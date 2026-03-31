Obiectele personale pe care echipajul Artemis II le va duce până la Lună. Comandantul și-a făcut testamentul și l-a dat copiilor săi

Cei patru astronauți ai echipajului misiunii istorice Artemis II în jurul Lunii. Sursa foto: Hepta

Patru astronauți sunt pe cale să devină cel mai urmărit echipaj de la Apollo încoace, odată cu lansarea misiunii Artemis II, miercuri, 1 aprilie 2026. Ei vor fi primii care vor orbita Luna după mai bine de 50 de ani, testând drumul pentru următoarea generație.

Echipajul include trei astronauți NASA – comandantul Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch – alături de Jeremy Hansen, de la Agenția Spațială Canadiană.

› Vezi galeria foto ‹

Nu sunt doar piloți, ingineri și oameni de știință de excepție, ci și soți și părinți, care își echilibrează aventura eroică cu riscurile pe care le implică pentru ei și pentru cei dragi.

Iată ce știm despre ei.

Reid Wiseman – Comandant

Reid Wiseman este un pilot de test al Marinei SUA devenit astronaut, care a petrecut șase luni pe Stația Spațială Internațională în 2014, ca inginer de zbor în cadrul Expediției 40. Wiseman spune că are o pasiune de-o viață pentru zbor, dar pe pământ îi este frică de înălțime, potrivit BBC.

El va comanda Artemis II, a doua misiune a navei Orion și prima care va transporta oameni în jurul Lunii după mai bine de 50 de ani.

Născut în Baltimore, Maryland, Wiseman și-a pierdut soția din cauza cancerului în 2020 și și-a crescut singur cele două fiice adolescente. El descrie experiența de părinte singur ca fiind „cea mai mare provocare și cea mai plină de satisfacții etapă” din viața sa.

Totuși, nu și-a protejat copiii de realitatea riscurilor. În timpul unei plimbări, le-a spus: „Aici este testamentul, aici sunt documentele de încredere, iar dacă mi se întâmplă ceva, iată ce se va întâmpla cu voi… Asta face parte din această viață.”

El spune că și-ar dori ca mai multe familii să aibă această discuție – pentru că „nu știi niciodată ce îți aduce ziua de mâine”.

Deși poartă titlul de comandant, este atent să nu lase impresia că Artemis II este doar misiunea lui.

„Când mă uit la Victor, Christina și Jeremy, văd oameni care își doresc cu adevărat această misiune, sunt extrem de motivați și de o modestie rară. Este minunat să fii în preajma lor”, spune el, sperând că peste decenii zborul lor va fi privit ca „un pas mic” spre locuirea Lunii și, în cele din urmă, spre mersul pe Marte.

Ca obiect personal, Wiseman intenționează să ia un carnețel mic în care să-și noteze gândurile pe durata misiunii.

Christina Koch – Specialist de misiune

Christina Koch este inginer și fizician, devenită astronaut în 2013, care a stabilit recordul pentru cea mai lungă misiune spațială realizată de o femeie, petrecând 328 de zile pe Stația Spațială Internațională în 2019. În timpul acelei misiuni a participat și la prima ieșire în spațiu realizată exclusiv de femei.

Născută în Grand Rapids, Michigan, și crescută în Carolina de Nord, ea va deveni prima femeie care călătorește spre Lună.

Drumul ei către Artemis II a început cu o fotografie. În copilărie avea pe peretele camerei un poster cu Pământul răsărind deasupra suprafeței lunare – celebra imagine „Earthrise” realizată de Bill Anders în timpul misiunii Apollo 8 – și a decis să devină astronaut când a aflat că fotografia fusese făcută de un om, nu de o cameră automată.

„Faptul că în spatele acelui obiectiv era un om a făcut imaginea mult mai profundă și ne-a schimbat modul în care ne vedem propria casă”, spune ea. „Luna nu este doar un simbol pentru a reflecta asupra locului nostru în Univers, ci și un reper pentru știință și pentru înțelegerea originilor noastre.”

Koch a petrecut peste 25 de ani în jurul veteranilor Apollo și spune că ceea ce a învățat cu adevărat de la ei este spiritul de camaraderie.

Pentru obiectul personal, ea va lua bilețele scrise de mână de persoane apropiate, pe care le descrie drept o „legătură tactilă” cu cei dragi rămași pe Pământ.

Acasă, zborurile spațiale sunt un subiect constant de discuție cu soțul ei. Ea spune că acesta este curios „care sunt momentele importante, care sunt părțile riscante, când poate răsufla ușurat și când trebuie să stea lipit de televizor”.

Una dintre pregătirile mai practice a fost să-l convingă că Artemis nu este ca misiunea ei de pe ISS – nu vor exista apeluri telefonice relaxate din orbită sau verificări rapide pentru a găsi un obiect prin casă. „Nu va putea să mă sune să mă întrebe unde e ceva în casă”, spune ea râzând. „Va trebui să găsească singur.”

Jeremy Hansen – Specialist de misiune

Jeremy Hansen este fost pilot de vânătoare în Forțele Aeriene Regale Canadiene și fizician, care s-a alăturat Agenției Spațiale Canadiene în 2009. Deși nu a zburat încă în spațiu, a avut un rol esențial în pregătirea noilor astronauți la Centrul Spațial Johnson al NASA, devenind primul canadian care a condus această activitate.

Este căsătorit și are trei copii, iar în timpul liber îi plac navigația, escalada și ciclismul montan.

La fel ca Koch, fascinația lui pentru spațiu pornește de la Apollo 8. Crescut într-o zonă rurală din Canada, și-a transformat căsuța din copac într-o navă spațială imaginară după ce a văzut o fotografie cu Buzz Aldrin pe Lună.

Riscurile asumate de astronauții Apollo i-au influențat modul în care vorbește cu familia despre Artemis II. În vacanța de Crăciun au urmărit împreună lansarea misiunii Artemis I fără echipaj, pentru ca el să le explice că, în momentul aprinderii motoarelor, racheta poate părea că explodează – și să-i liniștească că este normal.

Le-a spus și că discuțiile inginerilor despre „scenarii de coșmar” sau citiri neobișnuite ale senzorilor pot suna mai alarmant decât sunt în realitate – fiind doar modul în care echipele testează limitele siguranței la primul zbor cu echipaj.

Dacă totul merge conform planului, Hansen va deveni primul non-american care ajunge în jurul Lunii – un moment pe care îl vede ca dovadă a progresului cooperării internaționale în spațiu.

Hansen va lua patru pandantive în formă de Lună pentru soția și cei trei copii ai săi, inscripționate cu „Moon and back” și decorate cu pietrele lor natale. De asemenea, va duce sirop de arțar și biscuiți cu arțar.

Victor J. Glover – Pilot

Victor Glover este fost pilot de vânătoare și pilot de test al Marinei SUA, selectat ca astronaut NASA în 2013. A fost pilotul misiunii SpaceX Crew-1 și a petrecut aproape șase luni pe Stația Spațială Internațională, în cadrul Expediției 64.

Născut în Pomona, California, este căsătorit și are patru copii și va deveni prima persoană de culoare care călătorește spre Lună.

Cei care îl cunosc spun că este cel mai carismatic dintre cei patru și cel mai elegant, fiind recunoscut pentru cizmele sale din piele maro de designer, care arată bine chiar și cu costumul portocaliu de zbor.

Indicativul său, „IKE”, ar proveni de la „I Know Everything” („Știu tot”), o referință la cele trei diplome de master în inginerie de testare a zborului, ingineria sistemelor și științe militare.

La un eveniment din 2023, la New York, a arătat ca un adevărat astronaut celebru modern, alături de soția sa, Dionna.

Pentru Artemis II, Glover a studiat documente originale din programele Gemini și Apollo din anii ’60, căutând lecții tehnice și de pilotaj încă relevante. Printre grafice și ecuații, spune că descoperi și oamenii din spatele misiunilor – familiile lor, ceea ce știau și ceea ce nu știau în timp ce explorau necunoscutul.

„Dorința de a explora este în esența noastră”, spune el. „Face parte din a fi om… Explorăm pentru a înțelege unde suntem, de ce suntem și pentru a răspunde marilor întrebări despre locul nostru în Univers.”

Glover a spus că va lua cu el o Biblie, verighetele și obiecte de familie, precum și o colecție de citate inspiraționale compilată de astronautul Apollo 9, Rusty Schweickart.

„Pentru întreaga omenire!”

Într-un videoclip NASA, fiecare astronaut rezumă misiunea într-o singură frază:

„Suntem pregătiți”, spune Koch;

„Pornim”, adaugă Hansen;

„Spre Lună”, spune Glover.

Iar Wiseman completează: „Pentru întreaga omenire!”