurul Lunii şi înapoi pe Pământ fără alte manevre majore. Aceasta va fi prima dată când astronauţii vor finaliza acest tip de traiectorie de la misiunea Apollo 13 din 1970, când astronauţii au fost forţaţi să abandoneze o aselenizare în urma unei explozii la bordul capsulei lor spaţiale.

Zborul către Lună

În următoarele patru zile, astronauţii se vor deplasa spre Lună. Este posibil să fie nevoiţi să efectueze câteva manevre care să modifice subtil traiectoria, dar, în cea mai mare parte, vor fi doar pasageri ai acestei călătorii. Ei vor mânca, vor dormi şi vor efectua o serie de exerciţii, inclusiv resuscitare cardiopulmonară cu gravitaţie zero şi o „demonstraţie rapidă de îmbrăcare şi presurizare a costumelor spaţiale”, potrivit NASA. De asemenea, probabil vor realiza interviuri media din capsulă, în drum spre Lună.

Toată această muncă se va desfăşura în spaţiile confortabile ale Ingenuity, care are un volum interior de aproximativ 9,3 metri cubi: aproximativ aceeaşi dimensiune ca două microbuzuri.

Survolul selenar

Echipajul Artemis 2 va ajunge în sfârşit în mediul selenar în jurul începutului celei de-a şasea zile a misiunii şi va rămâne în acest mediu pentru doar câteva ore.

Timp de 30 până la 50 de minute, astronauţii vor pierde comunicarea radio cu Pământul în timp ce capsula Orion trece prin spatele emisferei vizibile a Lunii. În acest timp, capsula Orion va atinge o distanţă maximă de 400.000 km faţă de Pământ, cea mai îndepărtată distanţă la care oamenii s-au aventurat vreodată de planeta noastră, doborând recordul stabilit de astronauţii Apollo 13.

Una dintre sarcinile cheie pe care echipa le va îndeplini în timpul survolului este testarea sistemului de comunicaţii optice Orion Artemis 2, care foloseşte lasere pentru a trimite şi primi mesaje de pe Pământ şi va servi drept bază pentru viitoarele relee de comunicaţii la baza selenară planificată de NASA.

De asemenea, vor fotografia imagini ale feţei îndepărtate a Lunii. Pentru astronauţii misiunii Artemis 2, Luna va apărea probabil de aproximativ aceeaşi dimensiune ca o minge de baschet în afara ferestrelor capsulei, potrivit NASA.

Călătoria de întoarcere pe Pământ

După finalizarea survolului selenar, astronauţii se vor întoarce pe Pământ, etapă ce va dura aproximativ acelaşi timp ca şi drumul dus şi va fi petrecută în mare parte făcând aceleaşi lucruri.

Totuşi, a şaptea zi de zbor „va fi în principal dedicată timpului liber pentru echipaj”, conform fişei informative NASA.

Pe parcursul misiunii, echipajul va efectua o serie de experimente pe ei înşişi pentru a testa modul în care misiunea le afectează aspecte precum calitatea somnului şi nivelul de stres şi îşi vor monitoriza sângele, urina şi saliva. Echipa transportă, de asemenea, „miniavatare” ale lor, probe de sânge cultivate pentru a simula măduva osoasă pe dispozitive „organ-on-a-chip”, care vor testa modul în care radiaţiile şi microgravitaţia afectează sănătatea umană la nivel celular, a relatat anterior Space.com.

Separarea modulului echipajului

Pe măsură ce astronauţii se apropie de atmosfera Pământului, capsula Orion, care serveşte şi ca modul de reintrare în atmosferă a echipajului, se va separa de Modulul European de Serviciu cu aproximativ 20 de minute înainte de reintrare.

Această separare va fi urmată de o ardere finală a motoarelor care creşte uşor altitudinea Ingenuity, încetinind capsula şi oferind unghiul optim de reintrare care va reduce presiunea imensă asupra navei spaţiale.

Modulul European de Serviciu va reintra în atmosferă cu puţin timp înainte de Ingenuity şi probabil se va dezintegra complet din cauza vitezei sale mari, conform NASA.

Reintrarea în atmosfera terestră

Viteza estimată de reintrare pentru Orion Ingenuity este de puţin peste 40.000 km/h, ceea ce va reprezenta un record pentru o reintrare cu echipaj uman şi cea mai rapidă viteză cu care au călătorit vreodată oamenii.

La această viteză, exteriorul capsulei ar putea atinge temperaturi de până la 1.650 grade Celsius. Unii experţi s-au întrebat dacă scuturile termice ale lui Orion pot rezista la această intensitate, dar NASA este încrezătoare că nu va fi o problemă.

Întregul proces de reintrare va dura aproximativ 10 minute, iar echipajul va fi în afara contactului radio timp de câteva minute în timpul momentului crucial al reintrării, când capsula este înghiţită de plasmă superfierbinte.

Amerizarea

Odată ce capsula a reintrat în atmosferă, aceasta va cădea liber spre suprafaţa Pământului. La altitudinea de 7.600 m, două paraşute de frânare, fiecare cu un diametru de 7 metri, se vor desfăşura şi vor încetini capsula până la aproximativ 494 km/h. Apoi, la aproximativ 2.900 m, cele trei paraşute principale ale capsulei, cu o lăţime de 35 de metri, vor fi desfăşurate, încetinind capsula la doar 27 km/h pentru o amerizare în siguranţă undeva în Oceanul Pacific, potrivit NASA.

Capsula poate ameriza în poziţie verticală, pe o parte sau cu susul în jos. Cu toate acestea, cinci airbag-uri mari se vor umfla rapid în jurul părţii superioare a capsulei, asigurându-se că aceasta va ajunge şi rămâne la suprafaţa apei. Astronauţii vor aştepta apoi să fie recuperaţi de Marina SUA, încheind astfel misiunea Artemis 2.

Sunt așteptați peste 400 000 de spectatori la lansare

01 Apr

Săptămâna aceasta, la Cape Canaveral și Cocoa Beach, deja aglomerate cu vacanțele de primăvară, entuziasmul pentru lansare este în creștere , iar camerele de hotel libere sunt puține. Cu puțin peste o oră înainte de apusul soarelui pe coasta spațială a Floridei, până la 400.000 de oameni adunați pe plaje și pe alei vor privi spre cer miercuri pentru a asista la un spectacol incendiar nemaivăzut de aproape 54 de ani: o rachetă NASA cu echipaj complet echipat care se întoarce pe Lună, scrie The Guardian.

Este un sentiment care se regăsește și în Centrul Spațial Kennedy, unde inginerii și managerii de misiuni planifică de ani de zile următorii pași ai programului Artemis. Acesta a fost conceput pentru a asigura o aselenizare umană la începutul deceniului, dar este cu ani în urmă și cu miliarde de dolari peste buget .

„NASA a fost înființată pentru a întreprinde proiecte mari și îndrăznețe în aer și spațiu, pentru a realiza aproape imposibilul”, a declarat Isaacman reporterilor la începutul acestui an.

„Următorul pas este întoarcerea Americii în mediul lunar. Ceea ce vom învăța din această misiune va ajuta la revenirea Americii pe suprafața lunară. Când vom ajunge pe Lună, vom rămâne acolo.”

 

 

De ce nu aselenizează Artemis 2?

01 Apr

Artemis 2 va trece pe lângă Lună, dar nu va ateriza pe ea - de ce?

Artemis I, misiunea de debut a programului, a fost lansată în noiembrie 2022 și a intrat pe orbită în jurul Lunii, durând în total 25 de zile. Cu toate acestea, nu a avut echipaj, așa că aceasta este prima dată când oamenii vor fi la bordul navei spațiale Artemis, care include capsula Orion ce îi va duce pe astronauți pe Lună și Sistemul de Lansare Spațială - racheta ce duce Orion pe orbita Pământului.

Prioritățile NASA pentru Artemis 2 sunt foarte clare, a adăugat Horn: siguranța și sănătatea echipajului sunt pe primul loc, inclusiv întoarcerea lor acasă. Siguranța și sănătatea vehiculelor sunt pe locul doi, iar obiectivele misiunii urmează abia după aceea.

Artemis a costat 100 de miliarde de dolari

01 Apr

Programele Apollo nu au fost niciodată atât de populare la vremea lor, scrie CNN.

Un sondaj din 1979 a arătat că doar 53% dintre americani credeau că prețul aselenizărilor era justificat, iar o percepție divergentă similară a continuat și în anii 1990.

Totuși, lucrurile s-au schimbat. Un sondaj Gallop recent a constatat că 64% dintre americani consideră că merită costul ridicat al programelor spațiale americane.

Și percepția publicului este importantă.

Programul Artemis a costat contribuabilii aproximativ 100 de miliarde de dolari de la începuturile sale - și vor fi necesare multe miliarde suplimentare pentru a realiza obiectivele ambițioase stabilite de NASA.

Rețineți însă că, în timpul programului Apollo, NASA a avut peste 4% din întregul buget național. Acum, agenția spațială operează cu mai puțin de jumătate de unu la sută. De aceea a durat atât de mult ca oamenii să se întoarcă pe Lună.  

Sarcina dificilă care îi așteaptă pe cei de la NASA este să găsească o modalitate de a-și finanța obiectivele ambițioase de explorare umană, ținând în același timp pasul cu celelalte eforturi științifice importante. Congresul este cel care decide câți bani să aloce acestor proiecte, iar popularitatea și percepția asupra zborurilor spațiale joacă cu siguranță un rol.

Care e orarul NASA pentru ultimele 6 ore înainte de lansarea Artemis 2

01 Apr

Cu 6 ore înainte de lansare, echipajul misiunii Artemis 2 va primi ultimul briefing meteo, informează NASA.

T-5h45 – T-5h30 – Se testează sistemele de ventilație și siguranță pentru oxigenul lichid al treptei superioare (ICPS)

T-5h30 – T-5h10 – Se completează rezervoarele cu oxigen lichid

T-5h10 – Se intră în faza finală a numărătorii inverse; alimentarea cu oxigen lichid continuă pentru a menține nivelul optim

T-5h10 – Se completează combustibilul pentru toate treptele rachetei

T-5h10 – Se introduce o pauză planificată de 1 oră și 10 minute în cronologia lansării

T-5h10 – T-4h55 – Echipa tehnică finală merge în zona de acces a capsulei („white room”)

T-4h40 – T-4h10 – Astronauții sunt transportați către rampa de lansare

T-4h – Echipajul urcă la bordul navei Orion

T-3h40 – T-3h10 – Trapa capsulei este pregătită și închisă

T-3h10 – T-2h45 – Se verifică etanșeitatea trapei (dacă pierde sau nu presiune în timp)

T-2h20 – T-1h40 – Se montează panoul extern de service și se finalizează închiderea capsulei

T-1h40 – T-1h30 – Se închide trapa sistemului de salvare de urgență (LAS)

T-1h10 – Directorul lansării primește un raport final despre starea rachetei și a protecției termice, pe baza imaginilor analizate

T-50 – T-40 min – Echipa tehnică părăsește rampa de lansare

T-50 min – Are loc ultima ședință tehnică înainte de lansare

T-40 min – Începe o pauză programată de 30 de minute în numărătoarea inversă

T-25 min – După informarea finală a directorului de test (NTD), echipele trec pe bucla de comunicație dintre Orion și sol

T-17 min – Directorul lansării verifică fiecare echipă pentru confirmarea „GO” (pregătit pentru lansare)

T-15 min – Echipajul își coboară vizierele căștilor

T-14 min – Se verifică sistemul de purjare al echipajului (fluxul de aer curat din costume)

T-10 minute – Se reia numărătoarea inversă

T-10 min – Sistemul de lansare la sol (GLS) inițiază secvența finală

T-8 min – Brațul de acces al echipajului se retrage de la capsulă

T-6 min – Se dă undă verde pentru presurizarea rezervoarelor treptei principale

T-6 min – Se armează încărcăturile pirotehnice pentru urcarea capsulei Orion

T-6 min – Orion trece pe alimentare internă

T-5 min 57 sec – Se oprește completarea cu hidrogen lichid (LH₂) pentru treapta principală

T-5 min 20 sec – Sistemul de salvare la lansare (LAS) devine operațional

T-5 min 20 sec – Comandantul este informat că LAS este disponibil

T-4 min 40 sec – Se verifică circulația de mare debit a hidrogenului lichid

T-4 min 30 sec – Sistemul de autodistrugere în zbor (Flight Termination System) este armat

T-4 min – Se dă undă verde pentru pornirea unităților auxiliare de putere (APU)

T-4 min – Unitățile APU ale treptei principale pornesc

T-4 min – Se oprește completarea cu oxigen lichid (LOX) pentru treapta principală

T-3 min 30 sec – Se oprește completarea LOX pentru treapta superioară (ICPS)

T-3 min 10 sec – Începe secvența 4 de purjare (curățare a liniilor cu gaz)

T-2 min 02 sec – ICPS trece pe alimentare de la baterii interne

T-2 min – Boosterele trec pe alimentare internă

T-1 min 30 sec – Treapta principală trece pe alimentare internă

T-1 min 20 sec – ICPS intră în modul final de lansare

T-50 sec – Se oprește completarea cu hidrogen lichid pentru ICPS

T-33 sec – Se dă comanda pentru secvența automată de lansare

T-30 sec – Calculatorul de bord al treptei principale preia controlul lansării

T-12 sec – Se pornesc aprinzătoarele pentru arderea hidrogenului rezidual

T-10 sec – Se dă comanda de pornire a motoarelor principale

T-6,30 sec – Motoarele RS-25 pornesc

T-0 Aprinderea boosterelor, desprinderea conexiunilor („ombilicale”) și decolarea

A început alimentarea rachetei SLS cu hidrogen lichid

01 Apr

Racheta SLS a fost suficient de bine răcită pentru a putea fi alimentată acum cu combustibil, informează CNN.

Echipele specializate au început să umple încet rezervoarele rachetei cu hidrogen lichid.

 

Astronauții misiunii Artemis 2 se vor afla la cea mai mare distanță față de Pământ din istorie

01 Apr

Zborul misiunii Artemis 2 îi va duce pe cei patru astronauți de la bordul navetei Orion la o distanță maximă de peste 430.000 de kilometri de Pământ - cea mai mare distanță atinsă până acum de o misiune spațială cu echipaj uman, conform ABC.

În a cincea zi de la lansare, naveta Orion e programată să zboare în jurul Lunii la o altitudine de circa 7.500 de kilometri „deasupra” suprafaței satelitului natural al Pământului.

Misiunea Apollo 13 a atins o distanță de 400.000 de kilometri în survolul făcut în jurul Lunii, pe 14 aprilie 1970.

Ulterior, în noiembrie 2022, recordul a fost depășit de misiunea Artemis 1, care a atins 432.194 kilometri și urmează a fi din nou depășit, acum, de misiunea Artemis 2.

 

Puteți urmări live pregătirile și lansarea

01 Apr

NASA transmite LIVE pregătirile de lansare. Momentul lansării va putea fi urmărit, de asemenea, în direct

NASA anunță vreme favorabilă și 80% șanse de lansare a misiunii

01 Apr

Prognoza meteo pentru ziua de 1 aprilie arată 80% șanse de vreme și condiții favorabile lansării misiunii Artemis, informează NASA.

Principalele griji sunt legate de norii cumulus, viteza vântului la sol și vânturile solare.

„Specialiștii NASA, alături de ofițerii meteo din cadrul forțelor spațiale ale SUA, vor continua să monitorizeze starea vremii până înainte de lansare”, a precizat Agenția Spațială americană.

Conform procedurilor NASA, lansarea e amânată în anumite condiții specifice de vreme. Exemple: Dacă există o probabilitate mai mare de 10% de producere de furtuni cu fulgere, pe o rază de circa 40 de kilometri de la locul lansării, vânturi de peste 60 de kilometri pe oră, temperaturi mai mici de 5 grade Celsius, dacă e ploaie, strat gros de nori etc. Întreaga listă poate fi consultată aici.

Cum vor merge astronauții NASA la toaletă în timpul zborului spre Lună? O întrebare care a costat NASA 23 de milioane de dolari

01 Apr

Cum se folosește o toaletă în condiții de gravitație zero? Iată o întrebare la care savanții NASA au cheltuit peste 23 de milioane de dolari în căutarea unui răspuns, informează BBC.

Răspunsul poartă denumirea de „Sistem Universal pentru Gestionarea Deșeurilor”, o toaletă „spațială” care poate fi folosită ăatât de către bărbați, cât și de femei.

Este prima astfel de toaletă folosită într-o misiune lunară: în timpul misiunilor Apollo, din anii 60'- 70', astronauții foloseau pungi speciale.

„Ne putem considera chiar destul de norocoși să avem la dispoziție o toaletă cu ușă, în această capsulă spațială relativ mică”, a declarat astronautul Jeremy Hansen, într-o postare publicată pe YouTube, în octombrie anul trecut.

„Este acel loc în care putem merge în timpul misiunii și în care putem fi, pentru moment, singuri, cu noi înșine”, a adăugat astronautul canadian.

Toaleta de la bordul capsulei Orion are dimensiunea unei toalete a unui avion comercial de mici dimensiuni , conform Lockheed Martin, care a construit capsula Orion pentru NASA, precizează publicația Space.

Volumul total al capsulei Orion în care se vor afla astronauții este de circa 9,3 metri cubi.

Această toaletă va fi folosită de cei patru astronauți NASA pe durata a 10 zile, cât durează zborul spre Lună și înapoi. „Baia” este prevăzut inclusiv cu o perdea.

Sistemul pentru „gestionarea deșeurilor” e compus dintr-o canistră de care e atașat un tub. „Deșeurile” astronauților sunt captate în canistră cu ajutorul unui flux de aer.

„Ziua Z” pentru lansarea misiunii NASA spre Lună

01 Apr

Această misiune a agenţiei spaţiale americane, NASA, numită Artemis 2, este programată pentru lansare de la legendarul Centru spaţial Kennedy din Florida, miercuri, la ora locală 18:24 (22:24 GMT; joi, 01:24, ora României), avându-i la bord pe americanii Reid Wiseman, Victor Glover şi Christina Koch şi pe canadianul Jeremy Hansen.

„Abia aşteptăm, n-am mai văzut niciodată aşa ceva", a exclamat pentru AFP, preluată de Agerpres, Melinda Schuerfranz, o pensionară americană care intenţionează să urmărească marea lor plecare de pe o plajă situată în apropiere.

Acest entuziasm pentru un program care a costat zeci de miliarde de dolari şi a acumulat ani de întârziere contrastează cu indiferenţa - de până acum - a multor americani faţă de reeditarea unei realizări tehnologice atinsă deja în timpul Războiului Rece.

Timp de aproximativ zece zile, cei patru astronauţi se vor aventura în jurul satelitului natural al Pământului, pe care îl vor orbita, dar pe care nu vor aseleniza, la fel ca misiunea Apollo 8, în 1968. Dacă totul merge bine, ei vor stabili un record călătorind mai departe de Pământ decât orice fiinţă umană.

O versiune ulterioară a imensei rachete alb-portocalie, cu o înălţime de 98 de metri şi de unică folosinţă, va transporta astronauţi pe suprafaţa Lunii până în 2028, înainte de sfârşitul mandatului lui Donald Trump. În anii următori, este planificat un proiect de bază selenară, un pas înainte în explorarea planetei Marte.

„Sperăm sincer ca această misiune să marcheze începutul unei ere în care toată lumea (...) poate privi Luna şi o poate considera o destinaţie în sine”, a insistat Christina Koch, prima femeie care va participa la un zbor selenar.

Colegii săi, Victor Glover şi Jeremy Hansen, vor deveni primul bărbat de culoare, respectiv primul non-american care vor călători spre Lună.

Numită în onoarea lui Apollo, această misiune va avea loc sub presiunea implicită a Chinei, care îşi propune să păşească pe Lună până în 2030.

Între mizele geopolitice, strategice şi ştiinţifice, motivele pentru revenirea pe Lună sunt numeroase, a subliniat astronautul canadian Joshua Kutryk într-o declaraţie pentru AFP. Aceasta arată, însă, şi faptul "că suntem capabili încă să ne ridicăm la înălţimea acestui tip de provocare, să realizăm lucruri cu adevărat dificile", a subliniat el.

Aventura va fi, într-adevăr, riscantă - nava spaţială nu a transportat niciodată pe nimeni şi trebuie să ajungă pe Lună, la peste 384.000 de kilometri de Pământ, de o mie de ori mai departe decât Staţia Spaţială Internaţională (ISS).

„Fiecare trebuie să se asigure că îşi îndeplineşte sarcinile la perfecţie”, altfel consecinţele ar putea fi fatale, a subliniat Peggy Whitson, fostă astronaută a NASA.

În cazul unei probleme tehnice de ultim moment sau al unor condiţii meteorologice nefavorabile, ceea ce nu este neobişnuit în Florida, lansarea ar putea fi amânată pentru zilele următoare.

Agenţia spaţială americană îşi asumă un mare risc. Obiectivul său de a reveni pe Lună în 2028 suscită îndoieli în rândul experţilor, deoarece astronauţii vor avea nevoie de un modul de aselenizare... care este încă în curs de dezvoltare de către companiile miliardarilor Elon Musk şi Jeff Bezos.

Cine sunt cei patru membri ai echipajului misiunii Artemis II

01 Apr

Cei patru astronauți, membri ai echipajului misiunii lunare Artemis II, sunt pe cale să devină cel mai urmărit echipaj de la Apollo încoace. Ei vor fi primii care vor orbita Luna după mai bine de 50 de ani.

Echipajul include trei astronauți NASA – comandantul Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch – alături de Jeremy Hansen, de la Agenția Spațială Canadiană.

Astronauții misiunii Artemis II. De la stânga la dreapta: Jeremy Hansen, Christina Koch, Reid Wiseman și Victor Glover. Foto: Getty Images

Reid Wiseman – Comandantul misiunii

Reid Wiseman este un pilot de test al Marinei SUA devenit astronaut, care a petrecut șase luni pe Stația Spațială Internațională în 2014, ca inginer de zbor în cadrul Expediției 40. Wiseman spune că are o pasiune de-o viață pentru zbor, dar pe pământ îi este frică de înălțime.

El va comanda Artemis II, a doua misiune a navei Orion și prima care va transporta oameni în jurul Lunii după mai bine de 50 de ani.

Născut în Baltimore, Maryland, Wiseman și-a pierdut soția din cauza cancerului în 2020 și și-a crescut singur cele două fiice adolescente. El descrie experiența de părinte singur ca fiind „cea mai mare provocare și cea mai plină de satisfacții etapă” din viața sa.

Ca obiect personal, Wiseman intenționează să ia un carnețel mic în care să-și noteze gândurile pe durata misiunii.

Christina Koch – Specialist de misiune

Christina Koch este inginer și fizician, devenită astronaut în 2013, care a stabilit recordul pentru cea mai lungă misiune spațială realizată de o femeie, petrecând 328 de zile pe Stația Spațială Internațională în 2019. În timpul acelei misiuni a participat și la prima ieșire în spațiu realizată exclusiv de femei.

Născută în Grand Rapids, Michigan, și crescută în Carolina de Nord, ea va deveni prima femeie care călătorește spre Lună.

Koch a petrecut peste 25 de ani în jurul veteranilor Apollo și spune că ceea ce a învățat cu adevărat de la ei este spiritul de camaraderie.

Pentru obiectul personal, ea va lua bilețele scrise de mână de persoane apropiate, pe care le descrie drept o „legătură tactilă” cu cei dragi rămași pe Pământ.

Jeremy Hansen – Specialist de misiune

Jeremy Hansen este fost pilot de vânătoare în Forțele Aeriene Regale Canadiene și fizician, care s-a alăturat Agenției Spațiale Canadiene în 2009. Deși nu a zburat încă în spațiu, a avut un rol esențial în pregătirea noilor astronauți la Centrul Spațial Johnson al NASA, devenind primul canadian care a condus această activitate.

Este căsătorit și are trei copii, iar în timpul liber îi plac navigația, escalada și ciclismul montan.

Dacă totul merge conform planului, Hansen va deveni primul non-american care ajunge în jurul Lunii – un moment pe care îl vede ca dovadă a progresului cooperării internaționale în spațiu.

Hansen va lua patru pandantive în formă de Lună pentru soția și cei trei copii ai săi, inscripționate cu „Moon and back” și decorate cu pietrele lor natale. De asemenea, va duce sirop de arțar și biscuiți cu arțar.

Victor J. Glover – Pilot

Victor Glover este fost pilot de vânătoare și pilot de test al Marinei SUA, selectat ca astronaut NASA în 2013. A fost pilotul misiunii SpaceX Crew-1 și a petrecut aproape șase luni pe Stația Spațială Internațională, în cadrul Expediției 64.

Născut în Pomona, California, este căsătorit și are patru copii și va deveni prima persoană de culoare care călătorește spre Lună.

Indicativul său, „IKE”, ar proveni de la „I Know Everything” („Știu tot”), o referință la cele trei diplome de master în inginerie de testare a zborului, ingineria sistemelor și științe militare.

Pentru Artemis II, Glover a studiat documente originale din programele Gemini și Apollo din anii ’60, căutând lecții tehnice și de pilotaj încă relevante. Printre grafice și ecuații, spune că descoperi și oamenii din spatele misiunilor – familiile lor, ceea ce știau și ceea ce nu știau în timp ce explorau necunoscutul.

Glover a spus că va lua cu el o Biblie, verighetele și obiecte de familie, precum și o colecție de citate inspiraționale compilată de astronautul Apollo 9, Rusty Schweickart.

Programul lansării misiunii Artemis II

01 Apr

NASA a publicat orarul lansării misiunii Artemis II cu echipaj uman spre Lună.

„L Minus” semnifică timpul rămas până la lansarea propriu-zisă (L - de la „Launch”, lansare), iar „T Minus” semnifică durata estimată a proceselor din acel interval orar.

L-16 ore înainte de lansare

L-15H30M – L-14H: În acest interval orar tot „personalul neesențial” va trebui să părăsească Complexul de Lansare

L-14H15M – L-12H05M: Comutare de la aer la azot gazos (GN₂) și inertizarea cavităților rachetei

L-13H15M – L-11H45M: Activarea secvențiatorului de lansare de la sol (GLS)

 

L-13 ore înainte de lansare

L-12h35m – L-9h50m: Începe o pauză programată în numărătoarea inversă de 2h45m

L-10h50m: Echipa de lansare decide „go/no-go” pentru începerea alimentării

L-10h50m – L-9h35m: Stabilizare termică la rece a capsulei Orion

L-10H40M – L-10H35M: Răcirea conductei de transfer LOX (oxigen lichid) a etajului principal

L-10H40M – L-9H55M: Răcirea sistemului LH₂ (hidrogen lichid) al etajului principal

L-10H25M – L-9H40M: Răcirea sistemului principal de propulsie LOX al etajului principal

L-9H55M – L-9H25M: Începerea umplerii lente cu LH₂ a etajului principal

L-9H50M: Reluarea cronometrului T de la T-8h10m

L-9H40M – L-9H30M: Umplere lentă / rapidă cu LOX a etajului principal

L-9H30M – L-6H40M: Umplere rapidă cu LH₂

L-9H05M – L-8H30M: Răcirea sistemului LH₂ al ICPS (etaj superior criogenic interimar)

L-8H30M – L-7H45M: Începerea umplerii rapide LH₂ pentru ICPS

L-8H – L-7H55M: Completare (topping) LH₂ la etajul principal

L-7H55M: Reumplere continuă LH₂ (pentru compensarea evaporării)

L-7H45M – L-7H20M: → Test de ventilare și supapă de siguranță LH₂ pentru ICPS

L-7H20M – L-7H10M: Începerea completării rezervorului LH₂ al ICPS

L-7H05M: Reumplere LH₂ ICPS

L-6H40M – L-6H10M: Activarea sistemului de comunicații Orion (radio către controlul misiunii)

L-6H40M – L-6H05M: Completare / reumplere LOX etaj principal

L-6H40M – L-6H30M: Răcirea sistemului principal LOX al ICPS

L-6H30M – L-5H45M: Umplere rapidă LOX ICPS

L-6H10: Echipa de intervenție la rampă în poziție

L-6H10M: Echipa de închidere (closeout) se reunește

L-6H05M: Reumplere sistem principal LOX ICPS

Cu șase ore înainte de lansare, echipajului îi este prezentat un briefing meteo, după care încep efectiv pregătirile cu echipaj, propriu-zise (transfer către rampa de lansare, deplasare, îmbarcare,  închiderea capsulei, verificări etc.). Vom reveni cu orarul cu 6 ore înainte de lansarea propriu-zisă, în cazul în care misiunea are „go” - OK pentru lansare.

Misiunea va dura 10 zile

01 Apr

Misiunea îi va transporta pe astronauţii NASA Reid Wiseman, Victor Glover şi Christina Koch, precum şi pe astronautul Agenţiei Spaţiale Canadiene Jeremy Hansen, într-un zbor de 10 zile în jurul Lunii, la bordul capsulei Orion.

În cadrul misiunii Artemis II, capsula Orion nu va zbura efectiv pe orbita Lunii, ci o va „ocoli”, zburând pe partea nevăzută a sa, urmând să revină apoi pe o traiectorie direct spre Pământ.

Prima misiune a programului Artemis al NASA, Artemis I, a avut loc în noiembrie 2022 şi a a constat în plasarea cu succes a capsulei Orion (fără echipaj uman) pe orbita selenară timp de aproape o lună.

