Artemis II, prima misiune cu echipaj spre Lună după 50 de ani: cum arată centrul de control NASA care-i va aduce pe astronauți acasă

Deși tehnologia s-a schimbat radical față de era Apollo, principiul rămâne același: într-o singură cameră, sub conducerea unui director de zbor, se iau deciziile de care depind viețile astronauților. sursa foto: Hepta

Centrul de Control al Misiunii NASA din Houston se pregătește să coordoneze Artemis II, prima misiune cu echipaj uman spre Lună din 1972, cu lansare programată în aprilie 2026. Patru astronauți vor fi trimiși într-o buclă dincolo de Lună, mai departe decât a ajuns vreodată un om, iar responsabilitatea de a-i aduce înapoi în siguranță va reveni unei echipe care lucrează în trei schimburi, 24 de ore pe zi, monitorizând totul – de la traiectorie și propulsie până la bătăile inimii echipajului. Deși tehnologia s-a schimbat radical față de era Apollo, principiul rămâne același: într-o singură cameră, sub conducerea unui director de zbor, se iau deciziile de care depind viețile astronauților, scrie BBC.

Oamenii de știință care construiesc rachete primesc recunoașterea, astronauții – gloria, dar, când vine vorba de zborul spre Lună, adevărata inimă a acțiunii se găsește într-un bloc de birouri din beton, construit în anii 1960, în Texas.

Centrul de Control al Misiunii Christopher C. Kraft, Jr. al NASA, la periferia orașului Houston, poartă numele bărbatului care a inventat conceptul la începuturile erei spațiale. Ideea lui Kraft a fost să reunească, într-o singură cameră și sub conducerea unui director de zbor, toți oamenii responsabili de nava spațială.

Centrul original de control al misiunii, care a supravegheat prima aterizare pe Lună și ne-a oferit expresia „eșecul nu este o opțiune” – după ce o secțiune a navei Apollo 13 a explodat pe drumul spre Lună – este acum conservat ca monument istoric național al Statelor Unite – scrumiere, cești de cafea și tot. Dar de cealaltă parte a holului se află echivalentul modern pentru misiunile lunare ale secolului XXI: centrul de control al misiunii Artemis, iar scopul este, în esență, același.

„Structura pe care Chris Kraft a pus-o la punct ca prim director de zbor a rezistat cu adevărat testului timpului”, explică Fiona Antkowiak, unul dintre cei nouă directori de zbor desemnați pentru Artemis II, prima misiune cu echipaj uman a NASA spre Lună din 1972.

Cu lansarea programată în prezent pentru aprilie 2026, Artemis II va duce patru astronauți într-o buclă dincolo de Lună, mai departe decât au ajuns vreodată oamenii. Aceștia vor deveni primele persoane care zboară în spațiu la bordul uriașei rachete noi SLS și care călătoresc în capsula Orion. Miza este uriașă.

Va fi responsabilitatea echipei din Houston să mențină misiunea pe drumul cel bun și să aducă echipajul în siguranță înapoi pe Pământ, 10 zile mai târziu. Lucrând în trei schimburi, 24 de ore pe zi, centrul de control va comunica cu astronauții, va trimite comenzi și va monitoriza totul, de la traiectorie și sistemele de propulsie până la bătăile inimii astronauților.

„Rolul centrului de control este, în ultimă instanță, să-i păstreze pe astronauți în siguranță, să mențină nava spațială Orion în siguranță și să îndeplinească obiectivele misiunii”, spune Antkowiak. „Ne structurăm munca pentru a realiza aceste lucruri în ordine de prioritate”.

De la logo-ul NASA „worm” din anii '80 de pe peretele din spate, până la luminile LED hexagonale moderne suspendate de tavan, centrul de control de astăzi este un amestec de vechi și nou. Consolele gri personalizate cu butoane masive și monitoare alb-negru din era Apollo au fost înlocuite de tastaturi și ecrane tactile. Dar denumirile birourilor datează din primele misiuni – suportul vital, de exemplu, este încă supravegheat de Eecom (Emergency, Environmental, and Consumables Officer) – esențial pentru menținerea în viață a astronauților în timpul salvării Apollo 13.

Aerul este, de asemenea, mult mai curat decât obișnuia să fie, acum că fumatul este interzis, iar ceștile de porțelan au fost înlocuite de căni de plastic pentru călătorii. Dar dincolo de tehnologie, probabil cea mai mare schimbare a fost în aspectul controlorilor de misiune înșiși.

Uitați-vă la orice fotografie din centrul de control Apollo, și controlorii erau toți bărbați tineri albi, purtând cămăși albe, cu buzunarele pline de pixuri și rigle de calcul. Când Poppy Northcutt s-a alăturat ca prima ingineră la mijlocul anilor 1960, era cu siguranță un club al băieților. Astăzi, nu doar că ținutele sunt mult mai informale, dar centrul de control este mult mai divers – și frecvent condus de femei.

Camera unde se întâmplă totul

Fiecare aspect al zborului va fi supravegheat din această cameră. Controlorii de misiune de la sol vor lucra cu astronauții din spațiu pentru a menține Artemis II pe traiectorie. Pentru a evita confuzia, toată comunicarea cu echipajul se face printr-un comunicator de capsulă sau „capcom” (un nume care datează din primele zboruri Mercury), dar directorul de zbor este cel care ia deciziile finale.

„Cheia este că ai un director de zbor la consolă, iar acea persoană are autoritatea supremă de a lua orice decizie rapidă”, arată Antkowiak.

Deși multe dintre sistemele acestei nave spațiale complexe sunt automatizate, supravegherea tuturor aspectelor și rezolvarea oricăror probleme este mai mult decât poate face un grup mic de oameni într-o singură cameră. Aici intervine o altă echipă din Camera de Evaluare a Misiunii Orion (Mer) a clădirii.

„Mer-ul are o perspectivă unică și diferită față de directorul de zbor și echipa sa operațională”, spune Trey Perryman, liderul Orion Mer. „Nu suntem responsabili de operare sau de răspunsul imediat la probleme, ci de monitorizarea performanței navei spațiale în detaliu semnificativ și de conducerea rezolvării problemelor – există o diferență între a răspunde la o problemă și a rezolva problema”.

Inginerii care lucrează în Orion Mer sunt aceiași care au proiectat și construit nava spațială, așa că sunt familiarizați cu fiecare șurub, componentă, circuit și supapă. Echipa Mer include un grup din Europa, responsabil de modulul de serviciu de importanță critică atașat la Orion. Furnizat de Agenția Spațială Europeană (ESA) și construit de Airbus în Germania, această jumătate a navei spațiale conține motorul principal și combustibilul pentru alimentarea navei, precum și apa și aerul necesare pentru menținerea astronauților în viață.

„Noi știm cel mai mult despre nava spațială”, spune Perryman. „Așa că sprijinim toți operatorii navei de-a lungul misiunii pentru a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă, unde ar putea avea nevoie de puțin mai mult ajutor ingineresc, și rezolvăm orice probleme, pentru că este de o importanță crucială să aducem acel echipaj acasă”.

Este posibil – de la lansare până la amerizare – ca fiecare etapă a misiunii Artemis II să decurgă exact conform planului. Prima misiune Artemis, fără echipaj uman, Artemis I, a ajuns la Lună și înapoi cu doar câteva probleme minore. Dar istoria zborurilor spațiale cu echipaj uman sugerează că este înțelept să fii pregătit pentru orice eventualitate.

Aproape fiecare misiune Apollo spre Lună a experimentat vreo anomalie – de la propulsoare defecte la calculatoare supraîncărcate. Dar fiecare problemă a fost depășită, iar fiecare misiune salvată, datorită cunoștințelor combinate ale echipajului, centrului de control și Mer-ului.

Înainte ca vreo misiune să plece de la sol, majoritatea situațiilor de urgență fuseseră gândite, pregătite și simulate la sol. Astronauții Apollo au petrecut luni din viață închiși într-un simulator de navă spațială, învățând să zboare și să aterizeze. Centrul de control Apollo, la rândul său, a trecut prin eșec după eșec în timpul simulărilor, pentru a dezvolta expertiza necesară misiunilor reale.

În timpul celei de-a doua misiuni spre Lună, de exemplu, la doar câteva secunde după lansare, racheta a fost lovită de un fulger. Descărcarea a tăiat curentul în modulul de comandă, lăsând astronauții să fie propulsați în spațiu pe vârful unei rachete gigantice, cu toate alarmele pornite și nava spațială, aparent, scăpată de sub control.

Dar Houston mai trecuse prin asta în timpul unei simulări și a sugerat echipajului să selecteze un comutator obscur de pe panoul de control al navei: SCE to Aux. SCE vine de la Signal Conditioning Equipment, sistemul care procesa datele senzorilor pentru transmiterea la sol.

Odată selectat, curentul a revenit, iar astronauții au mers mai departe și au pășit pe Lună.

Anticiparea problemelor

Tehnologia din Artemis II este mult mai sofisticată decât cea din Apollo și – pentru a se asigura că o cunosc pe dinafară – controlorii de misiune au petrecut luni de zile împingând nava spațială până la punctul de rupere.

„Obiectivul nostru este să derulăm o simulare și ca 10 lucruri să se defecteze în trei ore”, spune Antkowiak. „La misiunea reală, acel număr ar trebui să fie mai mic, iar noi suntem pregătiți să le abordăm”.

„Știm dinainte că vor fi probleme”, adaugă Perryman. „Vă puteți imagina un scenariu în care poate un propulsor s-a defectat, iar un sistem de navigație dintr-o altă parte s-a defectat și el – este important pentru noi să înțelegem nu doar dacă le putem recupera, ci, dacă nu putem, ce înseamnă asta pentru misiune?”

Ceea ce distinge Artemis II de orice altă misiune din ultimii peste 50 de ani se bazează pe o decizie luată la două zile de la lansare. După lansare, Artemis II va orbita Pământul pentru a-și ajusta traiectoria și pentru a permite echipajului și controlorilor de zbor să verifice sistemele navei spațiale. Aceasta va include o perioadă în care astronauții preiau controlul manual al navei – ceva ce acești piloți foarte calificați cu siguranță abia așteaptă. Apoi, în a doua zi, directorul de zbor de serviciu va consulta camera și va lua o decizie: sunt toate sistemele „go" pentru a trimite Orion spre Lună?

„Se numește injecție translunară", spune Antkowiak. „Este o decizie uriașă – trebuie să te asiguri că nava spațială este pregătită să susțină echipajul timp de până la 10 zile și, odată ce faci acea alegere, nu ai prea multe modalități rapide de a ajunge acasă”.

Un alt aspect neobișnuit al Artemis II este că echipajul va fi în afara contactului cu Pământul timp de aproximativ 40 de minute, când Orion dispare în spatele Lunii. Traiectoria și legile fizicii înseamnă că nava spațială va reveni cu siguranță, dar asta nu va reduce neapărat tensiunea din camera de control.

„Cu siguranță ne place să avem comunicare cu nava noastră spațială – este un sentiment reconfortant să poți auzi echipajul și să vezi datele de telemetrie venind”, recunoaște Antkowiak. „Cred că pe măsură ce te apropii de momentul în care comunicarea revine, ai o cameră întreagă de oameni în centrul de control care se uită la ecrane, așteptând ca datele să revină la timp”.

Pentru echipaj, însă, această perioadă în afara contactului cu centrul de control va fi probabil un alt moment de vârf. Vor fi doar ei și Luna, în timp ce survolează zone ale suprafeței lunare niciodată văzute direct cu ochiul uman până acum. Conform cronologiei oficiale, astronauții sunt programați să petreacă timpul privind pe fereastră, fotografiind, filmând și înregistrându-și gândurile.

Odată ce Orion a ocolit Luna, fizica dictează, de asemenea, că va veni acasă cu viteză. Apropiindu-se de Pământ, capsula va călători cu aproximativ 40.200 km/h. Pe măsură ce Orion pătrunde în atmosferă, va experimenta temperaturi de peste 2.000°C – potențial cele mai periculoase câteva minute ale misiunii. În timpul misiunii Artemis I din 2022, scutul termic a fost avariat la reintrare, unul dintre motivele pentru care Artemis II a fost atât de întârziată.

Riscurile revenirii pe Pământ sunt ceva pe care Perryman le apreciază doar prea bine. Era de serviciu în centrul de control când naveta spațială Columbia s-a dezintegrat în timpul reintrării în ianuarie 2003, ucigând cei șapte astronauți de la bord.

„Accidentul Columbia a lăsat permanent o urmă asupra mea”, spune el. „Cu siguranță am în mintea mea că ceea ce facem aici, în această clădire, în camera mea și împreună cu directorul de zbor și echipa sa, este imens de important”.